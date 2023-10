escuchar

El exministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, hizo una fuerte autocrítica del resultado de las elecciones que dejó al bloque de Juntos por el Cambio inmerso en una crisis interna. “Perdimos por paliza. Tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña”, dijo el referente del espacio. “En lugar de ver cómo nos subimos por la puerta de atrás al colectivo de Javier Milei tendríamos que ver por qué perdimos”, agregó, en referencia al apoyo de ciertos dirigentes de Pro, como Patricia Bullrich, al liberal.

Esta mañana, en distintas entrevistas radiales, Avelluto mostró su malestar contra los dos candidatos que disputarán el balotaje presidencial el 19 de noviembre. “Para mí, es inaceptable votar a la ultraderecha, prefiero, aunque me quede solo, seguir fiel a mis convicciones”, sostuvo Radio con Vos. Respecto de Milei y del actual ministro de Economía Sergio Massa el dirigente los calificó de “igualmente malos aun siendo diferentes entre sí”.

Avelluto apuntó directamente contra la decisión de Bullrich de encabezar el apoyo a Milei: “Me llama la atención que si la semana pasada nuestra candidata decía que él era Massa ahora lo convierta en una suerte de salvador de la república”.

Elecciones 2023| Pablo Avelluto: “Perdimos por paliza, tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña” Ministerio de Cultura - LA NACION

Al ser consultado en Futurock sobre si Macri había virado hacia la ultraderecha, el exfuncionario dijo que “evidentemente, tanto él, como Patricia y todos lo que apoyan esta aventura creen que van a poder controlar los rasgos de la ultraderecha desde el Congreso y a mí eso me parece una locura”.

“Votar a alguien para que después no haga lo que dijo que va a hacer porque lo van a controlar me parece un error. Cuando me sume a Pro hace 10 años lo hice porque se intentaba generar una política nueva, más moderna. Hoy ya no es eso en la medida que pretenden sumarse como furgón de cola, tras haber perdido las elecciones, a algo que está en las antípodas de lo que pienso. No encuentro un solo punto de contacto con Milei”, criticó Avelluto sin miramientos.

De acuerdo a su reflexión de lo que sucede actualmente en el seno de JxC, el dirigente de Pro dijo que “hoy estamos viendo las diferencias casi como una fractura expuesta”. Reflexionó que, a su entender, siempre hubo un sector más identificado con valores de derecha y otros, “que estábamos cerca de Marcos Peña”, con una visión más moderna. Para Avelluto, después del resultado de las elecciones de 2019 “ese sector más rabiosamente antikirchnerista, que cree que el sentido de esta fuerza es destruir al kirchnerismo para siempre, algo que no comparto, tuvo una mayor privacía”.

“Este antikirchnerismo que se percibió, sobre todo, en el final de la campaña de Patricia para mí es un error y casi que raya lo poco democrático porque el sentido de la política no es eliminar a otras fuerzas, sino ganarles y convencer a los votantes de que tus propuestas son mejores”, criticó Avelluto.

“¿Macri quiere controlar a Milei?”, le preguntó un periodista al exfuncionario nacional. “Algo de eso hay. Pareciera ser uno de los fundamentos de esta operación política”, contestó Avelluto, aunque dijo que “espero y deseo que no” haya un cogobierno en caso de que el candidato por La Libertad Avanza (LLA) se quede con el balotaje.

LA NACION