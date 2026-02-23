El juego del cordobesismo en el Congreso: niegan un acuerdo con la Casa Rosada, pero hay un tema de interés clave

CÓRDOBA.− Las fuentes que se animan a hablar aseguran que “no hubo acuerdo” con la Casa Rosada por la ausencia de tres diputados ligados al gobierno de Córdoba en la sesión en la que se trató la reforma laboral. Entre ellos, el exmandatario Juan Schiaretti. Explican que no llegaron al Congreso por el paro de la CGT −pese a que sí lo hicieron otros diputados desde puntos muchos más distantes del interior del país− y deslizan que lo “relevante” es que la iniciativa salió. Todo sinuoso, como es el vínculo entre el gobernador Martín Llaryora y la Nación, con altos y bajos.

El cordobés no integró la rueda de reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, pero sí hubo contactos con el Ministerio de Economía. De hecho, desde Interior bromean con que Llaryora “tiene llegada a donde debe tenerla: le autorizan emisión de deuda, por ejemplo”.

Por estos días, el eje del interés de la administración cordobesa es renovar el acuerdo de financiamiento de la Caja de Jubilaciones no transferida.

Córdoba recibe $5000 millones mensuales por el acuerdo alcanzado a instancias de la Corte Suprema de Justicia y el objetivo es duplicar ese monto desde mayo. A fines de noviembre hubo una audiencia evaluatoria entre las partes de cara a la decisión que se tome a partir de mayo, cuando debe regir un nuevo esquema. El déficit mensual de la Caja es de unos $35.000 millones.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora

Hoy por hoy, ese es el tema clave para la gestión de Llaryora en su agenda con la Nación, porque implica el ingreso de un flujo mensual que −aunque lejos de resolver el problema− ayuda a quitarle presión a las arcas provinciales. De hecho, la discusión está centrada en los envíos y no en el stock de deuda acumulado.

Con ese frente por resolver y con elecciones el año próximo, el peronismo local hace equilibrio en mantener la identidad que le han dado 27 años ininterrumpidos en el poder en Córdoba. La convivencia electoral no es la misma con los libertarios que la que supieron construir con el macrismo, por ejemplo.

Todos esos factores pesan en las posiciones que asume Llaryora que, en los últimos tiempos, no ha confrontado directamente con La Libertad Avanza a nivel nacional, aunque sí ha criticado a la oposición local aliada de los libertarios. “Yo les digo: ganen las elecciones, si quieren, pero gánenlas de buena ley. No tienen que obstruir, mentir, ni parar. Están jugando con la seguridad de la gente”, planteó el gobernador en la apertura de sesiones legislativas.

Respecto de la reforma, en una entrevista con La Voz afirmó: “Han cambiado un montón de cosas y la modernización es la adaptación a los conceptos nuevos. Me parece que no hay un milímetro para ir para atrás sobre los derechos laborales adquiridos y para resolver situaciones que me parece están siendo injustas”. Insistió en “generar un marco legislativo para las pymes que frente a un despido no te hagan cerrar la empresa”.

En la sesión de Diputados, dos de los legisladores “cordobesistas” votaron a favor en general (Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez, que integran el schiarettismo), uno lo hizo en contra (Juan Brügge) y tres estuvieron ausentes (además de Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres).

La senadora cordobesa Alejandra Vigo Gza. La Voz

Las ausencias ganaron importancia por el punto destinado al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), ya que en el senado la esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo, había votado en contra. El exmandatario iba a votar igual. Pero no llegó a Diputados.

Llaryora, bastante antes de que empezara el debate sobre la reforma, adelantó que seguramente habría posiciones diferentes en Provincias Unidas, tanto entre los cordobeses como en el bloque general. “Va a depender de convicciones y del entender de cada uno de nuestros diputados y senadores”, planteó durante una reunión en Cosquín con su par santafesino Maximiliano Pullaro.

Después de las ausencias en la sesión, no hubo comentarios del oficialismo cordobés. Fue el diputado nacional Agustín Rossi quien, en radio Punto a Punto, escarbó en la ausencia de Schiaretti. “El problema lo tenés fundamentalmente con tus propios representados, con tu propia base de representación. Debe haber sindicatos y gremios que adhieren al PJ cordobés y al liderazgo de Schiaretti y Llaryora. A ellos es a quienes tienen que darles explicaciones”.