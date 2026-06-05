Máximo Kirchner fue a la casa del Indio Solari y el bloque de diputados del PJ pidió velarlo en el Congreso

El diputado nacional de Fuerza Patria Máximo Kirchner se acercó esta mañana a la casa del Carlos Alberto “Indio” Solari luego de que se conociera la noticia de su muerte. Fue para despedir a “su amigo”, como dijeron en el entorno del hijo de la expresidenta. El bloque peronista en la Cámara baja, en tanto, pidió que se lo vele en el Congreso de la Nación.

El hijo de la expresidenta Cristina Kirchner llegó alrededor de las 11 a la vivienda del artista, en Parque Leloir. Allí, seguidores de Solari empezaron a congregarse desde temprano para rendirle homenaje al miembro fundador de los conjuntos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos.

Máximo Kirchner llega a la casa del Indio Solari

“Es su despedida de su amigo”, señalaron en el entorno del diputado. Cuando arribó al lugar, el expresidente fue abordado por la prensa, pero evitó dar declaraciones respecto del artista y su decisión de acercarse a su vivienda, que se encuentra custodiada por efectivos policiales.

El diputado nacional tampoco rompió el silencio en redes sociales, donde no compartió aún mensajes de despedida dirigidos al cantante. Tampoco lo hizo su madre y expresidenta Cristina Kirchner, a quien el Indio Solari -pese a no considerarse un artista militante- respaldó en reiteradas oportunidades.

El bloque de diputados que integra Kirchner ya presentó un pedido a Martín Menem, presidente de la Cámara baja, para que el velatorio del artista se realice en las instalaciones del Congreso. “Consideramos que el Congreso, como ámbito de representación de todos los argentinos, es el espacio adecuado para que la ciudadanía pueda brindarle su último adiós a un ídolo tan querido”, plantearon.

Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós.



Solicitud presentada al Presidente de la HCDN, Martín Menem. ⬇️ pic.twitter.com/VMtYa1ME4G — Diputados UP (@Diputados_UxP) June 5, 2026

La solicitud lleva la firma del presidente del bloque Germán Martínez y las diputadas Paula Penacca, integrante de La Cámpora -la agrupación que lidera Máximo Kirchner-, y Cecilia Moreau. Aunque aún no recibieron respuesta, algunos sectores ven poco probable que se conceda el uso de las instalaciones por cuestiones de seguridad.

En tanto, el bloque de senadores de Fuerza Patria compartió en redes sociales un breve mensaje de despedida bajo la leyenda “Indio Solari Eterno”. “’Mi único héroe en este lío’ ¡Hasta siempre, Indio! Eterno en el corazón del pueblo argentino", compartió la cuenta oficial de la bancada en X (ex Twitter).

"Mi único héroe en este lío" ¡Hasta siempre, Indio! Eterno en el corazón del pueblo argentino. 🇦🇷 pic.twitter.com/1a519G6tTw — Senado Fuerza Patria - PBA (@SenadoresFP_PBA) June 5, 2026

El Indio Solari había ensayado varios gestos de respaldo a la familia Kirchner y su proyecto político, pese a que no se consideraba un cantante militante. En la previa de la campaña para las elecciones presidenciales de 2023, en la que Unión por la Patria se enfrentó a La Libertad Avanza (LLA), el cantante ratificó su respaldo al Partido Justicialista.

“A mí me pasó que ahora sigo apoyando al kirchnerismo o al peronismo porque del otro lado hay un peligro muy grande”, sostuvo en relación al “avance de la derecha” que representaba entonces el posible triunfo del partido de Javier Milei.

La exvicepresidenta Cristina Kirchner junto al Indio Solari y Virginia Mones Ruiz

El artista ya había mostrado su “simpatía” por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y expresado su admiración por la expresidenta anteriormente. En 2011, había celebrado “los cojones” de la titular del PJ para “enfrentar a todas las corporaciones al mismo tiempo”.

El año pasado, para el tercer aniversario del intento del asesinato de la exmandataria, Máximo Kirchner, compartió en redes sociales una foto del Indio Solari y su pareja, Virginia Mones Ruiz, junto a la expresidenta. La publicación -en la que el líder de La Cámpora recordó la advertencia que había hecho el artista en relación a la seguridad de Cristina Kirchner, entonces vicepresidenta- confirmó, una vez más, el vínculo entre ambas figuras.

Qué se sabe de la muerte del Indio Solari

El cantante murió este viernes en su casa en Parque Leloir. Los médicos declararon su muerte a las 8:30, tras ser hallado cerca de su pileta techada. El cuerpo fue encontrado por su cuidadora.

La vivienda del Indio Solari está siendo custodiada por efectivos policiales que cortaron la circulación en las calles aledañas. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, dispuso que se realice una autopsia para determinar la causal de muerte del cantante.

La policía custodia las inmediaciones de la casa del Indio Solari, donde se reúnen seguidores del cantante para rendirle homenaje Santiago Filipuzzi

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, compartió la familia del artista en redes sociales.

Sus familiares, que ahora lo están despidiendo “en la intimidad que merece”, pidieron “comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación” e indicaron que, a la brevedad, darán mayores precisiones sobre la despedida pública.