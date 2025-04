Elecciones 2025 | Juan Schiaretti se prepara para ser candidato, en una apuesta al espacio “de centro”

CÓRDOBA.- El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti encabezaría una lista de candidatos a diputados nacionales por esta provincia. Tal como adelantó LA NACION hace unos meses, Schiaretti se mostraba cada vez más cerca de aceptar la postulación.

A menos de cuatro meses de la inscripción de alianzas y de postulantes, el exgobernador empieza a convencerse de que es el camino más cierto para consolidar el espacio centrista que trata de armar e, incluso, ampliarlo.

Hasta finales de año pasado, “el Gringo” descartaba taxativamente postularse, pero ese discurso interno fue suavizándose. En los últimos tiempos se mostró con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro (lo apoyó en la elección provincial) y sigue en contacto con dirigentes de diferentes puntos del país. La convicción que crece es que “si no se pone al frente y levanta el perfil”, el espacio al que apuesta no terminará de solidificarse.

Córdoba es el segundo distrito electoral del país y La Libertad Avanza (LLA) confía en ganar “con comodidad” la legislativa en la que se renuevan nueve bancas, de las que cinco pertenecen a lo que fue Juntos por el Cambio (JxC), tres a Unión por Córdoba y una al kirchnerismo. Con Schiaretti a la cabeza de la lista el oficialismo provincial confía en, al menos, retener las tres que pone en juego, aunque las fuentes aclaran que habrá que “orejear” cómo sigue la situación económica para ver el nivel de apoyo con el que llegará el presidente Javier Milei al comicio.

A su vez, LLA no tiene definidos a sus candidatos y el núcleo armador de la fuerza se inclina por llevar nombres propios, mientras que el radical Rodrigo de Loredo negocia para encabezarla. Claro que el peronismo local también sigue de cerca ese armado, porque es con el que protagonizará la competencia directa.

Para el proyecto político de centro que intenta armar Schiaretti, su ingreso al Congreso le daría una visibilidad que hoy no tiene. En su círculo más cercano están convencidos de que podría “ordenar” una oposición “constructiva” -como les gusta subrayar- que hoy está dispersa y sin liderazgos. Ya barajan la posibilidad de una dupla con Miguel Pichetto, con quien siempre mantuvo el diálogo político.

Integrantes de la mesa chica del cordobés descartaron ante este diario la posibilidad de una candidatura “testimonial”. Están convencidos de que sería contraproducente y que, si toma la decisión de salir a jugar, es para llegar al Congreso y hacer “aportes” a la agenda nacional impulsando iniciativas relacionadas con la producción. En esa línea, repiten lo que el exgobernador dice siempre, que “se puede tener equilibrio fiscal sin perder de perspectiva la microeconomía y sin perjudicar matriz productiva”.

Schiaretti, hasta ahora, nunca confrontó directamente con el discurso de Milei. En sus posteos -elige hablar solo por las redes- marca diferencias respecto al rol del Estado e insiste en que hay que apoyar al campo, al menos, reduciendo las retenciones progresivamente. Es que sabe que comparte electorado con el libertario tanto en su territorio como en el país, por lo que salir a hacer una oposición confrontativa no le rendiría. “Tampoco es su estilo, nunca lo tuvo y no va a empezar ahora”, dice un dirigente que lo acompaña hace años.

No hay un “operativo clamor” para que el cordobés sea candidato, pero sí hay interesados. La lista es encabezada por su sucesor en la provincia, Martín Llaryora, a quien no le es indiferente el resultado que logre el “cordobesismo” en las legislativas, más allá de que insisten en que siempre en las elecciones de medio término no les fue bien.

También empujan dirigentes que lo acompañan a Schiaretti en el armado de “Hacemos” y que subrayan que ganarían chances de cara al 2027 si, finalmente, se postula y llega al Congreso. Por el momento, el exgobernador mantiene bajo su perfil público y sigue con una agenda de presentaciones afuera del país, desde donde recibe invitaciones para exposiciones. También trabaja con su equipo técnico en Córdoba, que lo ayudaría con el armado de una plataforma electoral, llegado el momento.

