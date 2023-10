escuchar

Sergio Massa cerrará hoy su campaña presidencial con un formato diferente. Lo hará en una fábrica, rodeado de trabajadores, y reforzando su alianza con la CGT y las dos vertientes de la CTA. Será en Pilar, en el estratégico territorio bonaerense, donde el candidato oficialista pretende hacerse fuerte después de una agenda cargada por la suba del dólar y la inflación.

Massa participó el martes en el acto de cierre de la campaña de provincia de Buenos Aires, junto a Axel Kicillof. “El domingo vamos a ganar y a empezar a dar vuelta la historia”, dijo. Anoche, en tanto, estuvo en el del candidato porteño Leandro Santoro, en el Luna Park.

En Pilar, Massa planteará que “va a ser el presidente de los trabajadores” y buscaría hacer hincapié en la idea de esperanza, un concepto que ya usó y que parece volverse crucial en el marco de la feroz crisis económica que atraviesa el país, en la que el último índice de inflación estuvo en 12,4% y el interanual en 138, 3%. Massa también insistiría allí con un llamado a la “unidad nacional”, uno de los pilares en los que viene apoyándose desde hace semanas y que se espera que se intensifique en caso de entrar a un eventual ballottage.

Cerca suyo, en el tramo final de la campaña, resaltaban también en los últimos días los dichos de Massa respecto de que más de medio gabinete de Alberto Fernández no seguirá en el Gobierno en caso de un triunfo suyo. Un punto más con el que el tigrense busca tomar distancia del actual mandatario, algo que viene sucediendo cada vez con más vehemencia en el último tiempo y que tuvo su pico máximo la semana pasada, cuando Fernández denunció de forma inconsulta a Javier Milei por sus dichos contra la moneda local. Massa le hizo saber su desacuerdo. Desde el comienzo de la campaña, Massa evitó atacar a Milei o sus votantes y casi como un mantra repetían cerca suyo que lo que se busca “subir al ring” o “debatir” son las ideas del libertario, sin ataques directos.

Un cierre diferente y una agenda modificada

La idea de un cierre diferente a lo tradicional comenzó a tomar forma semanas atrás en el búnker de Unión por la Patria (UP), donde se trabajó por etapas en la campaña. En las PASO, además, no hubo cierre de campaña porque dos días antes se había producido el crimen de Morena Domínguez, una nena de 11 años, en Lanús. La nena fue atacada durante un robo cuando iba al colegio y murió como consecuencia de los golpes recibidos, apenas minutos después. En esa oportunidad todos los espacios coincidieron en cancelar sus cierres.

En esta oportunidad, en Pilar, se descuenta que el tigrense insistirá con el concepto de un llamado a la unidad nacional, algo que viene manifestando desde hace semanas. De hecho se trata de una de las estrategias con la que también se cuentan en el espacio de UP, en caso de lograr entrar a un eventual ballotage, para conseguir los votos necesarios para ganar la contienda.

En UP se muestran confiados de que Massa entrará a esa instancia con Milei, pese a que admiten desconfianza con las proyecciones de las encuestadoras, que no acertaron con sus proyecciones en las primarias. No obstante aseguran que de momento no contemplan un escenario de derrota y cifran sus expectativas en una posible segunda vuelta.

Massa viene de días agitados, con la disparada del dólar oficial y las medidas para contenerlo. Por ese motivo, la semana pasada reprogramó parte de su agenda, entre ellos debió cancelar un viaje a Santa Cruz, terruño de los Kirchner, donde aseguran que el tigrense acumula más de 38% de intención de voto.