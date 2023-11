escuchar

El candidato libertario Javier Milei se mostró convencido de romper relaciones con China y Brasil si llega a la Presidencia. Dijo, para justificarse, que él no negocia con comunistas y con corruptos. En este contexto, esta mañana salió a responderle el actual canciller, Santiago Cafiero, quien advirtió cuánto podría costarle a la Argentina esta maniobra, a la que tildó como un “capricho ideológico” del diputado nacional. Alegó el ministro de Relaciones Exteriores que no lo hace como parte de una “campaña del miedo”, sino para dejar en claro cómo se respalda en números esa propuesta.

“Si Milei es presidente, el 11 de diciembre la Argentina pierde 22% de sus exportaciones porque rompe relaciones con Brasil y China; pierde 22 mil millones de dólares”, afirmó Cafiero.

Convencido de que esas serán las consecuencias si el libertario gana la segunda vuelta contra el candidato oficialista, el ministro de Economía, Sergio Massa, el canciller se quejó: “Después te dicen que es ‘campaña del miedo’. Si él lo dice, yo le pongo número. Para que no quede en una abstracción porque la discusión de los abstractos es de panelistas, redes, donde nadie profundiza. La tarea de un dirigente y el sentido de responsabilidad de los funcionarios es decir con claridad cómo se respalda en números esa propuesta”.

Cafiero, que será reemplazado por la economista Diana Mondino en caso de que el líder libertario triunfe en las urnas ahondó: “Esa propuesta de Milei a la Argentina le sale 22 mil millones de dólares. Por un capricho ideológico. Nadie hace eso. ¿En qué mundo piensa La Libertad avanza?”. Así, planteó que esta iniciativa es imposible en un momento donde la mayoría de los países busca abrirse al mundo y fortalecer el multilateralismo.

“La Argentina con China necesita exportar más, es lo que dice Massa, la solución es duplicar las exportaciones”, aseguró Cafiero en sintonía con la estrategia oficialista y acotó: “Insisto: me parece que lo principal para llevar adelante ahora es que militemos con alegría y con claridad. La elección no está ganada, hay que salir a ganarla. Para hacer eso hay que explicar. A los que digan es campaña del miedo: no, lo que decimos es con claridad las cosas”.

Entonces hizo una equiparación para mostrar el supuesto impacto que tendrían en las cuentas públicas estos 22 mil millones de dólares derivados de esta decisión de romper vínculos con China y Brasil. “Tenés otra sequía, es así”, sintetizó Cafiero en relación con este fenómeno que afectó a la producción y que redujo el caudal de exportaciones del país, uno de los motivos que el Gobierno toma para justificar el aumento de la inflación.

Milei había planteado este quiebre internacional primero ante Bloomberg, después con el periodista estadounidense Tucker Carlson, y retomó su idea en los últimos días, cuando fue entrevistado por el peruano Jaime Bayly. “No me reuniría con Lula da Silva. Es un comunista y un corrupto, y por eso estuvo preso”, indicó Milei.

