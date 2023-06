Elecciones en Formosa: 66 metros de boletas en el cuarto oscuro con el rostro de Gildo Insfrán

escuchar

FORMOSA (enviado especial). - El cuarto oscuro en Formosa promete ser un marea de boletas, donde es muy difícil equivocarse porque 64 de las 88 que se expondrán tendrán la cara del gobernador Gildo Insfrán, que está en el poder desde 1995 y va por su octavo mandato en las elecciones locales de este domingo. Puestas una a continuación de otra, las boletas ocupan hasta 66 metros lineales, más de media cuadra.

Insfrán casi no hace campaña, no le hace falta. Utiliza los actos oficiales para fustigar a la oposición. Hace apariciones diarias en TV en las inauguraciones de centros de salud y su rostro tapiza la avenida principal, con carteles puestos a los lados del acceso a la ciudad, y en carteles que destacan las 1450 escuelas que inauguró.

Formosa está nublada, casi con llovizna, con 18 grados y la campaña que se anima en el boulevard central 25 de Mayo que desemboca en la costanera sobre el río Paraná. Atrona la música de los bafles, con jingles partidarios cumbiancheros que invitan a los votantes a acercarse en busca de la boleta del postulante a intendente. Otros bafles gritan “Yo lo voto a Yofre, alegría en los barrios para vivir mejor”, esta vez con música electrodance, llamando a votar al intendente local que va por su tercera reelección. Su lema integra al del justicialismo aunque Insfran lleva otros tres postulantes locales. Anoche inauguró el paseo comercial San Martín con luces led en pleno centro que había sufrido un incendio años atrás.

El gobernador Gildo Insfrán, en la localidad de Potrillo Facebook

El contrincante de Insfrán como postulante a gobernador de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, tendrá 17 boletas con su nombre y su rostro; el tercer postulante del partido Libertad, Trabajo y Progreso, el empresario Francisco Paoltroni, tendrá 3 boletas, y el Partido Obrero 1 boleta.

Insfrán lleva 28 años en el poder, que pueden estirarse otros cuatro años más, pues la Corte Suprema de Justicia evitó en su acuerdo de hoy pronunciarse sobre la medida cautelar presentada por el candidato de Juntos por el Cambio Carbajal para declarar inconstitucional la Constitución formoseña en el artículo que permite la reelección indefinida del gobernador.

Carbajal grabó un video, desencantando y enojadísimo con la Corte donde dijo que no se animaba a meterse con el poder de Insfrán. Terminaba con un llamado a sus acólitos a votar.

El sistema político en Formosa prevé una ley de lemas con sublemas, reformada durante el gobierno de Insfrán, que permite que cada alianza sea un lema y cada partido que la integra lleve un sublema y que haya otro cada 5000 afiliados.

El sistema funciona así: la totalidad de los votos al lema define al gobernador, define también la cantidad de diputados de las 15 bancas. El intendente, en cambio, va a ser del sublema que reúna los votos mayoritarios, que suman para él, y los concejales se definen por los votos de ese lema. Si son varios candidatos, el sublema más votado es el que se queda con el cargo de intendente.

Así las cosas, el Partido Justicialista con 27 partidos aliados que conforman la alianza Frente de la Victoria lleva a Insfrán como candidato a gobernador. Pero hay 64 sublemas que proponen su reelección y la de su vicegobernador y sobrino, Eber Solis. Hay una sola lista de diputados a la legislatura y 4 listas diferentes de intendentes.

Es una ola azul, el color de las 64 boletas del oficialismo, para evitar confusiones, con el rostro de Insfrán y de su sobrino.

El ex juez subrogante del Tribunal Federal 1 de Formosa, Fernando Carbajal. "La sentencia aún no está firme, pero llama la atención que el Estado no se haga cargo al menos de las reparaciones simbólicas".

Según explicó a La Nacion la presidenta del Tribunal Electoral Permanente, Sandra Moreno, “hay un sublema por cada partido que integra la alianza y luego se suman los afiliados, por lo que cada 5000 afiliados se les da un sublema más”. Así las cosas, el PJ con la mayor cantidad de partidos y de afiliados puede copar con sus boletas el cuarto oscuro.

La Confederación Frente Amplio Formoseño que lleva a la UCR, al MID con 7partidos aliados, lleva 17 sublemas con la fórmula Fernando Carbajal y María Fernanda Insfrán, su candidata a vicegobernadora con el mismo apellido que el gobernador actual de Formosa, pero sin parentesco alguno . Ellos llevan una sola lista de gobernador y vice, dos listas de diputados y varias de intendentes y concejales.

Allí es fuerte la candidata a intendente de la Capital Gabriela Neme, que fue una luchadora durante la pandemia de coronavirus para quebrar el encierro que impuso Insfrán y que es uno de los temas de esta campaña electoral. Concejal de Juntos por el Cambio, cerró su campaña electoral el martes 20 de junio, con la presencia de Horacio Rodriguez Larreta, uno de sus referentes nacionales.

El color de Neme es el naranja y por eso convocó a un “naranjazo” por los barrios donde repartió su boleta impresa en ese color. El reparto de boletas es parte de la estrategia de campaña , dijo Neme a La Nacion, que explicó que deben repartirla en mano y que la gente lleve la boleta naranja a la urna, porque si no es difícil de encontrarla entre semejante océano de postulantes.

Neme contó que es parte de la política formoseña opositora jugar con la cancha inclinada. Dijo que no pudo imprimir sus boletas en Formosa porque no había imprenta que estuviera dispuesta a hacerlo. “Están preocupados porque pueden perder la capital” se ilusiona Neme.

“No había quién nos imprima las boletas, las tuvimos que hacer afuera, en Buenos Aires ”, comenta. Pero relató que el camión que trajo los tres juegos del padrón, que son unas 700.000 papeletas, fue parado en la ruta antes de cruzar el límite provincial. Dijo que lo retuvieron y le exigieron pagar el impuesto a los ingresos brutos por el trabajo de impresión y que le labraron un acta de infracción porque el vehículo no estaba registrado en la provincia como para transportar cargas. Los votos llegaron el viernes pasado a la tarde y empezaron a repartirlos.

Francisco Paoltroni es un productor agropecuario, consignatario de hacienda y emprendedor, hoy es candidato a gobernador por Formosa

“El 90 % de la mesa es azul, no se ve tu boleta por eso tus votantes la tienen que llevar en el bolsillo”, señaló la legisladora, que denuncia que la campaña sucia está a la orden del día en la provincia con aprietes en los barrios, o el uso de máquinas viales municipales para alisar las calles de tierra con la foto del candidato a intendente de cada lugar. No colocan asfalto, el presupuesto no da para eso, apenas si tiran piedra para que en las calles no se haga barro.

El tercer candidato en esta elección es Francisco Paoltroni, que lleva tres lemas. Es un consignatario de hacienda que recorrió el oeste de Formosa con su motorhome, por zonas de los pueblos originarios y criollos. Fue a pulmón para hacer campaña allí donde los accesos a los pueblos son calles de tierra y donde los partidos no llegan, excepto el oficialismo con sus recursos . En cada pueblo tiene un alguien quien le vende hacienda, que en campaña es un contacto, un referente local que lo conoce.

Así se le plantó a Insfrán con su partido Libertad, Trabajo y Progreso. Trató de negociar un frente con Juntos por Cambio, para que la oposición fuera unida contra Insfrán, pero fracasaron las conversaciones. Paoltroni explica que pidió ser candidato a gobernador, nada más, y que el resto de la lista, incluido el vice y los cargos nacionales y provinciales fueran para Juntos por el Cambio, pero lo rechazaron. Carbajal por su lado cuenta que Paoltroni pidió además el apoyo de la estructura partidaria y que era inadmisible.

Paoltroni en esta elección corre con sus colores, pero en la elección nacional, dijo a La Nacion que va a apoyar la candidatura presidencial de Javier Milei. Su cierre de campaña fue una caravana por la ciudad con su motorhome.

Su única lista le permite llevar tres sublemas, un solo candidato a gobernador, una sola lista de diputados, oferta de intendentes y diferentes concejales.

- ¿Que recaudos toman para que las boletas azules no tapen al resto y no se pierdan?

-Las colocamos en los bancos de escuela, en fila, los fiscales controlan que no falten las boletas y nosotros aportamos una bolsa de boletas completas de contingencia para completar si es que faltan boletas, explicó la doctora Moreno del Tribunal Electoral Permanente.

Habrá 1475 urnas distribuidas en 253 establecimientos de votación, la mayoría de los cuales están en Formosa capital, Clorinda y Las Lomitas, dijo Moreno. EN total son 2453 candidatos en total.