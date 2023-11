escuchar

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, protagonizó un cruce en las redes sociales con el diputado nacional por Santa Fe del Frente de Todos (FdT) Eduardo Toniolli, que tuvo como eje el rol del represor Juan Daniel Amelong, que tiene cinco condenas por delitos de lesa humanidad, en la desaparición del padre del legislador, el dirigente montonero Eduardo José Toniolli.

“En la última sesión de diputados le pedí a Victoria Villarruel que cuando visite a sus amigos genocidas en la cárcel, les pregunte dónde están los cuerpos de nuestros compañeros. Hoy me entero que frecuenta a Juan Daniel Amelong, condenado por la desaparición de mi viejo”, escribió el también miembro del Movimiento Evita en su cuenta de X. Luego, por la mañana del jueves, horas después del debate que la vio enfrentada a su par de Unión por la Patria (UxP) Agustín Rossi, Villarruel respondió con una defensa a Amelong.

“Entiendo y comprendo el dolor que como hijo sentís y que es totalmente válido, pero es importante dar contexto. Tu papá era miembro de Montoneros. Terroristas de Montoneros asesinaron al padre de Amelong en democracia. Raúl Amelong era un civil asesinado frente a su hija de 16 años en la vía pública en Rosario. Era padre de 11 hijos que quedaron huérfanos simplemente porque su padre era subgerente en Acindar. Su hijo, que es militar, fue condenado por lesa humanidad pero no lo veo hace muchísimos años porque lo entrevisté para su papá, pero quiero que estén presos los asesinos de su padre o sea los camaradas del tuyo. Digamos todo”.

Más tarde llegó la refutación de Toniolli, que comparó las políticas de la junta militar con las propuestas de LLA: “No acepto tus condolencias, tan falsas como tus supuestas entrevistas ‘académicas’ con los genocidas: vos brindabas con Videla y con Amelong en sus celdas, celebrando sus crímenes. Ayer como tragedia, hoy como farsa: ellos desaparecían para que Martínez de Hoz pudiera aplicar su plan económico, vos hacés el trabajo sucio para entregarnos al capital financiero internacional, para dejarnos sin moneda nacional, para entregarle las Malvinas a los kelpers, para privatizar la salud y la educación. No lo vamos a permitir”.

Villarruel ya había defendido a Amelong en el debate de los candidatos a vicepresidente de la noche del jueves. Cuando Rossi le preguntó si está de acuerdo con la libertad de los genocidas, la libertaria cambió el eje para hablar de las víctimas de los Montoneros: “Lo importante es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. Muchas de esas personas también están hoy detenidas. Por ejemplo, Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por Montoneros en democracia en la ciudad de Rosario, ciudad que vos conocés muy bien. Fue asesinado en el 74, era un ingeniero civil, padre de 11 hijos. Hoy su hijo está preso por delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto, ¿por qué no están presos los que asesinaron al ingeniero Amelong?”.

El hecho al que hace referencia la candidata a vicepresidenta ocurrió el 4 de junio de 1974. Raúl Amelong, que era entonces subgerente de Acindar (la empresa siderúrgica cuyo presidente del directorio era José Alfredo Martínez de Hoz), fue asesinado a tiros en su auto, en el que iba junto a dos de sus hijas, por militantes del grupo Montoneros. Según las crónicas de la época, Amelong alcanzó a bajarse del auto antes de que uno de los cuatro asaltantes le efectuara un disparo en la cabeza.

Casi 40 años después, mientras era juzgado por crímenes de lesa humanidad en 2013, su hijo Juan Daniel Amelong recordó el hecho: “Yo nunca tuve deseos de venganza con quienes mataron a mi padre, porque mi padre dijo que los perdonaba, así que yo no soy quién para vengarlo”.

En aquel momento, el hijo del ingeniero civil era subteniente del Ejército en el Batallón de Ingenieros de Construcciones de Santo Tomé, y comentó cómo fue que integró el Proceso de Reorganización Nacional: “Le había dicho al jefe que yo me iba de baja por la falta de operaciones de la fuerza, porque nos mataban a un amigo y no se hacía nada. Después de la muerte de mi padre, gente me dice que el Ejército estaba haciendo muchas cosas y que me quede porque esto iba a cambiar”. Consultado por el tribunal sobre qué significaba que “esto iba a cambiar”, el imputado explicó que “el Ejército iba a tener mayor participación de la que teníamos en contra de la subversión”.

Parte de esa idea se cristalizó en octubre de 1975, cuando Amelong participó en el Operativo Independencia, en el cual, por decreto de la entonces presidenta María Isabel Martínez de Perón, el Ejército y la Fuerza Aérea fueron enviados a Tucumán para “luchar contra las fuerzas subversivas” en una antesala de lo que sería institucionalizado a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.

Una vez que se consumó la toma del poder fue transferido al Destacamento de Inteligencia 121 en Rosario, en el que llegó a poner a disposición de la causa una casaquinta de su familia, “La intermedia”, para que se usara como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Este fue uno de los lugares en donde estuvo detenido el padre del diputado que se cruzó con Villarruel, Eduardo José Toniolli, militante de Montoneros que fue secuestrado el 9 de febrero de 1977 y quien permanece desaparecido hasta el día de la fecha.

Por su involucramiento en la desaparición sistemática de personas durante la dictadura, Amelong fue condenado a tres cadenas perpetuas, tiene una sentencia por 10 años y una quinta por la sustracción de los mellizos Gullino, y además se encuentra procesado por la desaparición del militante peronista Miguel Membrive. Durante los juicios, el represor causó polémica por asistir a declarar con una vincha en su frente con la inscripción “Legalidad”.

