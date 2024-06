Elisa Carrió: el trasfondo de su candidatura a senadora, la Argentina “peronista” y el fenómeno de los “pibes libertarios”

Escuchar

La líder de la Coalición Cívica ARI (CC ARI), Elisa Carrió, ahondó en las razones por las que decidirá presentarse como candidata a senadora en 2025, habló sobre una Argentina mayoritariamente “peronista” y que que “desprecia la ley”, y mostró preocupación por el crecimiento del fenómeno de los “pibes libertarios” que siguen al presidente Javier Milei. Las declaraciones de la exdiputada nacional tuvieron lugar durante una entrevista con el periodista Luis Novaresio, en el marco del ciclo +Entrevistas. La nota completa se transmitirá por la pantalla de LN+ a partir de la medianoche.

En uno de los fragmentos de la entrevista, Carrió fue consultada sobre la vocación republicana del jefe de La Libertad Avanza (LLA). “No tiene. Pensemos razonadamente. Él es anarcocapitalista. En consecuencia, el Estado está para ser destruido. [Mauricio] Macri tampoco era republicano. La republicana era yo. Pero había una coalición que ponía límites. Yo no creo sinceramente que la Argentina sea republicana, la Argentina es peronista. Desprecia la ley” , analizó.

Más adelante, sobre su intención de obtener un escaño en la Cámara alta, dijo:” Seguramente me presente. Me parece que la causa de un proyecto de nación que construya a las clases medias, que haga que los pobres pasen a ser clase media, que un proyecto educativo vanguardista tiene sentido. Hay que anticiparse lo antes posible. Voy a ser candidata por la CC. No me gusta esa forma de hacer política de Juntos por el Cambio (JxC). Yo construí JxC, peleé para que seamos mejores, para que no haya dinero espurio en la campaña, para que no haya acuerdos transversales por abajo”.

Por último, la abogada se prestó a opinar sobre la “liberalización” de la juventud tanto en la Argentina como en el mundo. “Va a haber cada vez más, esto es un fenómeno mundial. Cuando las sociedades contemporáneas empiezan a tener lo que se llama superavitarios, gente que no encuentra trabajo, chicos de 14 o 15 años que no tienen una buena escolarización… Cuando vos al chico no le das lengua, matemática e historia sin ideologizar, el chico no puede entender. Estas son las pruebas. Y cuando un chico no puede entender, justamente lo que pasa es que va en contra de todo”, concluyó.

