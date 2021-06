Elecciones: Juntos por el Cambio debate un nuevo nombre para mostrar amplitud y sumar aliados

En su afán de ampliar el espacio y sumar nuevos aliados para enfrentar al kirchnerismo en las próximas elecciones legislativas, la cúpula de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora al gobierno de Alberto Fernández, abrió una nueva discusión interna: la eventual modificación del nombre del espacio .

La idea planteada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la última reunión de la mesa nacional de la fuerza reúne cierto consenso entre las autoridades de Pro, la Coalición Cívica y la UCR. Quien no está muy convencido de alterar el nombre del frente es Mauricio Macri. Según fuentes de su entorno, el expresidente aún no definió su postura sobre el tema. “Mauricio cree que no hace a la cuestión. Cualquier cambio de marca debería ser prudente , porque el nombre ya está instalado”, dicen allegados al exmandatario, quien suele machacar con la palabra “cambio” en sus discursos.

Sin embargo, varios socios de peso de la coalición opositora coinciden en que aceptarían un cambio de la marca con el fin de incorporar a dirigentes, como la líder de GEN, Margarita Stolbizer, o los economistas Ricardo López Murphy o José Luis Espert, que le permitirían aumentar la base electoral del conglomerado opositor en los próximos comicios.

En el larretismo consideran que el nombre del espacio está “consolidado”, pero creen que es necesario dar un señal de renovación hacia 2023. “No lo cambiaríamos porque caducó la marca, sino para que haya un relanzamiento ampliado hacia el futuro”, remarca un estrecho colaborador del alcalde.

Los laderos de la titular de Pro, Patricia Bullrich, no tendrían “inconvenientes” en modificar el nombre para “mostrar mayor amplitud” de cara a las elecciones. Durante las últimas 48 horas, la exministra aceleró sus contactos con potenciales aliados para explorar acuerdos electorales. Se reunió con la cúpula de GEN, de Stolbizer, y con Espert y Luis Rosales, referentes de Avanza Libertad. Ayer, en tanto, se vio con López Murphy , exministro de Economía, quien pretende jugar en las legislativas. “Hay que ampliar para generar una coalición que garantice que la Argentina revierta su situación económica y social. Eso necesita algo superador, más diverso, pero con ese común denominador ”, indica a LA NACION Gerardo Milman, principal armador de Bullrich.

En la UCR también quieren debatir un nuevo nombre de Juntos por el Cambio para sumar alfiles que “se sienten atraídos” por el espacio. Martín Lousteau, quien trabaja para alejar al espacio de los extremos del macrismo duro con el fin de incorporar nuevas identidades, como Stolbizer o el intendente de Rosario, Pablo Javkin, pretende mostrar que la coalición se renueva y crece.

“La idea responde a incorporar a dirigentes que están disponibles y quieren competir en la coalición”, dice a LA NACION Alfredo Cornejo, titular de la UCR, quien busca acercar a Stolbizer y a López Murphy a la fuerza.

En la Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, se muestran proclives a dar la discusión sobre la modificación de la denominación de la marca. “Tiene que expresar lo que somos, nuestro recorrido y la voluntad de ampliación . Esto tiene que apuntar a ser convocante hacia la ciudadanía”, subraya Maximiliano Ferraro, presidente de la CC-ARI. Según Ferraro, “la decisión de un nombre, su marca, paleta cromática y tipografía” deben estar ligadas al sentido que pretenden darle al espacio.

Los estrategas de Larreta

Los asesores de Larreta se preparan para una campaña inédita por la pandemia. Si bien aún no discutieron internamente cómo articularán la estrategia, aventuran que pondrán la mira en la agenda de gestión y apostarán por mostrar “cercanía” con los vecinos, un sello de todas las campañas del larretismo. “Va a ser un desafío”, admiten en Uspallata.

En la Ciudad anticipan que hay dos plataformas digitales que serán clave en la estrategia de campaña: las reuniones por Zoom con vecinos –lograr juntar a 500 personas por semana– y las apariciones de Larreta en Tik Tok.

Rodríguez Larreta explora las redes en las que canalizará su campaña Instagram @horaciorodriguezlarreta

Parte de la estrategia de la comunicación de la gestión porteña está en manos de Federico Di Benedetto, quien se encarga de analizar las encuestas y los focus group y tuvo un rol clave en las campañas de 2017 y 2019. Antes de brindar conferencias de prensa o de encabezar la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, el alcalde repasa con Di Benedetto sus discursos.

La mesa chica de comunicación de Larreta la completan Christian Coelho, secretario de Medios; Máximo Merchensky (Comunicación Social), Ernesto Skidelsky (Contenidos) y Federico Hoffmann (Medios y Prensa). Además, Juan José Méndez (Transporte) se sumó a la estructura de comunicación de Pro, a cargo de Fernando de Andreis.

En el entorno del alcalde niegan que esté buscando un “gurú” como el ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien sigue en contacto con Larreta y sus alfiles. Sin embargo, el jefe de gobierno intensificó durante el último tiempo sus diálogos con el consultor político Guillermo Seita, dueño de Management & Fit. Cerca de Bullrich sospechan que Seita, un asesor con terminales en distintas fuerzas, sería quien alienta a Larreta a dar la pelea contra Macri en 2021 por el liderazgo de la oposición.