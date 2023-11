escuchar

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy la indagatoria y la detención del funcionario de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, quien gestionó fondos públicos para pagarle al exagente policial Ariel Zanchetta por sus reportes derivados de espionaje ilegal. Ahora, según pudo saber LA NACION, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la investigación, evalúa la presentación del fiscal.

El fiscal consideró que Rodríguez cometió una “infracción a la Ley de Inteligencia nacional” al recibir los reportes ilegales de Zanchetta y también le atribuyó “delitos contra la administración pública”. Sobre la primera figura penal, Pollicita señaló que es penada con “tres a diez años de prisión”.

“Que vengo por medio del presente escrito a solicitar a VS que tenga a bien convocar a Néstor Fabián Rodríguez a prestar declaración indagatoria en la presente causa, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que se desarrollarán a lo largo de este dictamen. A su vez, se solicitará a VS que tenga a bien librar nuevas órdenes de allanamiento del domicilio particular y laboral del nombrado, así como también disponer la detención y requisa personal del acusado, todo ello a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resultan de interés para la investigación, de conformidad con los fundamentos que se explicarán en esta presentación”, señala el escrito de Pollicita.

El fiscal le pidió además al juez Martínez De Giorgi que “libre nuevas órdenes de allanamiento” del domicilio particular y laboral de Rodríguez “a los efectos de dar con su paradero, concretar la detención y materializar la requisa personal y el secuestro del teléfono celular que lleva consigo”.

Al justificar su pedido, el fiscal Pollicita sostuvo que “Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ´informes de inteligencia´ sobre determinados ´objetivos´ y la publicación de información contra los ´blancos´ seleccionados, así como también se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial ”.

Pollicita precisó un comportamiento de Zanchetta en su relación con el camporista Rodríguez: “Tomó fotografías y guardó en sus dispositivos, puesto que las conversaciones (...) estaban configuradas para que se borraran automáticamente en un (1) día” . También sostuvo el fiscal que el teléfono celular desde el que el funcionario se contactaba con el espía estaba registrado primero a nombre del Ministerio de Comunicación Pública del gobierno bonaerense y luego del propio Rodríguez.

El fiscal había señalado que Rodríguez no solo accedió a la producción de Zanchetta. Además, le pidió que investigara a Victoria Tolosa Paz cuando se hizo público que ella iba a ser ministra de Alberto Fernández, y lo financió “a través del otorgamiento de pauta oficial” al sitio “Enclave.ar” de parte del Ministerio de Comunicación Pública del gobierno bonaerense. El espía también rastreó datos de Enrique “Pepe” Albistur, esposo de Tolosa Paz y publicitario histórico del PJ.

“La recepción del correspondiente informe de inteligencia posibilitó a Néstor Fabián Rodríguez almacenar y tener disponible para su utilización la información obtenida por Zanchetta en infracción a la Ley de 28 Inteligencia Nacional, con finalidades que constituyen materia de investigación”, precisó el fiscal.

Medidas anteriores

El fiscal justificó el allanamiento del domicilio particular de Rodríguez a los fines de “incautar los dispositivos electrónicos en su poder (celulares, computadoras, pendrives, discos externos) y otros elementos probatorios que guarden vinculación con las maniobras de espionaje ilegal investigadas y, de ese modo, esclarecer su responsabilidad, conocer las motivaciones últimas de los hechos y determinar la identidad de la totalidad de sus autores”.

Pollicita precisó que en el allanamiento del domicilio de Rodríguez, el 7 de noviembre, “se secuestraron ocho (8) Notebook, tres (3) Netbook, dos (2) Macbook, dos (2) Tablet, veinte (20) pendrives, nueve (9) celulares, dos (2) discos externos y un (1) dispositivo GPS”. Sin embargo, la justicia no pudo incautar el teléfono celular del referente camporista porque no se encontraba en su domicilio ni tampoco en su oficina de la AFIP, que también fue allanada .

En el escrito, el fiscal también hizo notar que “Conu” Rodríguez “tampoco se presentó con posterioridad ante los estrados del Tribunal a los fines de ponerse a disposición de la justicia, pese al estado público que tuvieron los acontecimientos y a las personas allegadas y familiares que tomaron noticia de los procedimientos”.

El fiscal recordó que Rodríguez fue subsecretario de Coordinación de Medios en la provincia desde el 11 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2022, antes de asumir su cargo actual en la AFIP. Lo que se comprobó que Zanchetta cobró en un año fueron $1.980.000 (recibía pagos mensuales hasta que lo detuvieron; los últimos meses, de $200.000). Según los chats recuperados por la Dirección Judicial de Comunicaciones (Dajudeco), Rodríguez le gestionó esos pagos a Zanchetta .

“Lo expuesto hasta aquí permite sostener fundadamente que Néstor Fabián Rodríguez, mientras se desempeñaba como subsecretario de Coordinación de Medios de la provincia de Buenos Aires y subdirector General de Servicios al Contribuyente de la AFIP, le habría encargado a Ariel Pedro Zanchetta la realización de actividades de inteligencia prohibidas por la Ley de Inteligencia Nacional -art. 43 ter de la Ley n° 25.520-, quien además le reportaba su actividad ilícita a aquél, lo cual era financiado a través del otorgamiento de pauta oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, sintetizó el fiscal.

Los ingresos del espía

En forma paralela, Pollicita pidió un informe detallado de los ingresos y egresos de fondos del policía retirado Ariel Zanchetta, preso por espionaje ilegal, y de todo su grupo familiar para investigar quiénes financiaban sus actividades, que incluyeron la elaboración de informes sobre políticos de primera línea y también de jueces de la Corte.

El trabajo lo está haciendo desde hace semanas un organismo técnico del Ministerio Público Fiscal, pero Pollicita solicitó ahora que se puntualice en los ingresos de dinero para determinar si Zanchetta cobró fondos provenientes del Estado . La fiscalía ya dio por probado que el funcionario kirchnerista “Conu” Rodríguez le pidió informes y le gestionó pagos por su actividad de espionaje con fondos públicos, a través de publicidad oficial.

Pollicita le encomendó la tarea de investigar los movimientos patrimoniales de Zanchetta y su grupo familiar a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb), un organismo del Ministerio Público Fiscal.

Ariel Zanchetta

La causa, que instruyen Pollicita y el juez Martínez de Giorgi, tomó un fuerte impulso este lunes, cuando el fiscal firmó un dictamen que reveló la existencia de 1196 informes secretos de inteligencia presuntamente realizados por Zanchetta sobre cientos de “objetivos”, que incluyeron altos políticos, jueces de la Corte y la justicia federal, periodistas y empresarios.

Un estudio de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, realizado sobre los teléfonos y computadoras de Zanchetta, reveló sus vínculos con los dirigentes kirchneristas Rodolfo Tailhade (diputado nacional y exfuncionario de Inteligencia) y Conu Rodríguez, hoy con un alto cargo en la AFIP.

El fiscal federal Gerardo Pollicita Archivo

En el caso de Tailhade se conocieron intercambios que incluyeron el envío de informes. De acuerdo con el dictamen de Pollicita, la Dajudeco detectó 1196 informes sobre diferentes “objetivos”, que incluyeron al presidente Alberto Fernández y los candidatos a sucederlo, Sergio Massa y Javier Milei; a jueces de la Corte, a periodistas, a sindicalistas y a religiosos, pero también a personas sin exposición pública. Hasta ahora, lo analizado fueron dos computadoras y un teléfono, dijeron fuentes judiciales. En esos dispositivos se encontraron, por ejemplo, 19 videos grabados con cámaras ocultas. Están revisando el contenido de 17 aparatos más.

Fabián "Conu" Rodríguez Twitter / @Conurbanos

En paralelo, los investigadores avanzan con otras medidas de prueba. El análisis de los movimientos patrimoniales de Zanchetta es una de ellas.

