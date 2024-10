Elisa Carrió usó una frase atribuida al kirchnerismo para criticar a Javier Milei y sugirió que podría ser candidata

Escuchar

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa “Lilita” Carrió, utilizó una frase “guiño” al kirchnerismo al referirse a la gestión del gobierno de Javier Milei. “Quiere un Estado sin Nación”, dijo. Asimismo, consultada acerca de cómo cree que está la implementación, sostuvo: “No tengo real conocimiento, lo que sí sé es que este Gobierno va por todo”, y planteó: “Cree que va a desfinanciar todo lo que sea integración, todo lo que sea universidad, todo lo que sea escuela”.

En un breve diálogo con Corta, habló sobre la posibilidad de volver a ser candidata. “Yo siempre me estoy yendo y siempre estoy volviendo, parezco Los Chalchaleros... tengo años para decidir, años o un tiempo. Lo que Dios mande”. Se trata de la segunda vez en cuestión de semanas que Carrió critica al Presidente y se refiere a su candidatura de cara a las elecciones de 2025. Este sábado, en diálogo con CNN Radio, dijo que “está en juego el tronco de la Constitución Nacional y está en juego el tronco de la educación”.

Sobre este punto, añadió: “El modelo de Nación que se imagina Milei es un modelo sin Estado y eso no existe. Esto fue creado por sus propios próceres. Si vos querés reconstruir lo debes reformar. Eliminar algunas cosas, privatizar algunas empresas”. “Él mata por desfinanciamiento”, subrayó.

Carrió también apuntó contra Milei por su decisión respecto al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó al PRO por las negociaciones con el oficialismo: “El PRO no puede salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria”. “No me preocupa a quien me enfrente porque defiendo principios. No le tengo miedo a nadie. Es obvio, la denuncia que tiene Cristina la seguimos con la Coalición Cívica”, concluyó.

Elisa Carrió apuntó contra Milei por el conflicto en el Hospital Garrahan

Esta semana, Carrió también habló sobre el conflicto en el Hospital Garrahan, donde un grupo de trabajadores de la salud realizaron el martes pasado un paro de 48 horas en reclamo por mejoras salariales. La exdiputada cuestionó al Gobierno luego que días atrás el ministro de Salud Mario Lugones le pidiera la renuncia al Consejo de Administración por otorgar un bono de $500.000 “sin consultar” a todo el personal de la institución pediátrica.

“Lo que sucede con el Hospital Garrahan es una vergüenza que llevará en su conciencia el presidente Milei por toda su vida. Y un claro abuso de poder del Ministerio de Salud. Más que motosierra, es un suicido colectivo al que nos está llevando este Gobierno”, aseguró Carrió desde su cuenta de X en relación a la situación que atraviesa el establecimiento pediátrico que ya va por su tercera protesta en lo que va del año.

Lo que sucede con el hospital Garrahan es una vergüenza que llevará en su conciencia el presidente Milei por toda su vida. Y un claro abuso de poder del Ministerio de Salud. Más que motosierra, es un suicido colectivo al que nos está llevando este Gobierno. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 8, 2024

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) encabezó el martes pasado un paro de 48 horas y marchó a partir de 8 de la mañana frente al Ministerio de Economía, con el objetivo de ser recibidos por el ministro Luis Caputo, en reclamo de mejoras salariales. Además, el conflicto con el Gobierno se intensificó la semana pasada después que el ministro de Salud Mario Lugones le pidiera la renuncia a todo el Consejo Administrativo del Garrahan por otorgar un bono de $500.000. Además, se le suma que trabajadores del hospital Bonaparte denunciaran días atrás el cierre del servicio de internación y de guardia de esa institución, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios.

Junto a madres y padres de la comunidad Garrahan, vecinos y vecinas del hospital y movimientos sociales exigieron un 100% de aumento salarial, $1.400.000 de sueldo inicial, lo que iguala a la canasta básica, rechazaron el impuesto al salario y presentaron una denuncia para que se investigue la reutilización de material descartable de un solo uso.

LA NACION