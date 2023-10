escuchar

En el marco de la presentación de su libro “Para Qué” por Estados Unidos, Mauricio Macri participó en la tarde del martes de una conferencia en el Instituto de Políticas de la Universidad de Harvard, donde apuntó contra el avance del populismo a nivel global, analizó la coyuntura del país, el panorama electoral, y se refirió a la figura del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei. “El riesgo más grande que representa es que está solo políticamente”, señaló.

A lo largo de su exposición, Macri fue consultado en reiteradas oportunidades acerca de la figura de Milei y si consideraba que era un “riesgo para las instituciones” del país. Y si bien opinó que JxC ganará la elección, trazó una hipótesis sobre un eventual triunfo del libertario, ante una pregunta del público: “Vamos a ganar las elecciones. Pero en caso de que eso no pase y gane él las elecciones, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso para que Argentina deje atrás este sistema tramposo en el que estamos atrapados. Y como nosotros vamos a ganar, los liberales también nos van a ayudar a nosotros para aprobar los proyectos”.

En otro momento, añadió: “Creo que tenemos una democracia sólida, sobrevivimos a numerosos ataques del kirchnerismo y estamos acá. Muchos apostaban que la Argentina se iba a transformar en Venezuela y eso no ocurrió . Entonces creo en nuestra democracia y en nuestro compromiso con la libertad y nadie puede poner en riesgo eso. Y al mismo tiempo prefiero hablar de nuestras habilidades y fortalezas para impulsar los cambios profundos en vez de criticar y descalificar a otros”.

En su visión sobre Milei, el riesgo más grande que representa es que está solo políticamente. “Alguien solo no puede cambiar las reglas de un país. Yo me sentí solo y tenía cuatro gobernadores, él no tiene ningún gobernador detrás. Eso muestra que no es razonable que pueda liderar semejante cambio”, dijo.

En ese sentido, el exmandatario ahondó en la importancia de construir equipos con conocimiento en gestión del Estado y reparó en la falta de experiencia en la materia de Milei. “Porque no somos el estado de Suiza. Heredamos un estado que es un jungla que ha conquistado La Cámpora”, sentenció el expresidente.

“Esa experiencia, esa coordinación, puede estar liderada por Bullrich para cambiar definitivamente el futuro de los argentinos. Las otras propuestas tienen, quizás, algo similar en algunas partes y coincidencias en ideas, pero otras no son razonables. Hay que tener las habilidades y la experiencia para armar un equipo nacional. Esa experiencia es lo que Patricia Bullrich está ofreciendo”, destacó Macri en respaldo a la candidatura de su exministra de Seguridad.

“Milei me votó en las elecciones de Boca, en las de la Ciudad y en las nacionales”, dijo Macri

Sobre su relación con el candidato libertario, volvió a negar que fuera de cercanía. “Solo me junté con Javier Milei una vez. Él me votó en las elecciones de Boca, en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires y en las elecciones nacionales. Pero no tengo una relación cercana”, aclaró.

En esa línea, Macri apuntó contra el populismo como fenómeno global y reparó en la urgencia de “trabajar duro” y “tener un discurso fuerte” para “enfrentar el discurso seductor de que el Estado resuelve todo”. Y al respecto concluyó: “Quizás somos es el país en donde el populismo ha sido creado y lo exportamos exitosamente a todo el mundo. La Argentina necesita un profundo cambio para reestablecer las reglas y las leyes para deshacerse de los mapas que han atrapado al país por décadas”.

Presentación en Miami

En el marco de la promoción de su libro, el exmandatario participó ayer de una exposición en el Beth Torah Benny Rok Campus de Miami, donde realizó realizó una escueta mención al escándalo que desataron las fotos de Martín Insaurralde con la modelo Sofía Clérici en un lujoso yate en el Mediterráneo -que devinieron en su renuncia como jefe de Gabinete provincial y a la candidatura como intendente de Lomas de Zamora. “Es impunidad grotesca y la tenemos que eliminar en la Argentina”, consideró Macri.

Acompañado de José Campanella y del Rabino Mario Rojzman, el fundador del Pro dijo que uno de los desafíos de la Argentina el próximo año es “recuperar la previsibilidad”. “No puede ser que tipos como [Hugo] Moyano te pongan un camión y te tapen la entrada de una fábrica. También tenés señores como [Martín] Insaurralde que se dan el lujo de mostrar la que se llevaron haciendo ostentación abiertamente. Es impunidad grotesca y la tenemos que eliminar en la Argentina”, sentenció.

El exjefe de Estado alegó ver con “ojos de esperanza” el futuro de la Argentina. “Creo que algo va a surgir de todo esto, muy positivo, que nos va a poner en el sendero del crecimiento. Y cuando lo logremos encaminar, si eso arranca y llegan los creadores de valor, la Argentina puede volver a ser el país más atractivo del planeta”, anticipó Macri. Pero advirtió: “Sin embargo, dice Patricia [Bullrich], si no podemos todo dentro de la ley, tenemos todo y no tenemos nada. No se puede hacer cualquier cosa”.

Ayer, Macri volvió a depositar toda su fe en la candidatura de su exministra de Seguridad: “Siento que en las próximas tres semanas va a haber una reflexión de aquellos que no nos acompañaron en el 2019. El cambio requiere músculo, fuerza y equipo. Requiere de alguien como Patricia [Bullrich], que tiene intelecto y va para adelante”. Y cerró: “Con la libertad en el foco, la Argentina va a poder entrar en esos 20 años de crecimiento consecutivo”.

