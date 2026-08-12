Los diputados kirchneristas se retiraron de un plenario disconformes con los economistas que propuso LLA: “Parecen del streaming Carajo”

Los diputados de Unión por la Patria (UxP) expresaron este miércoles su rechazo a un grupo de economistas que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) había presentado para que expusieran sobre la modificación de la carta orgánica del Banco Central. “Parecen del streaming Carajo”, adujeron, en referencia la señal de streaming oficialista, para justificar su desplante al plenario que discutía el proyecto.

“Parece un programa de streaming, falta que venga el Gordo Dan a explicar el proyecto”, dijo el diputado de UxP Itai Hagman. “No vamos a escuchar a personas que no sabemos quiénes son ni en calidad de qué vienen a explicar. Son cuatro amigos del Gobierno que no tienen ninguna función pública”, añadió.

Con esa justificación los diputados de UxP abandonaron el plenario de comisiones en la Cámara baja.

Los economistas de la discordia

Como contó LA NACION, el oficialismo convocó al plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto a cinco economistas identificados con el Gobierno: Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki.

Pero ese encuentro, que había sido previsto como una exposición técnica, derivó en un cruce entre los bloques y en el desplante de los legisladores del peronismo.

Miguel Boggiano, otro de los economistas convocados Hernán Zenteno

LLA consiguió el dictamen de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, con algunas modificaciones técnicas, y buscará darle media sanción el próximo 29 de agosto.

La iniciativa apunta a concentrar el funcionamiento de la autoridad monetaria en la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo y hacer más exigente la remoción de sus autoridades.

El canal de la polémica

El canal de streaming animado por el propagandista Daniel Parisini, conocido como el ‘Gordo Dan’, es la plataforma habitual de presentación del presidente Javier Mieli y los funcionarios del Gobierno; un espacio donde suelen realizarles entrevistas condescendientes y sin repreguntas sobre ningún tema.

En el programa del Gordo Dan, conocido como ‘La Misa’, Milei suele explayarse durante más de tres horas en charlas en las que discurre sobre política y economía y también sobre ópera y distintos temas.

Gordo Dan

Recientemente, el canal había quedado en el medio de una nueva polémica después de que el streamer Alejandro Sarubbi Benítez, conocido en redes como ‘Gordo Leyes’, propusiera “esterilizar a los bonaerenses” o “tirarle napalm a la población” del conurbano, en una performance sobre la que luego se desdijo y, además, pidió disculpas.

“Ya la provincia de Buenos Aires, en mi humilde opinión, sobre todo lo que tiene que ver con el conurbano bonaerense y la inmensa porción de gente, no tiene salvación. No hay retorno ahí. Pase lo que pase y gane quien gane va a seguir siendo lo mismo, porque vos tenés un problemita cultural y de marginalidad que ni siquiera empezó con el kirchnerismo, es de muchísimo antes. Para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, expresó Sarubbi Benítez en aquella exposición.

Esas declaraciones fueron alabadas por el conjunto de panelistas que participaron del programa ‘La Trinchera’ -Francisco Pirovano, Sofi Drehe, Kalina Ann y Adriel Segura-, que respondieron con risas y más declaraciones discriminatorias.