La Justicia ordenó una mesa de diálogo entre el Gobierno y 54 varados, para repatriarlos

La Cámara del Crimen ordenó al Gobierno realizar una mesa de diálogo con 54 personas que se encuentran varadas en el extranjero por las restricciones sanitarias por el coronavirus, la mayoría de ellas en Brasil, para programar “con premura” su regreso al país. Además, dispuso por razones humanitarias el regreso desde España de un psicológo que tiene HIV y necesita medicación.

El fallo fue dictado por los jueces Magdalena Laiño y Julio Lucini, que contemplaron la situación de muchaso familias que presentaron una acción colectiva. Entre ellas se cuenta un matrimonio que viajó hace 7 meses con su automóvil a Brasil y no pudo regresar por las restricciones dispuestas para evitar la propagación de la variante Delta del coronavirus . Los jueces dijeron que la pareja “se enfrentan a la disyuntiva de esperar la apertura de esas fronteras u optar por abandonar o vender su automóvil particular para retornar por vía aérea, asumiendo incluso el riesgo de que sus vuelos sean cancelados por no estar incluidos en la lista de pasajeros programados”.

Los jueces señalaron que hay que atender que se han reducido las restricciones para los viajeros y que muchas actividades retomaron su ritmo normal, con un aumento progresivo y sostenido de aforo en lugares cerrados o en aeronaves, se dio la vuelta a la presencialidad en el trabajo y la escuela hasta se confirmó la realización de las PASO. Esto “sugiere un estado de cosas que debe necesariamente, correlacionarse con las decisiones migratorias”, explicaron los jueces.

En el caso del profesional varado en España con HIV, los magistrados entendieron que viajó a Madrid el 26 de junio para homologar su título de psicólogo y obtener la residencia para vivir en ese país. Tenía fecha de regreso el para el 19 de julio, pero se lo han postergado en varias ocasiones y actualmente aguarda novedades en la ciudad de Calpe, en Alicante. El psicólogo se encuentra inmunodeprimido, está en tratamiento para combatir la enfermedad y no puede interrumpir los medicamentos, que le alcanzan hasta fin de mes . En España no le suministran esos remedios, destinados a los ciudadanos del plan de salud de ese país.

Los camaristas confirmaron la decisión del juez de primera instancia para que, por razones humanitarias, se favorezca el regreso del paciente varado.

“Frente al estado de pandemia se deben conciliar los intereses en pugna; el del beneficiario a recibir un tratamiento adecuado en la República Argentina con sus médicos de confianza, para controlar su enfermedad garantizando el derecho de regresar al país respetando sus disposiciones constitucionales y, por otra parte, la protección de la salud de la población”, indicaron. Entendieron que las razones humanitarias y de salud justifican la excepción y el profesional debe regresar, no obstante realizarse los controles que disponga la autoridad sanitaria a su retorno.