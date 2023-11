escuchar

En medio de la pugna entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UP) por quedarse con una parte de los votantes que lo acompañaron en las elecciones generales, el gobernador de Córdoba y excandidato a presidente, Juan Schiarretti, rechazó en duros términos este viernes el juicio político que impulsa el oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y disparó contra “el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”.

En la red social X (antes TwitteR), Schiaretti, quien mantiene su posición de ser prescindente en el balotaje que disputarán Massa y Javier Milei el próximo 19 de noviembre, escribió: “Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”.

Tras ello añadió: “A los 40 años de democracia, también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes”. Y remató: “Si queremos un país normal empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones”.

A pesar del mensaje dirigido hacia el candidato de UP, Schiaretti no se expresó en apoyo a Milei.

Por estas horas, el cordobés se encuentra junto a una comitiva que también integra el intendente capitalino y gobernador electo, Martín Llaryora, en una gira que se inició en Arabia Saudita, seguirá por España y finalizará el próximo lunes, cuando regresen a la provincia mediterránea.

El tuit del gobernador se publica después de que este jueves los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti respondieran por separado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobre los cargos provisorios por mal desempeño de sus funciones de los que fueron notificados hace tres semanas, y para los que tenían plazo de contestar por escrito hasta este viernes, o la posibilidad de hacerlo en forma presencial el próximo martes, cuando se volverá a reunir la comisión.

En los escritos presentados ayer, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre “la independencia judicial”. También por separado, respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard.

Se trata, dijo Rosenkrantz de “remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”.

Para Rosatti, se intentó condicionar la resolución de causas y al mismo tiempo el hecho de no poder opinar sobre esos expedientes que están en trámite condicionó su derecho de defensa. “Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión en este juicio político o tener que desprenderse del conocimiento de causas institucionales en trámite.”, dijo. Y señaló que el mecanismo de juicio político, se “ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró”.

