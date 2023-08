escuchar

En el marco del sorpresivo triunfo a nivel nacional de La Libertad Avanza (LLA), con Javier Milei a la cabeza, en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebraron ayer, el caudal de votos que acumuló Carolina Píparo en la carrera por la gobernación de la provincia de Buenos Aires fue fu e otra de las particularidades de los comicios y le alcanzó para superar a los precandidatos Néstor Grindetti y Diego Santilli de Juntos por el Cambio (JxC).

Horas después de conocer los resultados, la candidata libertaria aseguró que estaba dentro de sus planes firmar la elección que hizo, donde sacó el 23,76% de los votos: “El resultado es lo que yo sentía en la calle. Uno lee números que no eran nuestros y llega con mucha ansiedad al día de ayer, pero la calle me decía ese número, esa es la realidad”, afirmó en declaraciones a radio La Red.

Además, diputada nacional rescató la importancia de conseguirlo a pesar de contar con menos recursos que sus competidores: “Algunos de nuestros fiscales estaban muy asustados porque estaban solos en una escuela, mientras que otros tenían siete de un lado y siete del otro. Y ver que contra todo pronóstico y todo ese sistema, que muchos lo tienen muy aceitado, sacamos la cantidad de votos que sacamos, fue un orgullo enorme”.

En base a su rendimiento en la primaria, Píparo también fue categórica en su determinación de seguir en la carrera por la gobernación y no retirar su candidatura para favorecer a otro candidato: “Me parece que eso es subestimar al votante, sentirse con un poder de decir ‘si yo digo tal cosa, la gente la va a hacer’. ¿En serio creen que tienen ese poder?”, cuestionó la candidata, en referencia a las especulaciones sobre una jugada similar, y ratificó que no le exigiría lo mismo a Grindetti: “Una cosa es si uno dice que el otro tiene más posibilidades y quiere acompañar, y está muy bien porque uno está convencido. Ahora, presionar al otro, pensando que millones de votos van a hacer lo que Javier [Milei] o Carolina digan en la provincia de Buenos Aires, me parece una gran subestimación”.

En su evaluación del resultado electoral, la diputada nacional cargó muy fuerte contra las internas en la oposición: “Yo creo que la elección que hizo Juntos ayer en la Provincia y el país la tendrán que analizar ellos. Habla de su propia soberbia, de la lejanía con la gente y de las peleas constantes”, evaluó Píparo, que remarcó el compromiso del electorado con los ideales que propone su partido: “Me parece que mucha gente va a orientarse a votar por las ideas de la libertad. Cuando uno está convencido de una idea y la defiende, creo que ayer se mostró que más allá de todos los obstáculos la gente acompaña y mucho”.

“Nuestros equipos se vienen preparando hace mucho tiempo, muchísimo más en silencio que otros y sin pelearse, no como los otros, porque estamos trabajando”, continuó Píparo, que reafirmó su compromiso por seguir la campaña: “Seguir trabajando es lo que hemos hecho todo el tiempo, primero porque es lo que nos gusta, y segundo porque si no poníamos el cuerpo tampoco teníamos tanto cartel. Me encanta el territorio y estar cerca de todos nuestros candidatos. Es un honor acompañar a Javier y va a seguir siendo un honor acompañar a todos los candidatos a intendente, que también han hecho una gran elección en la Provincia de Buenos Aires”.

Píparo finalizó segunda detrás del actual gobernador bonaerense de Unión por la Patria, Axel Kicillof, que sacó un 36,41%. Los candidatos de JuxC en conjunto superó a la candidata de LLA por casi 10 puntos, pero individualmente Grindetti (16,58%) y Santilli (16,34%) sacaron un menor porcentaje.

