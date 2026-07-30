Hernán Lacunza dijo que aspira a ser candidato a presidente en 2027: “Pro debe tener una opción independiente del Gobierno”

Mientras los gobernadores de Pro o los referentes del macrismo en la provincia de Buenos Aires se mueven con la intención de lograr un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para competir en las próximas elecciones, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza reconoció ayer que le gustaría ser el candidato a presidente del partido que lidera Mauricio Macri en 2027.

En una entrevista con el canal A24, Lacunza dijo que aún es “prematuro” para definir el armado electoral y admitió que por ahora su anhelo de competir no tiene el aval de Pro. “Faltan 18 meses para las elecciones, pero tengo esa vocación [de disputar la presidencia]. Sí, me gustaría [ser candidato], pero eso no es una decisión mía”, sostuvo Lacunza anoche en A24.

El economista consideró que Pro debe presentar una opción alternativa a Milei, espacio con el cual –afirmó– tienen afinidades en el plano económico y diferencias en lo institucional y lo político, “que es donde más flaquea el Gobierno”.

“Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”, puntualizó.

El exministro de Hacienda de Macri se sumó en junio pasado al directorio del Banco Córdoba (Bancor), la entidad estatal de la provincia donde gobierna Martín Llaryora, sucesor de Juan Schiaretti. En paralelo, es titular de la consultora Empiria. Esta semana publicó una columna económica en el informe de la Fundación Pensar, el think tank de Pro que dirige María Eugenia Vidal, en la que sostiene que “para llegar al destino, el camino importa”.

Lacunza fue ministro de Hacienda de Macri en 2019 Agustin Marcarian - Reuters

“Hemos asistido a demasiados intentos de desarrollo con mejor principio que final; que no se repita”, advirtió Lacunza. El informe de Pensar contiene críticas al Gobierno. Por caso, señala que “la estabilización económica ya no alcanza” y que “el desafío es que el crecimiento llegue a la mayoría” de los argentinos.

Hernán Lacunza: "Me gustaría ser candidato a presidente por el Pro"

Semanas atrás, Lacunza había sido blanco de los ataques del presidente Javier Milei, quien acusó al exministro y a Macri de haber “estafado a los argentinos defaulteando la deuda en pesos” con el reperfilamiento de la deuda en pesos dispuesto en agosto de 2019 –cuando Lacunza era el titular de Hacienda–.

“Él había dicho que tenía ganas de eso [por candidatearse]. Pero no es que es un plan de Pro”, aseguró un hombre de confianza de Macri ante la consulta de LA NACION. En este sentido, las declaraciones de Lacunza expresan más un deseo personal que una estrategia partidaria.

Aunque Macri y Fernando de Andreis, secretario general del partido y mano derecha del expresidente, autorizaron que el exfuncionario se posicione como uno de los posibles candidatos del espacio, según confió a LA NACION una fuente de Pro. “Si no, no lo hubiera hecho público. Lacunza es de los tipos más leales a Pro”. Y sumó: “Sabíamos que era un deseo, pero se ve que se decidió ya. Nos parece perfecto, que se sumen todos los precandidatos que quieran y que construyan”.

Mauricio Macri busca mostrar músculo político con su gira federal "Próximo Paso" Mauro V. Rizzi

Tanto Macri como De Andreis repiten que Pro no descarta presentar un candidato presidencial para competir contra Milei en 2027. Se trata de una jugada que algunos leen como una forma de allanar el camino hacia una negociación. Incluso el expresidente coquetea con la chance de volver a postularse en los próximos comicios. “Solo él lo sabe [si será candidato]”, dijo en las últimas horas una fuente partidaria.

No obstante, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y los mandatarios Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) apuestan a lograr un entendimiento con LLA. Anteayer, Jorge Macri volvió a defender un pacto con los libertarios en la Capital y, en contraste con Lacunza, sostuvo que prefiere no detenerse en “las formas”.

El entrerriano conformó una alianza electoral con el oficialismo el año pasado y se encamina a repetir el pacto en 2027. Y el chubutense, que se opuso a un acuerdo con LLA en las legislativas de 2025, se muestra hoy más predispuesto a conformar una coalición.

Entre tanto, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados y titular del partido en la provincia de Buenos Aires, también impulsa un acuerdo con LLA en territorio bonaerense. Su principal aliado en el Gobierno es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien aspira a pelear por la sucesión de Axel Kicillof en 2027.