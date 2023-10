escuchar

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, criticó hoy a Mauricio Macri, fundador de Pro, después de que el exmandatario asegurara que esperaba que la coalición opositora acompañe los proyectos “razonables” de Javier Milei en el Congreso en caso de no ganar las elecciones nacionales del 22 de octubre próximo.

“Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así. Cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento de discutirlo”, enfatizó Bullrich en diálogo con la radio Urbana Play.

Es que la exministra considera que el sustento legislativo es uno de los principales activos de JxC en la pulseada con Milei para cosechar adhesiones en el universo antikirchnerista. “Yo me las peleo. Estoy con todos los gobernadores, intendentes y diputados y senadores de nuestra fuerza, que estamos trabajando de manera absolutamente unida”, subrayó la aspirante presidencial.

Molesta e incómoda con la actitud del expresidente, Bullrich adelantó que intentará hablar con Macri para debatir el tema y aclarar la situación. “Discutiré con Mauricio Macri sobe por qué hace una definición de este tipo, en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente”, puntualizó.

Al presentar su libro Para Qué en el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, Macri ratificó ayer su respaldo a la candidatura presidencial de Bullrich y auguró un triunfo de JxC. Dijo que el riesgo más grande que enfrenta Milei es que “está solo políticamente”. No obstante, afirmó que espera que el conglomerado opositor acompañe en el Congreso las reformas razonables de Milei en caso de que Bullrich no venza en las urnas. “Si no llegamos, espero que nuestra coalición apoye las reformas razonables” , apuntó. Su frase cayó como una bomba en el campamento de JxC.

Bullrich se enteró del comentario que había hecho Macri mientras leía el diario. “Estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso en este momento, porque justamente nuestra fortaleza es la capacidad parlamentaria”, puntualizó la postulante presidencial.

No es el primer cortocircuito con el expresidente desde que comenzó la campaña para las elecciones generales. De hecho, el discurso del fundador de Pro en el búnker de JxC en Parque Norte en la noche de las PASO del 13 de agosto le había generado un fuerte disgusto a Bullrich. Ese día, después de que Milei sacudiera el tablero con su triunfo en las primarias, el exmandatario dijo que el líder de La Libertad Avanza era “parte del cambio” y celebró que el kirchnerismo haya quedado relegado al tercer lugar.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Esa postura ambigua de Macri desconcertó a la exministra. El punto más álgido de tensión fue cuando Milei reveló que pensaba convocar al co-fundador de Cambiemos en un eventual gobierno suyo para ofrecer un cargo de súper-embajador. Desde el exterior, el expresidente evitó salir al cruce y delegó en Fernando de Andreis la respuesta al libertario. Horas después, retuiteó un video de Pro en respaldo a Bullrich.

Siguen las tensiones

La postulante presidencial y Macri hablaron durante esos días para apaciguar las aguas y acercar posturas con el objetivo de aunar fuerzas para la campaña, pero las tensiones aún no se disiparon. Por caso, Macri regresó al país y criticó con dureza a los radicales que responden a Martín Lousteau por dar quorum en Diputados durante la sesión en que se aprobó la reforma de Ganancias impulsada por Sergio Masa. “El populismo es contagioso”, lanzó desde Córdoba, adonde había viajado para colaborar con la campaña de Bullrich. En esa provincia JxC requiere recuperar votos para tener chances de llegar al ballottage.

"Vamos a ganar las elecciones. Pero en caso de que eso no pase y gane él las elecciones, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso para que Argentina deje atrás este sistema tramposo en el que estamos atrapados." Mauricio Macri

El dardo de Macri a los radicales díscolos alteró a Bullrich. Es que ella necesita minimizar los ruidos internos y mantener unida la tropa en su cruzada por reconquistar votos para entrar a la segunda vuelta. “Hablé con Macri y le dije no es hora de salir a generar problemas ni críticas”, reveló la exministra en una entrevista que concedió a CNN. “[Macri] Dijo que sí, que era importante no meter ruido en el medio de esta campaña”, completó Bullrich.

A la candidata presidencial de JxC también le había generado escozor que Macri haya sugerido que había un pacto secreto entre Massa y Milei. La exministra lo llamó apenas se enteró de los dichos. El expresidente le hizo saber que no había denunciado ningún acuerdo y que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto. Alcanzaron un mini-tregua. Incluso, Macri comenzó a criticar con mayor ahínco a Milei. Sugirió que no tenía experiencia o equipos ni músculo político como Bullrich impulsar reformas estructurales. La acompañó en la presentación de su libro y presenció el ensayo final de la exministra para el debate presidencial.

Sin embargo, Bullrich y Macri no volvieron a sintonizar la misma frecuencia ni actuar de forma coordinada después de las PASO. Cuando Horacio Rodríguez Larreta era el rival, ambos obraban en tándem. Pero las heridas que provocó la victoria de Milei y el doble juego de Macri aún no cierran.

LA NACION