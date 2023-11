escuchar

Cristian Ritondo repite como un mantra la palabra “cambio”. Esa bandera es lo único que por ahora parece unir a su fuerza política –Pro– con los libertarios en este pacto electoral con vistas al balotaje del 19 de noviembre. Aun así, el jefe de los diputados de Pro asume que si Javier Milei es electo presidente, lo acompañarán para darle gobernabilidad a su gestión, lo que se interpreta que apoyarán las leyes principales que envíe al Congreso .

En este escenario, Ritondo se erigiría como el lugarteniente de Milei en la Cámara de Diputados. Algunos se aventuran en anticiparlo como el futuro presidente del cuerpo si los libertarios llegan al poder . “Esa es una decisión que le corresponderá exclusivamente a Milei”, responde Ritondo en diálogo con LA NACION.

–Más allá de la voluntad de “desterrar al populismo kirchnerista” que animó a este acuerdo electoral entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Milei, ¿hay algún otro punto de contacto entre los libertarios y Pro?

–Sí. En el país debe haber un cambio después de 20 años en los cuales, sacando el gobierno de Macri, la Argentina viene de un retroceso violento con aumento constante de la inflación, de la pobreza, de la inseguridad, de caída en la educación. En estas elecciones hubo tres actores que propusieron un cambio de rumbo: Bullrich, [Juan] Schiaretti y Milei . Ganó Milei y es él quien va a competir en la segunda vuelta. Por eso lo acompañamos.

–¿Pero hay otros puntos de contacto con las propuestas de Milei?

–Muchísimos. Milei habla de modernización laboral, algo que [Sergio] Massa no va a poder hacer, básicamente por su sociedad con la organización sindical. Además, ¿qué cambios podría impulsar Massa si la mayoría de los legisladores de Unión por la Patria en el Congreso son del kirchnerismo? Fueron reelectos los mismos que en su momento no dieron quorum ni acompañaron la aprobación del acuerdo con el FMI. Está claro que la Argentina de la continuidad es la que encarna Massa. La única posibilidad de cambio seria que tiene nuestro país la representa Javier Milei. De nuestro lado tiene un apoyo que no tiene condicionamientos, pero nosotros vamos a defender los valores por los que fuimos votados en las últimas elecciones.

–Aun con el apoyo de su bloque, los libertarios no tendrán mayoría en el Congreso. Estarán muy lejos del quorum en ambas cámaras. ¿Cómo harán para aprobarle las leyes a Milei si es electo?

– No creo que haya diputados de la oposición que no voten un proyecto de modernización laboral , una propuesta que tanto Milei como nosotros hemos prometido en campaña. No creo que alguien se oponga a votar un proyecto que declare obligatorio el cumplimiento de 190 días de clase en la educación, la baja en la edad de imputabilidad de los menores de edad o una reforma tributaria seria que saque el pie de la cabeza de aquellas empresas que producen. Difícilmente alguien del espacio opositor se resista a apoyar acuerdos internacionales que favorezcan nuestros mercados. Como dijo Milei, tenemos coincidencias en muchas cosas: no queremos que se avasallen las instituciones, tampoco esta farsa del juicio político a la Corte Suprema.

–Sin embargo, Milei propone iniciativas que Juntos por el Cambio ha cuestionado, como por ejemplo el cierre del Banco Central. Milei enfatizó que él no va a claudicar en sus principales propuestas económicas. ¿Usted votaría una ley para que se cierre el Banco Central?

–Nosotros no acompañamos a Milei para que luego claudique en sus ideas, si no sería condicionarlo. Las cosas se harán en su tiempo y en la forma que se pueda. Milei tendrá que venir con el proyecto al Congreso y lo discutiremos en ese ámbito.

–¿Pero usted lo votaría?

–Yo no puedo decir si lo voy a votar o no porque no vi el proyecto. Habrá que verlo. Hoy estamos acá en una lógica del cambio, después vendrá el juego del Congreso.

–¿Con la dolarización pasaría lo mismo?

–Este punto ya fue aclarado por Milei y sus economistas. Deben producirse muchas cosas antes de avanzar en una dolarización. Ahora, si yo no apoyo este cambio, ¿qué voy a apoyar, el desastre del 300% de inflación, la licuación de los sueldos, el aumento de la pobreza, un gobierno que ha duplicado la deuda interna y externa, el populismo de Massa de dilapidar casi tres puntos del PBI en su campaña? Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo en un cambio limpio y profundo, y hoy lo encarna Milei .

–Un sector de Pro se comprometió a ayudar a los libertarios en la fiscalización el día de la elección. ¿No cree que todo este aporte logístico debería ser correspondido con una presencia de Pro en un eventual gobierno de Milei?

–Nuestro sistema de gobierno es presidencialista. Si gana Milei, quien definirá el gabinete será exclusivamente él . Yo soy de los que cree que no hay que imponer condicionamientos. Sí hay que respaldarlo para darle gobernabilidad para llevar adelante los cambios que impulsa. Ese es nuestro rol. El toma y daca en la Argentina fracasa. Si después Milei quiere convocar a alguien de nuestro partido para desarrollar una tarea, será su decisión.

–Tal vez el votante de Bullrich, que tiene resquemores hacia Milei por algunos de sus planteos más extremos, se sentiría más contenido o aliviado si sabe de antemano que habrá dirigentes de Pro en un eventual gobierno suyo.

–Nuestro rol será en el Parlamento. Lo otro dependerá solamente de lo que quiera el presidente. A mí me da mucho más temor, por el futuro de la Argentina, que el populismo siga gobernando .

–¿Este apoyo sería entonces un cheque en blanco?

–No, no se trata de un cheque en blanco. Milei primero debe ganar y nosotros tendremos nuestra presencia en el Congreso.

–Con esta lógica, entonces, si Milei es electo habría leyes que ustedes aprobarían y otras que no, porque por de pronto no habría cogobierno. ¿Sería así la dinámica?

–Habría que ver qué leyes no habríamos de acompañar. No veo a Milei mandando proyectos al Congreso que sean ilógicos o “invotables”. Sí creo que mandaría propuestas de cambio mirando al futuro y que tengan como premisa instaurar un Estado moderno.

–¿Por qué tiene la certeza de que Milei no enviaría proyectos disruptivos al Congreso? Después de todo ese ha sido el sesgo de su campaña.

–Javier ya lo aclaró, no habrá proyectos para impulsar la libre portación de armas. También ha dicho que estará fuera de agenda, si es electo, lo del mercado de órganos.

–No veo que un sector de Juntos por el Cambio –el radicalismo o la Coalición Cívica– apoyen proyectos de ajuste drástico como propone Milei.

– ¡Pero no hay ajuste más brutal que la pérdida del 50% del valor de los salarios en estos últimos cuatro años! ¿Qué puede ser peor?

–Milei dice que hay que hacer un ajuste de 15 puntos del PBI.

–Y Massa mandó un proyecto de presupuesto sin déficit. Él también va a tener que ajustar el gasto si es presidente.

–Si Milei es electo, ¿se conformaría un interbloque entre el macrismo y los libertarios en el Congreso?

–Yo no veo eso por ahora. Creo que después de diciembre habrá un bloque importante de La Libertad Avanza y estaremos nosotros de Pro en Juntos por el Cambio. Yo sostengo la unidad de JxC.

–¿No cree que la coalición ya está rota después del pacto entre Macri y Milei y la rechazo del radicalismo?

–No se rompió cuando se perdió en la primera vuelta, tampoco cuando hemos votado distinto en algunas leyes en estos últimos cuatro años. Somos una coalición con sus diversidades, así ha sido desde que se constituyó. Ahora estamos viviendo un momento tenso de definiciones . Yo voy a hacer todo lo posible para sostener la unidad de JxC. El tiempo acomodará las cosas. Patricia y Mauricio tomaron una decisión en la que priorizaron el futuro de la Argentina y yo acompañé esa decisión. No puedo quedarme neutral ante este desafío. Así como yo, muchos diputados comparten esta postura.

–¿Por qué no lo formalizaron en un comunicado como era la intención?

–Porque no queríamos que se interpretara como una ruptura del interbloque. Esa no es la intención. Por eso decidimos que cada uno se exprese de manera personal

–Si Massa es electo, ¿cómo cree que será el rol de JxC? ¿Habrá un sector del radicalismo que acompañará sus leyes?

-Aquellos que se sientan afines al populismo que lo digan. La nuestra es una coalición antipopulista que defiende valores como la república y la democracia, la libertad de expresión y la independencia de los poderes.

–Macri apuntó contra las autoridades de la UCR y dijo que fueron funcionales a Massa por haber aprobado varias de sus leyes. ¿Usted suscribe esto?

–Para mí es una vuelta de página, yo pienso en el futuro de la Argentina. En esta instancia tenemos que pararnos frente a la sociedad y decirle qué compromiso tenemos hacia adelante. Yo me comprometo por el cambio.

–¿Usted y su bloque apoyarían las leyes de un eventual gobierno de Massa?

–Si se trata de una ley que beneficia a los argentinos, sea de Milei, de Massa o de quien sea, por supuesto. Ya lo hemos hecho, hemos votado reducciones de impuestos y las apoyamos todos, desde los libertarios hasta la izquierda. Eso sí, jamás apoyaríamos el juicio político a la Corte Suprema o leyes que coaccionen libertades. Sí acompañaríamos rebajas paulatina de impuestos , siempre y cuando tengan su correspondencia en la baja del gasto, porque si no seguiríamos con esta dinámica de emitir y generar inflación.

–¿Cree que Macri debería tener alguna presencia en el gobierno de Milei?

–El que fue Papa no quiere ser Cardenal. Macri ha logrado en estos años tener presencia a nivel internacional, más no se le puede pedir.

–¿Cómo interpreta la neutralidad de los gobernadores de JxC frente al balotaje?

–Lo interpreto como prudencia. Si gana Milei seguramente defenderán los intereses de sus provincias, al igual que lo harían en un gobierno de Massa.

–En el oficialismo y en sectores de JxC creen que Milei tiene actitudes poco democráticas, prepotentes y de sesgo autoritario. ¿Cree que si llega al gobierno se manejará dentro de los cánones democráticos?

– El que tiene actitudes antidemocráticas es el kirchnerismo ; son ellos quienes pactaron con Irán, los que nos llevaron al bloque de los Brics y priorizan alianzas con Rusia, los que impulsaron la ley de medios. ¿Qué más antidemocrático que hacer campaña con recursos del Estado? Un ministro candidato que usa plata de todos los argentinos para hacer campaña, lo que está vedado por ley. Eso es populismo.

–Hay quienes tildan a Milei de populista de derecha.

–Yo no creo. Creo que es como se define él, un liberal libertario con profundo compromiso democrático.