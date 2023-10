escuchar

Patricia Bullrich, la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, se mostró confiada este mediodía cuando votó en La Rural. “Voy a ser presidenta”, afirmó al salir del cuarto oscuro. “Al pueblo argentino le digo que nosotros siempre, siempre, siempre traemos tranquilidad”.

Además se refirió a los dichos de Cristina Kirchner, quien sostuvo que como vicepresidenta no decide políticas ni fue escuchada. “Es una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el gobierno”, expresó. Consultada sobre la decisión de la expresidenta de no retirarse de la política, Bullrich afirmó: “Es una decisión de ella. No voy a opinar sobre una decisión de Cristina Fernández de Kirchner hoy”.

La exministra de Seguridad llegó al predio de la Rural en el momento más caluroso de la jornada electoral acompañada por su marido, Guillermo Yanco. Sin apuro, se tomó media hora para llegar hasta su mesa: saludó a cada persona que se le acercaba, incluso agarraba ella misma el celular y sacaba la selfie.

El voto de Patricia Bullrich en la Rural de Palermo Soledad Aznarez

Cuando ingresó al pabellón el canto de sus seguidores estalló al unísono: “Se siente, se siente, Patricia presidente”. Votó en la mesa 6441 sin los inconvenientes técnicos que tuvo en las PASO, cuando conviviían el voto electrónico y el de papel.

Antes de caminar hacia la salida, se detuvo frente a los periodistas y respondió con elocuencia a las preguntas: “Estoy contenta con lo que hemos hecho. Por supuesto que el objetivo de quien representa una fuerza tan importante como Juntos por el Cambio no es solamente estar en el ballotage, sino ganar la elección”.

Además, contó que después de votar se iba a su casa. “Van a venir mis hijos y mis nietos que fueron a votar. Vamos a comer unas milanesas. Después, a las seis de la tarde me voy a nuestra oficina y de ahí me voy a nuestro búnker que queda en... ¿dónde estamos hoy? [le preguntó a un miembro de su equipo] En Parque Norte”.

La candidata presidencial buscó mostrar unidad con Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, afirmando que ambos le habían escrito durante la mañana.

Además, Bullrich dijo haber sido testigo de irregularidades en su propia mesa de votación. “Le avisé a la presidenta de mi mesa que están mezcladas nuestras boletas con las de la Ciudad. Además, nos han llegado denuncias de que faltan boletas”, dijo, aunque reparó que se trata de “mesas aisladas”.

Acabo de votar con mucha esperanza en un día decisivo para todos.

Gracias de corazón a los miles de fiscales en todo el país que cuidan nuestros votos. Esos votos representan, ni más ni menos, que los sueños de cada argentino.



¡Les pido a todos que vayan a votar en esta elección… pic.twitter.com/0bet1PytEl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 22, 2023

Por último, reveló cómo se proyecta esta noche: “Me imagino festejando”.