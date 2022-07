En el Senado, el embajador de EE.UU. pidió la eliminación de las trabas económicas

El embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, aseguró en el Senado que las empresas norteamericanas “se mueren por invertir” en la Argentina, pero que no lo hacen por el “riesgo” que implican “las restricciones al acceso de capital” impuestas por el Gobierno.

“Queremos una relación bilateral con Argentina más fuerte, más sólida”, dijo el diplomático, quien se permitió darle algunos consejos al presidente Alberto Fernández de cara a la próxima reunión que mantendrá con su par norteamericano, Joe Biden.

“Si ustedes dicen: ‘Señor Presidente Biden: queremos ayudar al mismo tiempo que nos ayudan a nosotros’, sería un discurso más neutro, más positivo”, afirmó.

Más aún, aunque sin hacer mención explícita a nadie, Stanley cargó contra buena parte del discurso ideológico kirchnerista, al remarcar que deben dejar de lado el pasado en su relación con los Estados Unidos.

“Decir ‘nosotros tenemos algo que el mundo necesita y nos gustaría colaborar con ustedes’, es un discurso muy sólido para mejorar la relación bilateral, no (lo) es mirar hacia el pasado y decir hicieron esto o aquello para América Latina ”, afirmó Stanley.

Reunión entre el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley y los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación Prensa Senado

La única voz kirchnerista que se alzó en la reunión fue la de la neuquina Silvia Sapag, quien cuestionó el préstamo del FMI al gobierno de Mauricio Macri, al decir que fue otorgado en contra de los estatutos del organismo. “Lo de la deuda es algo que van a analizar el FMI y otros, no estoy lo suficientemente informado como para dar una respuesta inteligente”, afirmó Stanley, antes de recordarle a la senadora kirchnerista que el organismo escribió “su propio informe” sobre aquel préstamo y que por el último acuerdo con el FMI “ambas cámaras se pusieron de acuerdo”.

“Argentina recibió el dinero, pero se criticó mucho la forma en que se administró eso”, fue lo máximo que se animó Stanley a opinar sobre el préstamo que recibió la administración Macri en 2018.

Stanley habló esta tarde ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ante la que se presentó en respuesta una invitación de su presidente, el oficialista Adolfo Rodríguez Saá.

En su presentación, el diplomático hizo una fuerte defensa de la división de poderes. En ese sentido, recordó el fallo de la Corte Suprema que revirtió la legalización del aborto en todo el territorio de los Estados Unidos.

“No me queda más que decir bueno, funciona (la Justicia), aunque esté en desacuerdo. La vida no termina por eso. Aunque uno no esté de acuerdo con los fallos, nuestra democracia funciona”, sentenció Stanley, en lo que pareció dirigido a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que vienen hostigando a la Corte Suprema por no compartir sus decisiones.

El diplomático aseguró que los Estados Unidos “tiene mucho que aprender” de la Argentina. “Ustedes no tienen tiroteos masivos, como suele ocurrir en mi país”, dijo en alusión a las tragedias con armas de fuego que de manera recurrente golpean al país del norte. También elogió los avances argentinos en materia de legislación sobre igualdad de género en relación con su país.

Fue entonces cuando Stanley dijo que las inversiones norteamericanas quieren venir a la Argentina, pero que no lo hacen por las trabas económicas y financieras que existen. “Nosotros tenemos empresas estadounidenses que ese mueren de ganas por llegar aquí, pero hay un riesgo que tenemos que mitigar juntos, como las restricciones al acceso de capital, los problemas con las importaciones y las exportaciones”, afirmó Stanley.

En ese sentido, el embajador norteamericano aconsejó “surfear la ola” positiva en materia de demanda de las materias que produce la Argentina provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.

“Ahora tienen algunos problemas económicos, peor hay una ola enorme afuera. El mundo necesita combustibles y alimentos, y ustedes tienen la segunda reserva más grande de shale oil y shale gas; tienen litio, maíz, trigo, fertilizantes, recursos naturales, el sol, el viento; todo lo que se necesita para alimentar y energizar al mundo”, dijo.

Stanley consideró que la próxima reunión Fernández-Biden es una oportunidad que la Argentina no puede dejar pasar para ofrecer sus condiciones “para alimentar a su país y alimentar y energizar al mundo”.

“No puedo creer que quieran esperar hasta el 2023 para surfear esta ola” concluyó el diplomático, que habló ante los senadores por espacio de poco menos de una hora.