Maximiliano Pullaro: “No he visto connivencia de las estructuras políticas con el narcotráfico en Santa Fe”

ROSARIO (Enviado especial).- Maximiliano Pullaro, el precandidato a gobernador de la lista “Santa Fe puede”, conserva un optimismo moderado. Se siente favorito para las primarias del próximo domingo, en las que se enfrentará con la senadora nacional Carolina Losada y la socialista Mónica Fein en la tensa interna del principal espacio opositor Unidos para Cambiar Santa Fe. Sin embargo estima que se avecina una disputa reñida y que el escenario aún está abierto. En el cierre de una campaña electoral que estuvo atravesada por su compulsa feroz con Losada, en la que hubo acusaciones cruzadas por “campaña sucia“ y denuncias por presuntos nexos con el narcotráfico, Pullaro aspira a mantener la cohesión del “frente de frentes” tras las PASO para desbancar al peronismo de Santa Fe en las generales del 10 de septiembre. Anticipa que, en caso de ganar la interna, piensa convocar a Losada y a Fein para aunar fuerzas.

-¿Cómo piensa recuperar la paz y el orden en Rosario? ¿Qué reformas urgentes impulsaría en materia de seguridad y cuándo estima que lograría controlar la situación?

-En seis meses se puede reordenar el sistema de seguridad pública. Primero, hay que encontrar los cuadros intermedios para que la policía salga a la calle; debemos retomar las investigaciones criminales complejas que se dejaron de llevar adelante; y controlar a los presos en el servicio penitenciario. Cuando se logra sacar la policía y detener a las organizaciones criminales que están generando en el territorio y aislar a los precios de alto perfil -narcos y sicarios-, el delito baja naturalmente. Y eso se puede volver a hacer en seis meses.

-¿El Ejército debe participar o no en la lucha contra el narco en Rosario? ¿Las FFAA deben tener un papel fuerte o sería un error?

-Las fuerzas de seguridad tienen un entrenamiento y características diferentes. En algunos lugares ha funcionado y en otros, no. Tiene que ver con la formación y rol de cada una de las fuerzas. Se debería reformar la ley de seguridad interior. Lo que sí hoy tenemos recursos humanos desaprovechados que los podríamos utilizar en el control de fronteras. Así se podría mover a alrededor de 60 mil hombres que prestan servicios en las fronteras a la seguridad interior. Entiendo que para eso ni siquiera hay que reformar la ley. Igualmente, es un debate nacional. Eso sí: Santa Fe necesita mayor presencia y compromiso de las fuerzas federales.

-¿Cuál es su principal diferencia con sus adversarios en el “frente de frentes”, Carolina Losada y Mónica Fein? ¿El nivel de virulencia en la disputa interna puede afectar la competitividad del espacio?

-Lo lamento. No lo entiendo. No habíamos tenido diferencias hasta hace al menos seis o cuatro meses atrás. Costó mucho construir el frente “Unidos para cambiar Santa Fe” y eso se hizo con mucha armonía. Por eso, sorprendieron la virulencia de las críticas de ambas. ¿Diferencias? Diría que es mi carácter y mi forma de llevar adelante la gestión pública. Yo tengo mucha experiencia, no solo como legislador, sino en el poder ejecutivo de Santa Fe. Lo que más nos diferencia es que fuimos el único espacio que habló durante dos meses sobre propuestas, planes y mostró equipos. El resto de las fuerzas solo se centraron en críticas a mí persona, pero no estuvieron presentando de programas.

-A usted Losada y Carrió lo acusan de encubrir a narcos. ¿Hay connivencia del poder político con el crimen organizado en Santa Fe?

-No se ha visto eso en Santa Fe en los niveles gubernamentales. Sí ha habido candidatos que terminaron presos por narcotráfico en distintos puntos de la provincia. En ninguna investigación he visto estructuras políticas en convivencia con el narcotráfico. Por eso, es bueno ir a la Justicia cuando esas cosas ocurren.

Horacio Rodríguez Larreta con Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia en Santa Fe Instagram

-Losada dice que usted encubrió a Alejandro Druetta, exjefe de drogas peligrosas, que fue preso por narcotráfico. ¿Qué responde?

-Yo nombré cerca de diez mil comisarios en cuadros intermedios, con lo cual es muy difícil que uno pueda prever que en algún caso podía tener connivencia con el delito. Uno podía pedir informes a la justicia federal y provincial, como lo hicimos en todas las oportunidades. Esos informes llegaron y no tenían causas penales. Respecto a esta persona [Druetta], cuando lo allanan, lo paso a disponibilidad; y cuando lo imputan, lo desplazo de la policía. Las dos acciones se concretaron en 24 horas. Se me podría haber acusado si le daba alguna cobertura, pero la separación fue inmediata.

-Elisa Carrió no solo denunció que en el “frente de frentes” hay dirigentes que son cómplices del narcotráfico, sino que los acusó de hacer una campaña obscena. ¿Le sorprende esas declaraciones?

-Desconozco a qué se refiere. Y no escuché las declaraciones de Carrió.

- ¿Los fueros especiales que tienen los legisladores provinciales deben ser eliminados?

-Sí. De hecho, nuestro bloque planteó que ante cualquier investigación penal tenemos los fueros a disposición de la Justicia ante cualquier requerimiento. En esto hay que actuar con ejemplaridad, como hizo un senador de mi partido [Lisandro Enrico] cuando fue mencionado en la misma causa que Traferri. Enrico puso los fueros a disposición y la justicia le dijo que no había ninguna investigación que lo involucre a él.

-Más allá de la inseguridad, su campaña tuvo como eje seducir al sector agropecuario. ¿Cuál es su principal propuesta para el campo? ¿Es clave ese apoyo para derrotar a Losada?

-Primero, la defensa acérrima ante los embates permanentes por parte del gobierno nacional, que entiende que el campo santafesino es una caja y no lo ven como una fuente de crecimiento y generación de empleo en la Argentina. Entonces, voy a defender al campo como gobierno, cosa que no hizo Perotti, porque el campo fue vapuleado durante los últimos años por el kirchnerismo. Cerraron las exportaciones de carne y aumentaron las retenciones al aceite y harina de soja y el gobernador se quedó callado. En segundo término, el compromiso es el trabaja mancomunado y las obras de infraestructura que necesita para llevar adelante un desarrollo productivo. Se trata de obras de conectividad vial y digital; y el manejo del agua y canales para sacar la cosecha y abaratar la logística. Y después políticas crediticias y de subsidios de tasas.

-Jóvenes de entre 16 y 18 años podrán votar por primera vez en Santa Fe. ¿Le inquieta la apatía de ese segmento con la política? ¿Cómo busca atraerlos para que participen?

-Espero que puedan participar. La provincia va a estar bien administrada, tendrá crecimiento económico y empleo. Santa Fe es la provincia de las universidades, del campo, de la industria y del comercio. Van a tener la posibilidad de llevar una buena vida aquí porque Santa Fe va a cambiar y será diferente.

Carolina Losada y Maxi Pullaro Archivo

-¿Lamenta que la campaña de Santa Fe se haya nacionalizado? ¿Puede tener algún efecto el domingo? Bullrich y Mauricio Macri apostaron fuerte por Losada.

-No creo que los apoyos a nivel nacional tengan un efecto porque lo que se discute son los temas provinciales, y la gente va a elegir un gobernador, intendentes y presidentes comunales de Santa Fe. La gente necesita un gobernador que esté atento a los problemas que hay en nuestra provincia y no esté enojado. Yo la quiero mucho a Bullrich porque trabajé durante cuatro años con ella, espalda con espalda, y tengo una excelente relación con Larreta, pero ambos van a vivir en Buenos Aires si son electos, y los problemas los vamos a tener acá en Santa Fe. No veo que la campaña se haya nacionalizado, se discutieron temas de la provincia.

-¿Va a apoyar a Bullrich en caso de que sea la candidata presidencial de JxC que resulte electa en las PASO?

-Sí, obvio, a ella o a Horacio; al que gane de los dos. Hay un objetivo importantísimo que es cambiar el modelo populista que hay en la Argentina y pasar a un modelo productivo que se base en el campo, la industria, el comercio y genere empleo y deje los planes sociales atrás. Por supuesto, el que gane contará mi respaldo.

-¿Qué perfil opositor requiere este momento del país? ¿El combativo de Bullrich o el conciliador de Larreta?

-No puedo hacer una afirmación como esa porque a mí me apoya mucha gente que respalda a Patricia -desde dirigentes hasta grupos políticos- y mi candidata a vicegobernadora [Gisela Scaglia] la propuso Horacio Rodríguez Larreta. Por lo tanto, no sería prudente de mi parte manifestarme en este momento. No puedo dar una posición personal cuando lo mío es colectivo.

-¿Lograrán mostrar unidad el domingo después de que se conozcan los resultados?

-Sentimos que vamos a ganar y vamos a convocar a todos los espacios políticos que participaron en las primarias. Después estará en la responsabilidad de cada uno sumarse y acompañar para que haya un triunfo en la provincia. Desde nuestro lugar vamos a apostar a eso.