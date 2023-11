escuchar

El exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, salió al cruce del exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, a raíz de un entrevista que el actual jefe del bloque de Diputados de Pro ofreció a LA NACION y en la que dijo que el apoyo del espacio a la candidatura del líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, será “sin condicionamientos”. “Si es elegido, vamos a aportar a la gobernabilidad”, anticipó Ritondo.

Este domingo, Avelluto se valió de las redes sociales para manifestarse en contraposición a los dichos de Ritondo. “‘Nuestro apoyo es sin condicionamientos’. Ok. No es un acuerdo, es solo sumisión. La rendición es total. #NoEnMiNombre”, escribió en X -antes Twitter-.

“Nuestro apoyo es sin condicionamientos”. Ok. No es un acuerdo, es solo sumisión.

— Pablo Avelluto (@pabloavelluto) November 5, 2023

La férrea oposición de Avelluto al acuerdo Bullrich-Milei

El exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri fue uno de los primeros en expresarse en contra del pacto Bullrich-Milei, que la misma excandidata a presidente de Juntos por el Cambio oficializó poco después de quedar relegada a la tercera posición en la primera vuelta electoral.

El pasado 25 de octubre, en diálogo con LN+, Avelluto ratificó su postura de no votar al candidato presidencial de La Libertad Avanza.

“No tengo nada que ver con el autoritarismo y con quienes defienden la dictadura militar. No entré a Pro para defender esas causas. No fueron las causas por las que nosotros hicimos un gobierno entre el 2015 y 2019 donde queríamos bajar la pobreza y unir a los argentinos y terminar con el narcotráfico”, señaló.

“Me parece muy legítimo que Patricia [Bullrich] y Luis [Petri] voten a Milei si quieren. Y aquellos que no estamos de acuerdo, no lo hagamos. Es un proceso de pluralismo, diversidad, tolerancia que no debería sorprender a nadie. Los votantes no votan a quien el líder les dice”, distinguió luego.

Y, consultado por si votaría a Massa el próximo noviembre, dejó abierta la posibilidad de que ello ocurra.

“Hasta ahora, voto en blanco. Son dos candidatos horribles [en referencia a Javier Milei y Sergio Massa]. Son diferentes y al mismo tiempo tienen un problema de credibilidad muy grande. No tengo tomada una decisión. Es votar a Massa o en blanco. Y mucha gente del Pro está en la misma disyuntiva”, sentenció.

Cuatro días después, el integrante del Pro reafirmó su postura en declaraciones radiales. Pero, esta vez, apuntó directo contra Bullrich por la derrota electoral.

“Perdimos por paliza. Tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña. En lugar de ver cómo nos subimos por la puerta de atrás al colectivo de Javier Milei tendríamos que ver por qué perdimos. Es inaceptable votar a la ultraderecha. Prefiero seguir fiel a mis convicciones”, opinó en Radio Con Vos.

“En una época probé la droga del anti-kirchnerismo rabioso, del anti-peronismo rabioso, y funciona como una droga, hasta que un día la dejás”, acotó 72 horas más tarde en la misma emisora radial, declaraciones que fueron hasta celebradas por la vicepresidenta Cristina Kirchner. A través de su cuenta de Tik Tok, la expresidenta calificó sus dichos de “impresionantes”. “Si fuera una película y pudiera ponerle un título: Sensatez y democracia”, consideró.

