En el Gobierno creen que el avance de la variante delta no complicará las elecciones

En el gobierno nacional confían en que el avance de la variante delta no complicará la realización de las elecciones legislativas, cuyas primarias están previstas para el 12 de septiembre próximo. Ante la consulta de LA NACON distintos funcionarios del Ejecutivo admitieron que la preocupación por la variante es “general”, pero “no específica” por lo que pueda suceder en vísperas de los comicios. Al tiempo que reforzaron la importancia de la vacunación, que se siga con los cuidados esenciales, e hicieron hincapié en las disposiciones contempladas para el día de los sufragios, en los que habrá más centros de votación y horario especial para personas adultas , en busca de reducir riesgos de contagios.

Hasta el 20 de agosto fueron identificados 202 casos de variante delta en el país. Mientras que 180 corresponden a viajeros o están relacionados con ellos, 10 no tienen relación con importación y se consideran adquiridos en la comunidad, y los 12 restantes corresponden a un conglomerado detectado en Córdoba “cuyo origen se encuentra en investigación”.

En recientes declaraciones radiales, la ministra de Salud Carla Vizzotti aseguró que “se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante pero ya está cerquita de ser comunitaria”.

“Por supuesto que hay preocupación (por Delta), pero no es por las elecciones en sí mismas si no en general”, detalló una fuente con despacho en Casa Rosada. “No se puede hacer futurología”, agregó respecto de lo que puede suceder con la variante en las próximas semanas, tras lo que agregó: “Hoy se está en un momento que se empieza a advertir casos de circulación comunitaria, pero está lejos de ser predominante”.

“No hay preocupación específica por las elecciones. Sí a nivel general, pero no que puntualmente afecte al acto eleccionario”, coincidió otras de las voces consultadas. “Se va a abrir el fútbol, en el transporte no hay esenciales, no se necesita permiso para circular. La vacunación está mostrando resultados, la Argentina está entrando en la ‘pospandemia”, afirmó optimista.

Otros no lo son tanto, pero confían en que el retraso del ingreso de la variante y el avance de la vacunación en ese lapso permiten pensar en un escenario en el que por Delta se registrarán mayores números de contagios, pero creen que esto no se traducirá en muertes o internaciones en terapia intensiva.

“El ingreso de la variante fue y es una preocupación y por eso se tomaron las medidas en junio pasado (respecto de las restricciones de ingreso de quienes estaban en el interior), que fueron antipáticas, pero efectivas” y aseguraron que en el lapso en el que se retrasó el ingreso " se avanzó con la vacunación”.

Baja de contagios

Respecto de la situación general, desde el oficialismo resaltan que el país “lleva 20 semanas a la baja en casos, muertes e internaciones en unidades de terapia intensiva” y junto a la vacunación, en el gobierno recalcan la importancia de que las personas sigan teniendo en cuenta los cuidados como mantener distancia interpersonal, uso de barbijos, alcohol en gel y lavado de manos.

En ese sentido mencionan también los cuidados que habrá en los centros de votación, en los que habrá una autoridad sanitaria por lugar, con el objetivo de garantizar las medidas dispuestas.

“Cada vez hay más riesgo por delta, pero no es predominante y su comportamiento va a ser difícil de predecir porque en otros países que avanzó fuerte no compitió con Manaos, que es la que predomina acá”, completó otra de las fuentes del gobierno consultadas. E insistió en la importancia de la “vigilancia epidemiológica” que se realiza sobre los casos y en que quienes tienen síntomas se aíslen inmediatamente.