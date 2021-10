Elisa Carrió explicó por qué el kirchnerismo otorga planes sociales

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, explicó por qué el Gobierno de Alberto Fernández otorga planes sociales. “Unos te dan para mantenerte en la pobreza y para mantenerte en el voto en el poder. Pero no quieren que seas de clase media”, justificó, desde Neuquén.

“¿Saben cuál es la diferencia entre luchar contra la pobreza y la lucha que hace el kirchnerismo?”, planteó la exdiputada, que dio sus razones para creer que las políticas asistencialistas del Frente de Todos no ayudan al crecimiento de la economía en la Argentina. “Acá muchos se financian con las grandes fortunas de muchos y después dicen que defienden a los pobres. ¡Mentira!”, criticó.

Elisa Carrió criticó el funcionamiento de los planes sociales en la Argentina

Así, marcó sus diferencias con las políticas oficialistas y sostuvo: “En cambio, como yo lo digo desde el año 2002, nosotros tenemos que ser un país de clase media. Para eso, toda ayuda social tiene que ser compatible con el trabajo, que se vienen a avivar ahora porque viene la rebelión de los pobres que les dicen ‘no queremos planes, queremos la dignidad del trabajo’”.

Por otro lado, habló en nombre del partido político que lidera: “La Coalición Cívica es muy importante para Juntos por el Cambio porque pone los límites. Acá, en la Coalición Cívica no se negocia cualquier cosa, en la Coalición Cívica se negocia desde el Parlamento. La Coalición Cívica no va y habla con los ministros. ¿Está claro?”.

Elisa Carrió en San Martín de los Andes

Y continuó: “Nosotros fuimos limpios luchando en el barro porque a mí no me pueden decir nada. Un gran empresario de la Argentina no me puede decir que me dio un peso porque lo rechacé. Así que yo no le debo nada a nadie, pero tampoco hago demagogia”.

Este miércoles, Carrió también había cuestionado al Gobierno. “La prohibición de despido, con doble indemnización, impide el trabajo”, aseguró, desde Villa La Angostura. Además, compartió una situación personal que la hizo replantearse el sistema laboral en el país.

Elisa Carrió en Zapala, Neuquén

“Yo tuve un mes y 10 días una empleada doméstica en blanco, pero le tuve que pagar una fortuna por un mes y 10 días. Y a una que estuvo seis o siete años, bueno... La verdad es que no se puede afrontar ese tipo de pagos”, se quejó.

Y agregó: “La revolución impositiva en la Argentina es parte de esta revolución republicana que empezó con el campo por la cuestión impositiva de las retenciones. Hay que simplificar impuestos, discriminar entre Nación, Provincia y Municipios, hay que bajar impuestos y tener programas sociales y universales como el ingreso ciudadano. Y hay que terminar con la indemnización que a las Pymes las funde”.