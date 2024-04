Emiliano Yacobitti: “La UBA no puede durar más de dos meses sin actualización del presupuesto”

Escuchar

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, cruzó a Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno de Javier Milei, y afirmó que la institución “no puede durar más de dos meses sin cerrar si no se recibe el presupuesto correspondiente”. Yacobitti remarcó que el cierre “depende del crédito que le den a la universidad los proveedores y de lo que tarden en cortar la luz y el gas”.

“El mayor problema es que el Gobierno en vez de resolver el problema trata de engañar”, subrayó y explicó cómo fue el proceso: “Nosotros las universidades públicas, todas, planteamos que no estábamos recibiendo actualización del presupuesto, de diciembre en adelante”.

“El presupuesto se compone de dos grandes partes. Por un lado, tenés la parte de salarios, que es casi el 90% y que se actualiza con las paritarias. En los últimos cuatro meses los trabajadores universitarios docentes y no docentes perdieron el 35% del valor adquisitivo del salario cuando el promedio de los empleados públicos fue el 18%, 19%. Fue el doble que el resto. No veo una razón”, expresó el exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR).

Luego, continuó: “La otra parte del presupuesto, que es la menor, es la de gastos de funcionamiento. En la mayoría de las universidades es del 10%, en el caso de la UBA, porque tiene una red hospitalaria y asistencial muy grande, llega a casi el 14%. Esos gastos de funcionamiento en enero de 2023 eran de 17 mil millones de pesos”.

“Durante el año [2023] se hicieron muchos reclamos. Lo planteamos en la Cámara, yo era diputado, el Consejo Superior de la UBA también reclamó la actualización por inflación. Y logramos una actualización que terminó el presupuesto devengado en 26 mil millones. Fue una actualización por la cual se perdió contra la inflación pero hubo cierta actualización”, valoró en diálogo con el canal TN.

Sin embargo, planteó la actual problemática: “Ahora el Gobierno pretende congelar ni siquiera el presupuesto devengado, que es el presupuesto inicial mas el presupuesto que se actualizó por inflación, sino que pretende llevar el presupuesto de gasto de funcionamiento, que era en enero de 2023”.

Yacobitti sostuvo que se trata de “un ajuste del 80%, incluyendo el 70% de actualización que sí dio el gobierno, aunque todavía no fue abonado, según afirmó. “El Gobierno dio un ajuste del 70% que corresponde al 10% de los gastos de funcionamiento cuando hubo una inflación de 370% desde el último presupuesto al día de hoy. Lo dio a partir de marzo y todavía no se pagó. Hoy el recorte presupuestario es de ocho cada diez pesos”.

“Información engañosa”

Yacobitti cruzó a Álvarez, quien afirmó que ya envió los recursos a los hospitales universitarios a través de su cuenta de X.

Aquí esta con mi firma, aclarando que en la "Función Salud" se encuentran alcanzados también los hospitales de la UN de Córdoba, Cuyo y La Rioja.

Firmada 3 días después de ingresada la solicitud.

Les recuerdo que la gestión anterior dejó una deuda con las UUNN de 14 mil… pic.twitter.com/QJyt6cuXji — Alejandro Alvarez (h.) (@AleCiroAlvarez) April 17, 2024

“La resolución que hoy sacó el Gobierno es una resolución que autoriza a la UBA a gastar durante el año, no se sabe qué tiempo, el mismo presupuesto nominal que el año pasado”, dijo y reiteró su la visión de la UBA: “La universidad dice que el presupuesto que necesita solo para la parte de salud es de 47 mil millones y el Gobierno solamente le asigna los 11 mil millones que fueron mandados el año pasado de los cuales todavía no se pago un solo peso. En el caso de los gastos de funcionamiento de salud para hospitales, el Gobierno a hoy no mandó la cuota sin actualizar de enero, febrero, marzo y abril”.

Por último, el exlegislador de la UCR reiteró al decisión que tomó el Consejo Superior de la universidad de manera unánime: “La universidad decidió reducir al máximo todos los consumos que no son esenciales para poder dictar las clases hoy. Por ejemplo, la luz de los halls de entrada, la luz de los pasillos, no utilizar los ascensores, salvo para la gente que tenga discapacidad, en las bibliotecas que funcionen con luz de día”. Y ejemplificó que “el ajuste de enero a enero de la tarifa de energía fue del 577% para la UBA” y precisó que todavía quedan nuevos aumentos de servicios públicos que impactarán de lleno.

LA NACION

Temas Universidad de Buenos Aires