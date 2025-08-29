Elecciones en Corrientes | Pullaro y Schiaretti respaldaron a los Valdés en el cierre de campaña y afianzaron la alianza Provincias Unidas

CORRIENTES.- A tres días de las elecciones provinciales del próximo domingo, el gobernador Gustavo Valdés recibió hoy el respaldo de varios gobernadores que desarrollaron una agenda institucional, pero sobre todo política, pues participaron activamente del cierre de campaña del frente oficialista Vamos Corrientes que postula a Juan Pablo Valdés como candidato a gobernador.

Valdés primero recibió a su par santafesino, Maximiliano Pullaro, y luego al exgobernador cordobés Juan Schiaretti, con quienes desarrolló una agenda institucional. A la noche se sumaron al acto proselitista el gobernador del Chaco, Leandro Zdero; el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El encuentro de mandatarios y dirigentes buscó enviar una señal de fortaleza hacia el interior de la provincia y de respaldo hacía la candidatura de Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador, justo en el día de cierre de campaña y, al mismo tiempo, proyectar a nivel nacional la agenda federal que podría desembocar en el espacio Provincias Unidas.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, junto a Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro

El acto proselitista, que se lleva a cabo en el Club San Martín de la Ciudad, cuenta también con la presencia del senador nacional Carlos “Camau” Espínola, quien reconfirmó su alineamiento con el oficialismo correntino de cara a los comicios del domingo, pero también para enfrentar los votaciones que en adelante tenga el Senado de la Nación.

En paralelo al gesto político, en la previa Valdés y Pullaro rubricaron un convenio de integración fluvial que conectará Villa Ocampo (Santa Fe) con Bella Vista (Corrientes). El proyecto tiene como meta abaratar costos logísticos, dinamizar el comercio regional y fortalecer el sistema productivo del Litoral.

El respaldo de Schiaretti, en tanto, se enmarca en la sociedad que su partido rubricó con la alianza oficialista Vamos Corrientes.

Previa del acto de cierre de campaña de VamosCtes

El cierre del PJ

El candidato a gobernador del kirchnerismo, Marín “Tincho” Ascúa encabezó en la ciudad de Corrientes, junto con el candidato a intendente capitalino, el massista Germán Braillard Poccard, el cierre de campaña del frente “Limpiar Corrientes. El acto consistió en una caravana por calles de la ciudad y un acto que tuvo lugar en el barrio Laguna Seca y que contó con la participación “estelar” de Guillermo Moreno. Fue quien entregó claves de liturgia peronista de cara a las elecciones en las que el PJ pretende ubicarse en segundo lugar, pero sobre todo, achicar diferencias para meterse en segunda vuelta.

Martín Ascúa en el cierre de campaña del PJ de Corrientes

El candidato a gobernador del peronismo partió después de las 15 junto al postulante a la intendencia en una movilización que unió el barrio Santa Catalina con Laguna Seca. En el punto final de la caravana, alrededor de las 18, se realizó una fiesta con los vecinos en la que los equipos provincial y municipal de Limpiar Corrientes hablaron en el epílogo de la campaña. El plato fuerte fue, en ese marco, el ex secretario de Comercio.

“El peronismo está en segunda vuelta y preparado para la victoria, porque toda la provincia lo demuestra”, dijo Ascúa. “La certeza de que estamos en segunda vuelta la tenemos nosotros y la tienen los Valdés, que me agreden y nos insultan porque están llenos de miedo, pero venimos a poner la otra mejilla y a seguir caminando para construir una provincia más justa”, destacó.