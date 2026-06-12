Juan Schiaretti pidió la salida de Manuel Adorni: “No puede seguir siendo jefe de Gabinete”

El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti pidió este viernes por la mañana la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras acusarlo de “mentir ante la sociedad y el Congreso de la Nación” en medio de la cauda que lo investiga por el crecimiento de su patrimonio. El dirigente le solicitó al presidente Javier Milei dejar de “encubrir y avalar” su accionar.

“Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”, afirmó Schiaretti en una publicación de X. El dirigente también resaltó que le atribuye mayor gravedad al asunto porque el funcionario ocupa “uno de los cargos más altos del país con rango constitucional”.

El pedido contó con el respaldo de la senadora Alejandra Vigo y los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, pertenecientes a su mismo espacio político, Provincias Unidas.

Los legisladores de Provincias Unidas respaldaron el comunicado de Schiaretti sobre Adorni LUIS ROBAYO - AFP

“Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación. El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”, concluyó el exgobernador.

Otras reacciones de aliados del Gobierno

Este posicionamiento coincidió con un comunicado oficial de PRO, partido conducido por el expresidente Mauricio Macri, que calificó como “una falta grave” el hecho de asegurar que no se ocultó información para luego admitir que sí ocurrió.

Esta fuerza política, aliada electoral del oficialismo en las últimas elecciones nacionales, señaló que el contexto actual exige actuar con transparencia y evitar episodios que afecten la confianza de la ciudadanía.

Adorni contó que ahorró "en negro" y explicó por que no declaró ese dinero anteriormente

Por otro lado, el presidente de la bancada de senadores del PRO, Martín Goerling, solicitó de forma expresa que el funcionario libertario vaya al Senado para brindar explicaciones sobre su tarea y responder por la denuncia en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito. Goerling detalló que el cuerpo legislativo no recibe informes desde el 26 de junio de 2025.

La declaración jurada de Adorni

Adorni presentó este jueves su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA) con modificaciones contables que elevaron su patrimonio neto total a más de $627,2 millones.

Fue minutos antes de que el funcionario admitiera en una entrevista televisiva en LN+ que omitió declarar ahorros no registrados en sus presentaciones anteriores, correspondientes a US$500.000 provenientes de una supuesta inversión en criptomonedas previa a su ingreso a la función pública.

En el documento, el funcionario reportó que al inicio de 2025 poseía dólares en efectivo por un valor equivalente a $400.241.404, vinculados a la tenencia en bitcoin mencionada en televisión. Al cierre del año, informó que ese dinero por fuera del sistema formal se redujo a $303.604.357,92.

En contraste, sus tenencias en cuentas formales locales resultaron menores: declaró $25.500 en una caja de ahorro, casi cuatro millones de pesos en una billetera virtual y $274 en una cuenta corriente, mientras que en el exterior reportó una caja de ahorro en Estados Unidos por el equivalente a $8.994.452,58.

Adorni explicó porqué se incribió en el Régimen de Inocencia Fiscal

La presentación ante la OA reflejó además la incorporación de un nuevo departamento en la ciudad de Buenos Aires, adquirido el 24 de noviembre de 2025, del cual Adorni declaró el 50% por $255,8 millones mediante ingresos propios y crédito.