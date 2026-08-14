Elisa Carrió habló de la reunión entre Pro y LLA: “Mauricio Macri quiere ser muy rico de nuevo”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se refirió este viernes a la reunión convocada en Casa Rosada y encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular del bloque de Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, para auspiciar un acercamiento entre el partido amarillo y La Libertad Avanza (LLA), tras meses de desconexión.

Al hablar sobre este encuentro, que ocurrió tras un contacto entre la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y el líder de Pro -y que busca que libertarios y macristas confluyan en las listas electorales en 2027-Carrió remarcó que la reunión no era casual en tanto “hay intereses económicos muy poderosos” en juego y apuntó a la figura del empresario Nicolás Caputo. “Es un actor central del sistema político que también rigió Juntos por el Cambio”, resaltó respecto de esa alianza de la que formó parte.

Elisa Carrió se refirió a la estrategia de Cristian Ritondo y Mauricio Macri de cara a las elecciones de 2027

Y siguió, en diálogo con radio Led: “Es por eso que Macri se apresta a ir rápidamente a hablar con Karina [Milei]”. Tras ello remarcó que “hay momentos en que ‘Nicky’ maneja al propio Mauricio Macri” y sostuvo: “Mauricio Macri quiere ser muy rico de nuevo”.

En relación al rol de Cristian Ritondo, la dirigente sostuvo que el diputado “expresa, por una parte, a Pro y, por otra, una asociación ilícita de carácter transversal que une a todos los partidos”. En ese sentido, agregó: “Ritondo es amigo de Sergio Massa, de la AFA también, todo lo que se te ocurra se une”.

Luego recordó su paso por Juntos por el Cambio y aseguró haber sufrido persecuciones. “Yo fui muy perseguida por mi propio gobierno con operaciones terribles sobre todo a través de Ritondo, de Rogelio Frigerio...”, afirmó.

Respecto a la alianza celebrada en su momento con el expresidente Macri, la exdiputada explicó el contexto en el que se gestó esa decisión. “Yo tuve que hacer una alianza obligada por una sociedad. Tenía claro que la continuidad del kirchnerismo nos convertía en Venezuela. Tuve que hacer ese esfuerzo, me costó seis meses de llanto”, sostuvo.

Además, añadió: “Fue un acuerdo supra-ético. Acompañé, denuncié lo que tuve que denunciar, paré lo que pude, avisé... pero las personas son lo que son”.

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