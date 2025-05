Elecciones en el Chaco: “vetado” por Karina Milei, Pro mira la elección de afuera y aguarda un “gesto” del gobernador Zdero

El cierre de listas para las elecciones provinciales del domingo en Chaco ofreció una foto en pequeña escala de las turbulencias que agitan Pro desde la asunción de Javier Milei.

Para las elecciones de este domingo en el Chaco eEl partido de Mauricio Macri quedó por fuera de la alianza entre el gobernador radical Leandro Zdero y La Libertad Avanza para enfrentar al peronismo de Jorge Capitanich. Según denunció públicamente el expresidente, la responsable de ello, como en otros distritos, fue Karina Milei, titular de LLA a nivel nacional y responsable de las decisiones finales en los armados territoriales que diseña junto a Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

“Siempre dijimos que estábamos dispuestos a ir juntos y eso terminó en siete distritos, siete cerrados por Karina Milei sin el Pro”, dijo Macri. “Y en el Chaco peor: le pidieron al gobernador que no integremos la coalición, que solo pudiésemos adherir, nos sacaron de la coalición por pedido de La Libertad Avanza”, añadió en alusión a “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, la lista que lidera las encuestas de cara al domingo.

Las diferencias entre Macri y la hermana del Presidente respecto a los acuerdos electorales no son nuevas. Lo sorpresivo fue que el partido amarillo no presentó lista propia tras la exclusión y oficialmente no compite en los comicios del domingo, donde se renovarán 16 de los 32 legisladores provinciales. Fue, aseguran, por el poco margen que dejó la noticia, a días del cierre de listas.

La situación de Pro en Chaco se agrava por la pérdida por goteo de algunos de sus dirigentes, sin acuerdo orgánico entre partidos. Algunos funcionarios del Gobierno, ligados en principio a Patricia Bullrich, fueron incluidos en la lista que lidera espiritualmente Zdero y encabeza su subsecretario de legales, Julio Ferro. El tipo de traslado que inauguró la propia Bullrich tras ser derrotada en las elecciones para convertirse en ministra de Seguridad.

“Pro está contenido”, aseguran quienes conocen los pormenores del armado radical-libertario en suelo Chaqueño. El radical Zdero llegó al poder bajo el paraguas de Juntos por el Cambio, pero ahora acordó con los libertarios.

Patricia Bullrich firma su afiliación a La Libertad Avanza Tomás Cuesta - LA NACION

Sin embargo, en Chaco, al igual que en la escena nacional, las diferencias entre Pro y LLA no se traducen en una ruptura definitiva. Pese a que los dirigentes amarillos que representan a la línea oficial del partido mastican bronca -aspiraban a tener un lugar preponderante en la lista de "Chaco Puede + La Libertad Avanza“ y el ofrecimiento que llegó fue la suplencia del décimo lugar en la nómina de candidatos- todavía resta margen de cara a las elecciones legislativas de octubre. En el mientras tanto, el Pro quedó confinado a la condición de “socio adherente”. Eso debió explicarle Zdero a Macri en un llamado.

La antesala a las elecciones del domingo estuvo marcada por los comicios internos de Pro para renovar las autoridades del partido. Por apenas 15 votos, se impuso el sector liderado por Patricio Amarillo.

El escrutinio, sin embargo, quedó rodeado de polémica y la conducción de Amarillo, anteriormente vicepresidente del partido, fue puesta en duda por parte de la lista que quedó segunda en el recuento: aseguran que la elección, postergada una semana por una cuestión administrativa, carece de validez.

Entre los referentes que desafían a Amarillo, algunos funcionarios del gobierno provincial, se encuentran la diputada nacional Marilú Quiroz y Carina Boretti, exministra de Desarrollo Humano en el gabinete de Zdero, que ocupa el cuarto lugar en la alianza del gobernador con La Libertad Avanza y casi asegurada su banca en Diputados. Además, Boretti alcanzó a meterse en la foto recortada de la campaña. Como Mónica Morales, decima segunda en la lista, todavía está afiliada al partido de Macri.

Las dos líneas dentro de Pro recrean parcialmente la vieja disputa entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El sector que responde a Amarilla -que hoy conduce el partido pero reclama espacios para los suyos- estuvo cerca del exjefe porteño y tras su derrota en las últimas elecciones quedó desperfilado.

Sin embargo, no todo es tan lineal dentro del espacio. Mientras que Quiróz, cercana a Zdero, “lamentó” que Bullrich oficializara su traspaso a las fuerzas libertarias, Boretti todavía no se pronunció al respecto.

Nadie descarta acercamientos que corran por fuera de las listas. “Hay que esperar”, aseguran. Hay quienes creen posible un gesto por parte del gobernador radical para con el partido de Macri, que de haber presentado lista propia, le habría restado competitividad a Zdero en una elección que se presume mucho más ajustada que hace unas semanas.

La señal podría caer, sobre todo, si el expresidente y fundador de Pro hace llegar de manera explícita su apoyo a la lista de Zdero antes o después del domingo, algo que por estas horas no se descarta. “Nos puede subir el precio”, sostienen, aunque el argumento podría correr a la inversa.

El acatamiento del radicalismo de Zdero a la presunta orden que bajó Karina para dejar fuera a Pro se explica en en el marco de una larga sintonía entre la jefatura provincial y el gobierno libertario, retratada por distintas escenas, como el voto del senador chaqueño Víctor Zimmerman contra la comisión investigadora de Libra.

Leandro Zdero y Patricia Bullrich

Sin embargo, el condicionamiento de Karina encontró eco en el Gobierno de Zdero por una razón determinante: el anticipo de 120 mil millones de pesos que el Ejecutivo, a través de un decreto firmado por Milei y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, le giró al gobernador a mediados de marzo para aliviar el rojo en las arcas de la provincia, que es una de las que más depende de la coparticipación y quedó golpeada por el recorte de 2024.