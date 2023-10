escuchar

“Está trabajando”. La escueta aclaración oficial de La Libertad Avanza, en las horas previas a las elecciones presidenciales, caracteriza a la perfección la imagen que quiere transmitir Javier Milei. Como cada vez que a lo largo de la campaña se encontró sin obligaciones de agenda, el candidato favorito para alzarse con la victoria este domingo aprovechó la veda electoral para recluirse en su fuero íntimo. El hermetismo es marca registrada del economista, quien suele encerrarse a repasar sus apuntes y “estudiar”, según deslizan sus allegados.

Sin embargo, tras el cierre de campaña en el Movistar Arena, Milei tuvo tiempo para agendarse una cita en línea con sus intereses culturales. El jueves por la noche, el libertario se hizo presente en el Luna Park junto a su hermana -Karina Milei, alias “El Jefe”-, para asistir a un homenaje sinfónico a los Beatles (Let It Be. A Beat Symphony) a cargo del director de orquesta y exministro de Cultura porteño Ángel Mahler. Una vez finalizado el show, Malher agradeció la presencia de varios famosos, entre los que incluyó a Milei, que fue silbado por algunos asistentes.

El productor Leo Cifelli, Javier Milei y, con la batuta, Ángel Mahler

Pocas horas antes del comienzo de la veda, Milei utilizó la ocasión para hacer un anuncio político. Es que, luego del evento, trascendió una foto, a la que tuvo acceso LA NACION, en la que se lo ve a Milei junto a Malher y a otra persona, alguien que, según confirmó el propio dirigente, podría formar parte de un eventual gabinete de La Libertad Avanza: el productor teatral Leo Cifelli, quien estaría a cargo del área de cultura en caso de un triunfo libertario.

Pero un dato llamó la atención de los asistentes a la velada: Milei no estuvo acompañado por su pareja, la actriz Fátima Florez. Su ausencia en el Luna Park hubiera pasado inadvertida si no fuera por un rumor que circuló este viernes entre los periodistas de espectáculos: el de un supuesto embarazo de la humorista, lo que la habría obligado a suspender su agenda de actividades. La versión, difundida por Marina Calabró en Radio Mitre, fue tajantemente desmentida por fuentes de La Libertad Avanza. “Falso”, respondieron ante la consulta de LA NACION.

El miércoles, Florez había ocupado un lugar central durante el acto en el Movistar Arena. Se ubicó en uno de los palcos, desde donde se saludó con Milei instantes antes del comienzo del discurso del libertario. Ambos hicieron un gesto como dibujando una circunferencia con los dedos, en alusión a los 180 grados que, multiplicados por tres, da “540″, código cuyo significado fue parcialmente explicado por ambos en el programa de Mirtha Legrand, hace dos semanas, cuando hicieron su presentación en sociedad. Se trata de un número que hace referencia al impacto que habría tenido la irrupción del otro en la vida de cada uno.

Mirtha Legrand regresa a la pantalla de El Trece con La Noche de Mirtha 6 de octubre 2023 Sus primeros invitado candidato presidencial, Javier Milei, y su novia, la imitadora Fátima Florez Gerardo Viercovich

Más allá de la veracidad o no de las habladurías, Milei reconoce tener cinco “hijos”. Murray, Milton, Robert y Lucas son los nombres con los que bautizó a cuatro de sus perros, en honor a sus economistas de cabecera (Murray Rothbard, Milton Friedman y Robert Lucas). Pero quien lidera la jauría es Conan. Los cinco mastines ingleses son, en realidad, clones de su anterior perro homónimo fallecido en 2017, un dato que Milei nunca terminó de admitir en público.

A las puertas de su primer test presidencial, el economista liberal-libertario se prepara para poner en juego lo que suele calificar en su fuero íntimo como una “misión” divina: su deseo de llegar a la Casa Rosada para terminar con “más de 100 años de decadencia” y llevar adelante su programa de ajuste que, según promete, solo tendría como víctima a la “casta”. Pero la jornada del domingo no solo tendrá de especial esa cita inédita con lo que Milei considera su destino. Este 22 de octubre es, además, su cumpleaños número 53.