A horas del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán lanzó un ácido comentario mientras su colega de la Unión Cívica Radical (UCR) Rodrigo de Loredo estaba por brindar una entrevista. “¿Va a llorar?” , preguntó la legisladora en voz baja mientras el cordobés estaba por hablar frente a la cámara de LN+.

Y es que la legisladora libertaria no se percató que su micrófono estaba abierto y pronunció una frase en alusión a cuando De Loredo se quebró durante una nota tras la vuelta a comisión de la ley ómnibus.

El momento en el que De Loredo lloró por la ley ómnibus

Tras la caída de la ley ómnibus en enero, el jefe de la bancada del radicalismo, Rodrigo de Loredo, criticó que el Gobierno haya decidido dar de baja el proyecto y devolverlo a comisión cuando comenzó a trabarse la aprobación de algunos incisos en el recinto el martes. Afuera del Congreso, se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas.

Abordado por la prensa en el exterior del Palacio Legislativo, el referente de la Unión Cívica Radical (UCR) dijo sentirse “triste, frustrado y enojado”, y con “emoción, bronca e impotencia” por todo el trabajo que hizo su partido en Diputados para lograr que avanzara el proyecto de la Casa Rosada, que terminó en foja cero.

Convencido de que “a la gente no le va a ir bien” con esta retirada de la iniciativa, De Loredo indicó: “Por ahí me siento un ingenuo...”. Pero en ese momento no pudo seguir porque se emocionó. “La verdad es que nosotros somos reformistas, somos reformistas, entonces eso ¿qué significa? Que las reformas se suceden cuando uno las va construyendo. Había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina, pero vienen los fundamentalismos de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero”, explicó conmovido.

Dijo también sentir en ese momento emoción, bronca e impotencia. “Perdón chicos... Estuvimos desde el minuto uno, nuestro bloque hizo disidencias de 80 páginas, mejoró la ley. Después de la tormenta de las delegaciones venía una tormenta con las privatizaciones, la cruzábamos y la ley seguía”, indicó con respecto a cómo podría haber continuado el tratamiento del proyecto sin necesidad de volver todo a comisión.

