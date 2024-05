Chris Dodd: “Milei merece tener la oportunidad de intentar que sus ideas funcionen”

Escuchar

WASHINGTON.- Pocas personas conocen tanto el pensamiento del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como Chris Dodd. Ambos compartieron casi 30 años en el Senado, donde se convirtieron, en palabras de Biden, en “íntimos amigos”. Ambos tienen raíces irlandesas, son católicos, y se forjaron en un estilo de hacer política que, por momentos, parece extinto en tiempos de grietas. En el Senado, se sentaron uno al lado del otro en el Comité de Relaciones Exteriores, donde Dodd, que habla español y fue voluntario del Cuerpo de Paz en la República Dominicana en su juventud, se abocó a América latina. Cuando Biden tuvo que elegir a una persona para que liderara la búsqueda de su vicepresidente, llamó a Dodd. Ahora, Biden le encomendó una tarea más: ser un puente entre la Casa Blanca y la región y avanzar la integración con Estados Unidos, un proyecto en el cual el Presidente, Javier Milei, mostró interés.

“A todos nos gustaría ver a la Argentina de regreso y fuerte otra vez. Por eso creo que nosotros, Estados Unidos, hemos adoptado la posición correcta. Es el presidente electo de la Argentina. Se merece tener la oportunidad de intentar hacer que sus ideas funcionen ”, dice Dodd en una entrevista exclusiva con LA NACION.

Dodd, que estampó su nombre en la ley que cambió las regulaciones de Wall Street tras la crisis financiera global, se alejó de la función pública tras dejar el Senado. Pero nunca se fue del todo, y volvió a involucrarse con América latina a fines de 2021, cuando Biden lo llamó personalmente para pedirle un favor: lograr que la mayor cantidad de países de América latina viajen a la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, que se realizó a mediados de 2022. “Cuando él me pidió que me involucrara en estos temas, la primera pregunta fue, ¿quién va a venir a la cumbre?”, recuerda Dodd. “Alberto Fernández no quiere venir, Bolsonaro tiene algunos problemas, López Obrador no viaja mucho. Al final tuvimos una gran participación, resultó ser un gran éxito”, recopila.

Después de la cumbre, Biden designó a Dodd asesor Especial para las Américas con la tarea de bajar a la realidad la visión de Biden de crear un hemisferio “próspero, democrático y seguro”, y mover un viejo –y elusivo– proyecto: la integración regional. Con ese objetivo, Dodd busca ahora sumar países a la Asociación de las Américas, la plataforma para unir el continente que Biden lanzó en Los Ángeles.

Dodd cree que hay una “ventana abierta”. Los países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, 12, ya están adentro. Dodd suma a la Argentina y Paraguay, y otros seis países que han mostrado interés, dice, pero prefiere no nombrar. “Ya tengo una masa crítica”, se entusiasma.

–¿Ven en el Presidente Milei un aliado para impulsar la integración?

–Le deseo lo mejor, tiene un camino difícil que recorrer, pero obviamente tratar de poner la economía en buena forma es importante. Tienen tasas de pobreza del 40% en la Argentina, un país que, en la memoria de personas que todavía están vivas en este país, era una de las economías más grandes del mundo. A todos nos gustaría ver a la Argentina de regreso y fuerte otra vez. Por eso creo que nosotros, Estados Unidos, hemos adoptado la posición correcta. Es el presidente electo de la Argentina. Se merece tener la oportunidad de intentar hacer que sus ideas funcionen. Y entiendo que está haciendo eso. No estoy aquí para juzgar si está teniendo éxito o no. Pero sé que se está esforzando mucho por mejorar las oportunidades de la gente en Argentina.

–¿Pero le ve un papel?

–Lo ha ofrecido, y ha manifestado un gran interés. Estuvo en Los Ángeles. No lo vi. Vi a [el ministro de Economía, Luis] Caputo, tuve la oportunidad de charlar con él. Lo admiro, hizo un gran trabajo con Macri, y creo que fue inteligente de su parte traerlo a su equipo, es considerado, hace un gran trabajo y ellos estuvieron allí. No sé cómo fueron las reuniones. Pero creo que fue inteligente que él estuviera allí, y se presentara en estos encuentros donde surgen estas oportunidades, y había muchas personas allí que pueden marcar la diferencia, y ese tipo de inversión extranjera podría ser muy importante para la Argentina, así como para las empresas.

–¿La Argentina va por buen camino?

–Bueno, no me voy a meter en eso, el rumbo en el que están, mal o no, no es mi papel, ni el papel de nosotros. Ha elegido un camino. Le deseo lo mejor y, obviamente, es necesario mejorar la economía. Y tienen problemas con los que están lidiando, pero eso se lo dejo a la Argentina. Lo conocí antes de que asumiera el cargo. Estaba en Nueva York, tuve una buena reunión con él y también estaban el ministro Caputo y el embajador designado Werthein. Están haciendo un esfuerzo por involucrarse con nosotros, pero también con otros. Y creo que la gente necesita darle una oportunidad en lo que está tratando de lograr. Y ahí es donde creo que estamos.

Joe Biden y Javier Milei AP / LA NACION

–¿Su alineación con Trump puede ser un problema con Biden?

–No voy a entrar en una discusión política, no le sorprenderá lo que espero que ocurra el 5 de noviembre. Pero mire, creo que es importante que podamos continuar con lo que se ha iniciado. Con demasiada frecuencia, los cambios de administración generan frenos y arranques. Por eso me encanta la idea del modelo de la Asociación de las Américas, tener ejes codificados en ley, la creación de una entidad donde realmente se pueda consagrar esta idea de asociación. Y en la medida en que tengo países adicionales que están dispuestos y quieren ser parte de esto, y dos países que públicamente dicen que quieren ser parte de esto. Uno es Argentina, el otro es Paraguay, estoy seguro de que los demás lo toman en serio, pero por alguna razón, no quieren que se usen sus nombres en este momento. Por eso, me entusiasma que nos estemos acercando a esa masa crítica de 34 países. Que vean el valor de todo esto. Obviamente, aún no está terminado y ya estamos en marcha. Tengo países, y admiro que la Argentina de un paso al frente y diga que quieren ser parte de esto. Soy optimista. No quiero ser ingenuamente optimista. Pero he visto esto a lo largo de los años. Y, con demasiada frecuencia, la relación ha sido básicamente la de un familiar que tenemos, pero no estamos entusiasmados con visitarlo, y en mi opinión esos días ya pasaron, particularmente con esta administración. Por eso sigo siendo optimista.

Milei es, hoy, el único mandatario regional totalmente alineado con Washington que además cree en el libre comercio. Pese a que América latina rechazó, en su momento, integrarse con Estados Unidos, Dodd dice que ahora hay un “fuerte interés”, y un “apetito real” por hacer negocios con Estados Unidos. Y a pesar de que ahora Washington es más proteccionista, Dodd cree que la iniciativa de Biden “es generadora de empleos”, un win-win para la región y el país. A eso se suma el avance de China.

“Tenemos mucho más para ofrecer que China. Y cuando hacemos proyectos, los hacemos juntos, contratamos gente local. Y hay un elemento estratégico a lo que están haciendo los chinos, estos puertos, no están escogiendo arbitrariamente, cualquiera con medio cerebro entiende dónde van, y lo que están tratando de hacer estratégicamente”, dice Dodd. “La gente en estos países de las Américas, y no creo que sea sólo por ser cortés conmigo, me dice ‘preferiríamos hacer negocios con los Estados Unidos, con Europa Occidental y con otros, donde no nos preocupamos por la política’”, insiste.

–¿Qué le dice a la gente que piensa que es mejor hacer negocios con China?

–No creo que sea así. Creo que les gustaría hacer negocios con Estados Unidos. Pero la realidad es que a veces lo que tenemos que decir es importante. Y nos preocupamos por cosas como los derechos humanos, la corrupción, etc. Puede que los chinos no mencionen esas cosas. Nosotros sí. Pero esos somos nosotros. Y no vamos a dar marcha atrás en eso. Pero la razón por la que defiendo lo que estoy defendiendo no es porque crea únicamente que le gana a China. Creo que es bueno para nosotros. Creo que es bueno para las Américas.

América latina tiene un fuerte déficit de infraestructura, y Dodd ve en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo Ilan Goldfajn, un socio “tremendamente cooperativo” para impulsar la integración. A través del BID Invest, el gobierno norteamericano puso en marcha una plataforma con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, según sus siglas en inglés) para invertir US$3000 millones. Dodd cree que puede haber un camino para ampliar ese financiamiento, atado a la idea de que el plan puede crear empleo en Estados Unidos. El BID ha calculado que la región necesita invertir 150.000 millones por año en infraestructura. Dodd dice que Biden realmente “está haciendo un esfuerzo” porque realmente cree en la asociación.

“Este es un hemisferio increíblemente rico. Y tiene los recursos humanos y los recursos naturales que el mundo necesita. No somos sólo nosotros o los países de la región. Es también un lugar de verdadera esperanza para otras partes del mundo”, afirma.

Chris Dodd Future Publishing - Future Publishing

Pese a que América latina siempre parece quedar relegada respecto de otras prioridades de Washington, Dodd se muestra optimista. La integración, dice, puede ser “la chispa” que le permita a la gente hacer un futuro en sus países. “No hago milagros. No creo en los milagros en ese sentido. Pero si no lo intentamos, si no hacemos nada, puedo prometerles que el resultado será peor. Entonces hay que intentarlo. Y no hay garantías de éxito, y siempre habrá escépticos y opositores y todo tipo de cosas que a la gente se le ocurran. Pero tenemos que intentarlo”, cierra.

