Piden a Milei que decrete feriado nacional para este miércoles por la semifinal ante Inglaterra

En plena previa antes del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 surgió un insólito reclamo dirigido hacia la Casa Rosada: la declaración de un feriado nacional para este miércoles, día en que se disputará el encuentro clave.

A través de las redes sociales, tanto el exlegislador porteño Ramiro Marra como el streamer y exdirigente deportivo Andrés “Duka” Ducatenzeiler le solicitaron al presidente Javier Milei que adopte esta medida excepcional.

Ambos argumentaron que se trata de un acontecimiento único y que es necesaria la “hinchada” de todos los argentinos.

El posteo de Marra en X

“Presidente, decrete feriado nacional para el día de mañana. Tenemos en frente una batalla titánica que requiere la presencia e hinchada de todo argentino. Hay momentos que quedan grabados para siempre en la historia de un país, mañana puede ser uno de ellos”, escribió Marra en su cuenta de X.

Días atrás, en sintonía con este planteo, el expresidente del Club Atlético Independiente se había expresado en términos similares en el canal de streaming Carnaval.

El Pedido De Duca A Milei

“Usted hace una conferencia para todo el país en donde decreta que a partir de las 18 del día lunes hasta el jueves a primera hora hay un feriado nacional para que el pueblo argentino pueda prepararse y disfrutar de una fiesta deportiva que pasa una vez cada 50 años”, manifestó.

Ducatenzeiler fue incluso más allá y sostuvo que una decisión de tal magnitud consolidaría el respaldo popular del mandatario con vistas a su eventual reelección. “Si usted decreta un feriado nacional, en el 2027 gana las elecciones y reelige”, se manifestó el exdirigente, de conocida afición por la figura de la exmandataria Cristina Kirchner.

Este planteo tiene antecedentes en otras jurisdicciones del país. Algunas autoridades sostienen que estos acontecimientos deportivos funcionan como un factor de cohesión social y de felicidad colectiva.

El gobierno de La Rioja había decretadp asueto administrativo tras el victorioso debut de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026 por 3 a 0 ante Argelia. Lo mismo hizo el gobierno tucumano ante el partido de octavos de final de la Argentina contra Egipto.

La última vez que se aplicó una medida similar fue en diciembre de 2022, cuando la administración del entonces presidente Alberto Fernández estableció un feriado nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) tras la consagración de la selección argentina en Qatar.

ATE le pidió al Gobierno asueto administrativo

Tal como había pedido el martes pasado después de la épica remontada de Argentina contra Egipto por los octavos de final, la Asociación de Trabajadores del Estado solicitó al gobierno de Milei que dicte asueto administrativo desde este miércoles al mediodía por el partido que se disputará a las 16 contra Inglaterra.

“El encuentro de mañana entre Argentina e Inglaterra en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional”, justificó en redes sociales el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar.

Sin referirse directamente al tema, la frase del gremialista alude a la histórica rivalidad con el equipo británico, acentuada tras la Guerra de Malvinas de 1982; las islas siguen ocupadas por el Reino Unido en medio de reclamos argentinos por la soberanía del archipiélago.

La carta de Aguiar al Presidente

En ese contexto, Aguiar pidió un cese de tareas desde las 12 del miércoles “para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias”.

“El cese debe comprender a toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), entes públicos, empresas y sociedades del Estado”, sumó Aguiar y aclaró que se garantizará el “funcionamiento de los servicios básicos y guardias mínimas para la atención de cualquier urgencia que pudiera surgir”.