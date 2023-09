escuchar

Lanzada en la cruzada por entrar al ballottage, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio preparó una foto de alto impacto para hacer una demostración de fuerza y exhibir el capital político del conglomerado opositor. Reunió esta noche a los gobernadores electos Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).

A ese grupo se sumaron Gerardo Morales, actual mandatario jujeño y jefe de la UCR, y el grupo de candidatos de JxC que aspiran al poder en los comicios generales de octubre: Néstor Grindetti (Buenos Aires), Jorge Macri (la Ciudad), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Flavio Fama (Catamarca). El único ausente fue Gustavo Valdés (Corrientes) porque sufrió una intoxicación.

El mitin fue organizado por Sebastián García de Luca, coordinador nacional de la campaña de Bullrich. “La interna ya pasó y estamos todos juntos. La gente ve que vamos ganando provincias, que tenemos músculo para gobernar y un equipo de dirigentes mucho más comprometidos con el cambio”, se jactó Bullrich en los últimos días.

En caso de que Frigerio, Grindetti, Jorge Macri y Flama salgan victoriosos de las elecciones generales de octubres, JxC podría tener unos doce gobernadores propios en 2024. Será un nuevo mapa de poder pase lo que pase en la batalla decisiva de octubre por la Presidencia. Es que el PJ tendrá muy pocas fortalezas.

La foto de Bullrich con los gobernadores de JxC se produjo luego de los ruidos internos que provocó la participación de Morales y Valdés en un acto de los mandatarios del norte que encabezó Sergio Massa. En su discurso, el ministro de Economía y rival de Bullrich dijo que planea armar un gobierno de unidad nacional si gana las elecciones. Es más, dejó trascender que convocaría a un radical para integrar su Gabinete como ministro de Economía.

“Fue una picardía de Massa. Era un acto institucional de los gobernadores, que hace tiempo que vienen trabajando para tener energía solar, por biomasa, distintos tipos de energía en todo el norte para la producción del Norte Grande”, dijo Bullrich en diálogo con Todo Noticias.

“Él [Massa] fue al acto y quiso hacer un acto proselitista, hacer algo que no se hace. El acto no era para decir ‘me llevo dos ministros radicales’. Yo estuve al día siguiente con Morales, y me dijo clarito: ‘yo no soy ministro de Massa ni por casualidad, y estoy 100% con Juntos por el Cambio y con su candidata’. Así que Massa, las picardías guardátelas”, completó Bullrich. Dijo que su contrincante quiso sacar una “ventajita”.

Más temprano, la postulante de JxC se mostró por primera vez en la campaña junto a Horacio Rodríguez Larreta, quien sacó el 11% de los votos en la interna opositora en las PASO, durante una recorrida por la localidad de Lomas de Zamora. Para escenificar el respaldo a la candidatura de Bullrich, el jefe porteño se subió al motorhome –denominado “la patoneta”- con el que la aspirante presidencial salió de gira por la provincia de Buenos Aires y el interior del país. También concurrieron Diego Santilli, Cristian Ritondo y Grindetti

Bullrich está convencida de que, sorteada la puja interna, JxC mejorará su performance en las urnas respecto de las PASO. Apunta, sobre todo, a que una porción de las once millones de personas que no fueron a votar en las primarias opte por su boleta en el cuarto oscuro. También cree que Javier Milei tiene un voto volátil, por lo que confía en que un sector de los que lo apoyaron en las primarias se mude al campamento de JxC dada la presunta “incertidumbre” que provocó el libertario con sus idas y venidas respecto de sus planes de gobierno, como la dolarización o el cierre del Banco Central.

Tras el sorpresivo triunfo de La Libertad Avanza en las PASO del 13 de agosto, Bullrich intenta reforzar la idea de que JxC cuenta con anclaje territorial, sustento legislativo y capacidad política para impulsar reformas de “fondo”. En otras palabras: remarca que el proyecto que lidera es la única alternativa de gobierno al kirchnerismo. De esta forma, quiere incrementar las dudas en torno a la falta de gobernabilidad que tendría una eventual administración de Milei para poner en marcha las transformaciones que propone.

Bullrich confía en que Pullaro, Cornejo, Orrego, Torres o Poggi, entre otros, empujarán su boleta en octubre para revertir el resultado de las PASO. Muchos de ellos deben dar vuelta la elección -Milei se impuso en Santa Fe y Mendoza o Jujuy- para garantizarse diputados y senadores que les respondan a partir del recambio legislativo.

“Van a querer ganar su provincia y tener un presidente con el que tengan el teléfono abierto y hablen el mismo idioma. Estamos en un país donde los tipos estos te dicen si ‘vos sos de JxC no te mando patrullero, no te mando guita, no te mando nada”, remarcó días atrás en diálogo con LA NACION.

Además, da por descontado que los intendentes de JxC también jugarán a todo o nada en provincia clave, como Córdoba. “Si no tienen un gobernador arriba que los proteja, necesitan tener un presidente que los ayude”, apuntan.

