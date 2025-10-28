En el gobierno hablan de Karina como “la gran ganadora” de la elección y Milei agasajó a Santilli con una cena en Olivos

La mesa de campaña nacional del oficialismo volvió a reunirse este martes, como hizo todas las semanas desde septiembre, en la Casa Rosada. Esta vez, a diferencia de las anteriores, fue para celebrar la sorprendente victoria sobre el kirchnerismo, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza consiguió una histórica remontada de 14 puntos.

La reunión, que se extendió por una hora y media, fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, definida en el corazón libertario como la “gran ganadora” de las elecciones; el asesor Santiago Caputo y los respectivos equipos de ambos, entre ellos el consultor Tomás Vidal, exsocio de Caputo en la consultora Move, y Pilar Ramírez y Shariff Menem, por el lado de Karina.

En la mesa política oficialista se considera a Karina Milei como la “gran ganadora” de la elección. Se le destaca el armado político nacional que, desde la presidencia del partido, encaró a lo largo del año para construir LLA. “Logramos presentarnos en 24 provincias por el trabajo de Karina”, definió un integrante de esa mesa.

Fuentes del espacio también mencionaron a la fiscalización como otro de los pilares del triunfo, así como lo que significó la presencia del presidente Milei, que bajó al territorio y “se puso la campaña al hombro” desde septiembre pasado. La “estrategia” que definió Karina fue otro de los puntos que consideraron “clave” para el triunfo.

Santiago Caputo, al lado de Javier Milei en el bunker de LLA el domingo de la victoria electoral Soledad Aznarez

En la Casa Rosada destacaban la confianza que la funcionaria puso en su equipo de trabajo, en el que están los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y el armador político, Sebastián Pareja, a los que sostuvo y respaldó a pesar de las fuertes internas y críticas que arreciaron después de la derrota en territorio bonaerense.

Esas críticas venían desde las “fuerzas celestiales” que responden a Santiago Caputo y están en la vereda de enfrente de los “territoriales”, en los que se ubican los primeros. Pese a las mieles del triunfo, la interna no parece tener fecha de caducidad.

Daniel Parisini, alias Gordo Dan, estuvo hoy en la Casa Rosada Rodrigo Néspolo

“¿Qué querés que te diga?"

El reconocimiento a la funcionaria también llegó por parte del propio Presidente, que en la noche del lunes sostuvo: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó. ¿Qué querés que te diga?“.

La victoria de LLA incluyó una remontada histórica en la provincia de Buenos Aires de 14 puntos porcentuales en apenas 49 días entre la elección provincial y la nacional. Y causó sorpresa aún en los propios. Además, el oficialismo obtuvo el 40,7% de los votos y se convirtió así la fuerza más votada a nivel nacional.

El triunfo de LLA se dio en 15 de las 24 provincias, entre ellas las cinco de mayor peso electoral: provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. En esta última tuvo su mejor performance: 53,8% de los votos.

La performance electoral de Luis Petri fue una de las mejores de LLA en todo el país @alfredocornejo

En las filas libertarias enumeraron como otros dos ejes que funcionaron a favor el recital protagonizado por el presidente Milei en el Movistar Arena, el lunes 6 de octubre; y el “miedo” al kirchnerismo.

El primero, que recibió duras críticas por el modo rockstar en el que apareció Milei, creen que les permitió reconectar con el votante “puro” libertario que apoya la versión de “outsider” del mandatario. Así como también creen que operó el “miedo al kirchnerismo” a favor de los libertarios en las urnas.

En el caso bonaerense, creen que esos dos factores también funcionaron a favor para sumar votos, pero también que ayudó más la figura de Diego Santilli como candidato, que la de José Luis Espert, que hasta comienzos de este mes fue candidato, tras haber sido elegido por el propio presidente Milei.

“La figura de Diego permeó más que la de Espert y permitió llegar a lugares que de otro modo no se llegaba”, detalló un funcionario. En la sede de Gobierno no ocultaban el “agradecimiento” al titular de la UTEP, Juan Grabois, que denunció a Espert por sus lazos con el acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Juan Grabois, en el bunker de Fuerza Patria el domingo por la noche Santiago Filipuzzi

“Al final, Grabois nos hizo el favor de su vida”, ironizaron varios libertarios.

Santilli cenó este lunes por la noche con Milei en Olivos. El “ganador” en la provincia llegó junto a su esposa, Analia Maiorana, y de la cena también participó Karina Milei.

La performance de Santilli hizo crecer las versiones sobre un posible salto a la Gobernación en 2027. Es un escenario bien visto en Casa Rosada, donde también ven a Santilli los próximos dos años en el Congreso y no en un cargo ejecutivo. Creen que sería el mejor lugar para él, con visibilidad y sin el desgaste que implica la gestión.