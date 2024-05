Dura crítica de un legislador de Elisa Carrió a Javier Milei por su viaje a España: “Hay doble vara”

Escuchar

Tras el viaje de Javier Milei a España el fin de semana pasado hubo contradicciones sobre si se trataba de una gira privada o una actividad oficial. Según reveló este jueves el diario español El País, el Gobierno avisó por escrito a las autoridades españolas que el viaje que hizo a Madrid el fin de semana pasado era “una visita privada”.

La comunicación se dio a través de una carta del embajador Roberto Bosch al Ministerio de Asuntos Exteriores y contradijo el discurso de la Casa Rosada debido a que el vocero Manuel Adorni afirmó en reiteradas ocasiones que se trató de una actividad oficial y que por eso los gastos corrieron a costa del Estado. Tras la confirmación de esto, Facundo del Gaiso, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica, partido presidido por Elisa Carrió, realizó un pedido de acceso a la información para conocer detalles de la gira del jefe de Estado.

Fue en diálogo con LN + en donde Del Gaiso habló unos minutos sobre la solicitud que realizó el pasado 20 de mayo. Al comienzo de su alocución, el legislador cuestionó que Milei haya viajado con Francisco Sánchez, secretario de Culto de la Nación: “Nadie sabe por qué un secretario de Culto, que es el nexo entre los credos, fue al encuentro de un partido político minoritario de España como es Vox”.

En ese contexto se preguntó: “¿Por qué se tiene que pagar con plata de todos los argentinos?¿Por qué tenemos que pagarle los argentinos con nuestros impuestos un viaje a Francisco Sánchez y Milei y a toda su comitiva si fue a un encuentro de un partido político y se hospedaron en el Hotel Hyatt?”.

En este sentido señaló: “Cuando era diputado donaba su sueldo, hacía todo un show. Ahora va a un encuentro de un partido político pagado con la nuestra y encima lleva al secretario de culto que va y dice barbaridades y el fin del chiste es que casi termina con las relaciones diplomáticas de España”.

Y denunció: “De la misma forma que hace el show en el Luna Park y dicen que se dio ‘un gustito’”. En esta línea agregó: “Es el presidente de todos los argentinos, es mi presidente. Yo no quiero que se de un gustito, a mi me dio vergüenza. A mi me dio vergüenza ver a Scioli riéndose, es la persona más indigna que tiene la política”.

“Un presidente que tiene un 50% de pobres tiene que estar al servicio, no tiene que cantar y bailar. Me parece que este es el contexto en el que yo me pregunto en este pedido de información: ¿por qué los argentinos tenemos que pagar por esto?” , planteó Del Gaiso.

Paremos la mano

“¿Y si mañana lo invita el partido político de ultraderecha de Ucrania con Francisco Sánchez?¿Yo le tengo que pagar a Francisco Sánchez para que diga las estupideces que dijo?”, preguntó indignado.

Y luego exigió: “Quiero la renuncia de Francisco Sánchez, soy católico y siento vergüenza del secretario de Culto que tenemos. ¿Cuánta plata se gastó? Porque esa plata es la que le falta a los argentinos y Milei hacía campaña con esto, es la casta”.

Llegando al final de la entrevista, el legislador planteó: “Es para reflexionar y decir: ‘Señor, paremos la mano’. Usemos la misma vara, si esto lo hacía el Kirchnerismo hubiesen dicho barbaridades y hay un silencio en la política”.

“El Presidente tiene que darse cuenta de que estas cosas son un error. Queremos que gobierne para todos los argentinos, queremos que le vaya bien, pero estas peleas, estas discusiones y también estos gastos innecesarios tienen que llamar a la reflexión”, concluyó.

LA NACION