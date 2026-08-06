En el Gobierno le restan importancia a la candidatura de Lacunza a presidente por el Pro

Mientras el clima electoral para 2027 empieza a tomar temperatura, en la Casa Rosada le restan importancia a los dichos del exministro de Hacienda macrista Hernán Lacunza, quien manifestó sus intenciones de ser candidato a presidente el año próximo con el sello de Pro y sin una alianza con los libertarios.

En el oficialismo saben que una multiplicidad de ofertas de centroderecha iría en contra de la reelección del presidente Javier Milei, pero las distintas tribus del oficialismo le ven poca proyección al exministro de Mauricio Macri como alguien que complique los planes oficialistas.

Fuentes del Gobierno con peso en la estrategia política de cara a las presidenciales del año próximo entienden que Pro de esta forma intenta condicionar a La Libertad Avanza (LLA) para acordar en la ciudad de Buenos Aires.

Según quienes abonan esta visión, la estrategia del partido amarillo buscaría bajar la candidatura presidencial a cambio de que LLA no insista con la jefatura de Gobierno porteño.

“Con la candidatura de Lacunza quieren demostrar que es creíble que pueden hacerle un daño a la reelección del Presidente para poner sobre la mesa un acuerdo en la Ciudad”, afirma una voz con peso en la vida política libertaria.

Hernán Lacunza Ricardo Pristupluk

No son pocos en Balcarce 50 quienes creen que Macri y sus laderos buscan levantar el perfil porque saben que, en caso de llevar un candidato propio, cualquier porcentaje de votos que pueda cosechar iría en desmedro de Milei, debido a que comparten la mayor parte del electorado. Estas vertientes del oficialismo entienden que, a fin de cuentas, Macri busca una manera de mantener la hegemonía porteña capitalina de Pro.

Otros sectores del Gobierno no son propensos a esta teoría pero le restan chances a Lacunza de igual forma.

“Dijo que se postulaba por un quilombo interno de ellos, no veo una estrategia de presión contra la Casa Rosada por el caso Lacunza”, añadió otra fuente oficialista, que le achacó los dichos del exministro en A24 al problema puertas adentro que se está librando entre los primos Mauricio y Jorge Macri.

En distintos ámbitos de la Casa Rosada son optimistas de que Pro y LLA puedan arribar a un acuerdo para competir en las elecciones de 2027. Pero todavía no hay nada en ese sentido. La voz de la secretaria general, Karina Milei, tendrá peso sobre esa decisión y nunca fue la terminal libertaria más cercana al macrismo, pese a que ahora está en fase acuerdista porque su principal prioridad es la reelección de su hermano.

Esta semana, Milei dijo que no tendría problemas en “volver a comer milanesas con Macri”, aunque reparó: “De hecho, yo aprendí un montón de temas de él. Lo que pasa es que uno toma lo que cree que le sirve y también está el proceso decisorio de uno. Eso también es parte de la cuestión. Pero hay muchas cosas del presidente Macri que a mí me han sido de mucha utilidad”.

Más allá de las tensiones, Pro es el principal aliado legislativo del gobierno de Milei y el que le permitió avanzar con sus iniciativas más reformistas, incluso las polémicas.