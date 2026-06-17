En el Gobierno admiten el impacto del caso Adorni en la gestión y se resignan: “El Mundial no va a alcanzar”

En el Gobierno celebraron el debut del seleccionado nacional de fútbol en el Mundial 2026. Más allá del fanatismo por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y encabezado por Lionel Messi, fundamentalmente aspiran a que el arranque de la pasión mundialista les dé aire en medio del escándalo por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Esa expectativa, sin embargo, convive con la certeza de que el caso Adorni continuará sumando capítulos. No obstante eso, ratifican su continuidad. Pese a que las versiones de una renuncia volvieron a dispararse hoy, en Balcarce 50 insisten en que “no habrá” movimientos respecto del futuro del jefe de Gabinete. “No se va a ningún lado”, juran.

En el Gobierno admiten el impacto negativo que el caso, que ya lleva más de tres meses y suma un complejo frente político y judicial, tiene en la gestión y en la imagen libertaria. “Eso es innegable”, se sinceraron distintos funcionaros.

“Venimos sumando muchísimos logros en todas las áreas, en especial en la económica, pero todo se ve opacado por el tema”, admitió un funcionario. El malestar y hastío que genera la situación se extiende por toda la Casa Rosada, pero nadie se anima a decirlo en público. La única que rompió ese cerco fue la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

La percepción generalizada es que el caso es como una “mancha venenosa” que desde que comenzó no para de extenderse y “eclipsa” toda la gestión. “Es muy frustrante”, admitió una voz del oficialismo, cansada de ver cómo pasan anuncios y “buenas noticias, como si nada”.

Distintos funcionarios coincidieron en mostrarse confiados en que el Gobierno podrá recuperarse, aunque no son tan optimistas con respecto a Adorni. Hasta que comenzaron las revelaciones periodísticas y judiciales sobre sus propiedades y viajes, era uno de los referentes libertarios que mejor medían, que venía de coronar un gran triunfo electoral en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, para muchos, es “un lastre”.

En las redes sociales, el impacto del caso se exacerbó la semana pasada, luego de que Adorni rompiera un silencio de semanas para darle una entrevista a LN. En las distintas terminales del oficialismo lo consideraban “esperable”, en especial por las explicaciones de Adorni respecto del presunto origen de su dinero. Afirmó haber encontrado dinero en un departamento de su padre, que poseía US$500.000 en Bitcoin y que junto a su esposa Bettina Angeletti, habían ahorrado “en negro como la mayoría de los argentinos”. Y admitió que había ocultado esos activos en sus declaraciones juradas.

En las filas del oficialismo interpretaban que fue una “defensa completamente jurídica y no mediática”, pese a que la Justicia desconfía también de esas explicaciones y las someterá a prueba.

Por esas horas hubo un pico de menciones al funcionario en las redes sociales que lo llevó incluso a desplazar al presidente Javier Milei del centro de la agenda en las plataformas. La consultora Ad Hoc detectó que solo en 24 horas hubo un total de 129.720 menciones al ministro coordinador en redes sociales.

“Es un mal vocero de sí mismo”, sintetizó un hombre que conoce bien los pasillos del poder. “Después de tres meses llegó una explicación que pudo haberlo ayudado en lo judicial, pero no en lo político, ni ante la gente. Las redes son imposibles”, señaló una de las voces consultadas.

En el Gobierno miraban ya con recelo desde hace tiempo el efecto cada vez más creciente de los memes sobre Adorni. Anoche, incluso durante el partido de la selección, las imágenes satíricas del jefe de Gabinete volvían a activarse. Y en varios encendió alarmas.

La semana pasada, con el comienzo del Mundial, mostraba que esa palabra había dominado con claridad, por encima de Adorni, según un informe de Monitor Digital. Pero el hecho de que el apellido del ministro coordinador siguiera apareciendo “con una presencia relevante” indicó, según consignó el informe, “que el escándalo no despareció del radar digital”. Y agregaron: “en todo caso fue desplazado, pero no sepultado”.

“El Mundial no va a alcanzar a tapar”, es la resignación que se extiende por distintas terminales del Gobierno. Es más, son varios los que creen que el informe de gestión ante el Senado que Adorni tiene previsto dar el 2 de julio tampoco va a ayudar a bajar la presión y el impacto.

No faltan −aunque no abundan− los que eligen el optimismo o, al menos, ser menos pesimistas. “Creo que los argentinos entramos en modo mundial ayer”, se esperanzó un hombre cercano al jefe de Gabinete, confiado en que las alusiones negativas y los memes en redes sociales también "van a mermar”.