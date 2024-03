Escuchar

Tres horas y media antes de que el presidente Javier Milei brinde su discurso de apertura de sesiones legislativas en el Congreso de la Nación y en reclamo por el aumento de las tarifas del transporte público que implementó el Gobierno, agrupaciones de izquierda vinculadas al ámbito universitario, y organizaciones sociales dieron comienzo al llamado “molinetazo”. Los manifestantes se concentran en las estaciones cabeceras de los trenes de Once, Constitución, Retiro.

Pasadas las 17, comenzó a elevarse la tensión en las principales cabeceras de trenes: Plaza Miserere (Ferrocarril General Sarmiento), Constitución (Ferrocarril General Roca) y Retiro (Ferrocarril General Mitre) donde los manifestantes comenzaron a saltar los molinetes de las estaciones, tras la convocatoria anticipada días atrás. Luego, los manifestantes tiene planeado movilizarse a las inmediaciones del Congreso.

La medida que se basa en saltar los molinetes de los trenes fue registrada por LA NACION esta mañana, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias que encabezará esta noche el presidente Javier Milei, cuya gestión también dispuso la revisión de apertura de cinco nuevas facultades. Esto se da también mientras los alumnos piden por el boleto estudiantil.

La comisión de Unidos por la Cultura, junto a asambleas estudiantiles y barriales, convocaron a un “molinetazo” para este viernes 1 de marzo, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. A través de una carta abierta los grupos de estudiantes habían anticipado la acción coordinada en las estaciones de Once, Constitución, Retiro y otros puntos a partir de las 17.30.

EL VIERNES, MOLINETAZOS EN EL SUBTE CONTRA EL TARIFAZO

El día de la apertura de las sesiones del Congreso, estudiantes, asambleas barriales y del colectivo Unidxs por la Cultura vamos a decirle NO al tarifazo del 500%.

Defendamos nuestros derechos a estudiar y trabajar

Desde la organización explicaron que el molinetazo es una acción colectiva que se fue construyendo a partir de la coordinación entre el espacio de Unidos por la Cultura -que agrupa trabajadores y estudiantes de ese mundo- junto a asambleas barriales del Área Metropolitana de Buenos Aires y a los centros de estudiantes de distintas facultades de la UBA, como Farmacia y Bioquimica, Ciencias veterinarias y Filosofía y Letras, la Universidad Nacional de Artes y el Centro de Artes Visuales y Artes del Movimiento. También se sumaron terciarios e institutos de formación docente, como el Joaquín V. González y el Alicia Moreau de Justo.

“Estamos coordinando porque queremos darle un mensaje al presidente Javier Milei, y es que con este tarifazo, del 500%, no vamos a poder ni ir a estudiar ni ir a trabajar, porque el sueldo mínimo está en 180 mil pesos ahora en marzo, y 200 mil pesos recién en el mes de abril. No aguantan los bolsillos. Nosotros no somos la casta. La casta no viaja en tren ni en colectivo, tampoco en subte, lo hacemos los trabajadores y los estudiantes”, dijo, en diálogo con LA NACION, Tatiana Fernández Martí, la joven de 22 años que es consejera estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras y la organizadora del Molinetazo del viernes.

