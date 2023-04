En Juntos por el Cambio creen que el oficialismo no mejorará sus chances electorales con el corrimiento de Alberto Fernández

escuchar

El anuncio de Alberto Fernández sobre su renunciamiento a la reelección tomó por sorpresa a la mayoría de los aspirantes presidenciales de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, que se alistan para competir en las próximas elecciones. Si bien consideraban que Fernández no tendría chances de anotarse en la carrera, los jefes de Pro, la UCR y la CC no esperaban que el Presidente comunicará hoy su decisión, en medio de la tormenta cambiaria por la disparada del dólar blue.

La mayoría de los principales referentes del conglomerado opositor salieron en bloque a cuestionar el legado de Fernández apenas se conoció el video en el que el jefe del Estado comunicó que no formará parte de la contienda presidencial. En cambio, Patricia Bullrich, una de las precandidatas a presidente de Pro, optó por el silencio. En su tropa visualizan que el renunciamiento de Fernández no alterará el escenario electoral, pero aguardan que tranquilice a los mercados y frene la corrida cambiaria que provocó la feroz interna en el oficialismo.

Patricia Bullrich durante su presentación en la Sociedad Rural Alejandro Guyot - LA NACION

Bullrich y los suyos especulan que Fernández declinó su ambición de ir por la reelección cuando el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dejó abierta la chance de desdoblar los comicios generales de octubre en la provincia de Buenos Aires. Ahora creen que el candidato del Frente de Todos podría ser Daniel Scioli o Eduardo “Wado” de Pedro. Si bien Bullrich dijo que le gustaría enfrentarse con Cristina Kirchner, sus armadores creen que la vicepresidenta no se subirá al ring.

Hernán Lombardi fue uno de los encargados de fijar postura de la exministra. “Alberto nunca fue candidato. Ahora van a oscilar entre Scioli, que le puede juntar unos votos, y una candidatura ideológica, como Wado o Cristina. Creo que dan por perdida la elección o con escasas chances”, afirma.

Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por Martín Redrado, en Rosario

Según Lombardi, la gestión de Fernández “fue irrelevante desde el principio hasta el final”. “Destruyó el valor de la palabra presidencial. Nadie recordará ni lamentará al peor presidente desde 1983. Deja infinita pena y nada de gloria”, indicó.

Horacio Rodríguez Larreta, rival de Bullrich en la compulsa interna de JxC, repite hace meses que Fernández no tenía posibilidades de ser reelecto por la delicada situación económica y social del país. En su búnker visualizaban con preocupación la chance de que Sergio Massa, ministro de Economía de Fernández, sea el postulante empujado por el kirchnerismo . Sin embargo, la escalada inflacionaria llevó alivio al comando larretista. “Sabíamos que Fernández no podía ser candidato”, afirmaron cerca de Larreta. En la cima de la Ciudad aún no tienen claro quién podría ser el contrincante del Frente de Todos.

“Peor que lo que estamos no podemos estar”, remató Larreta, quien alertó sobre los índices de inflación y pobreza. Y subrayó que Fernández “gobierna hasta el 10 de diciembre”.

“El candidato va a ser Scioli”, aventuraba hace unos días uno de los principales armadores del jefe porteño. Larreta se encontraba en Rosario cuando se enteró sobre la renuncia de Fernández a la reelección. “Es una muestra más del fracaso de este gobierno. De todo el kirchnerismo”, afirmó Larreta en diálogo con medios locales.

Para Fernando Straface, secretario de gobierno y relaciones internacionales de la Ciudad, uno de los estrategas de Larreta, “la renuncia a la reelección de Fernández acelera la descomposición de la coalición gobernante”. “Y esto impacta en la expectativas de la sociedad sobre JxC, que más que nunca debe hacer un esfuerzo por cultivar la unidad y preparar un plan de gobierno serio sobre los problemas que enfrenta el país”, señaló Straface a este medio.

Fue irrelevante desde el principio hasta el final. Destruyó el valor de la palabra presidencial.

Nadie recordará ni lamentará al peor presidente desde 1983.

Deja infinita pena y nada de gloria.



Inflación al 110 %

Dolar a 435.

Pobreza al 45 % — Hernán Lombardi (@herlombardi) April 21, 2023

Gerardo Morales, precandidato a presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), está convencido de que el peronismo no logrará recuperarse durante los próximos meses para ser competitivo en las urnas por el declive de la economía. “El Gobierno no remonta con ningún candidato en este marco de caos social u económico”, apuntó Morales ante la consulta de LA NACION.

Además, el gobernador de Jujuy cuestionó con dureza la herencia de la gestión de Fernández. Y dijo que hubiese sido una “irresponsabilidad” del mandatario que pretenda seguir al frente del país. “Su legado es más atraso, más endeudamiento, más inflación, más pobreza, más desorden, sin liderazgo ni carácter para gobernar el país. Sería una irresponsabilidad pretender seguir conduciendo el país a la ruina”, sostuvo.

Por su parte, el senador nacional Alfredo Cornejo (UCR) consideró que “la declinación de Fernández es síntoma del absoluto fracaso que fue su gobierno”. “Muy pronto, los argentinos tendremos un nuevo gobierno, que reconstruya la esperanza tras el desastre que están dejando”, sostuvo.

En la fuerza de Elisa Carrió, otra de las aspirantes a presidenta, pusieron énfasis en que JxC debe “enfocarse en ordenarse, fortalecer la unidad y amistad política”. “Es imprescindible avanzar con el acuerdo programático”, indicaron desde la Coalición Cívica. La semana próxima la mesa de la coalición opositora podría retomar las reuniones de los presidentes de los partidos. Cuando faltan cuatro meses para las PASO, la fuerza aún no definió sus reglas de juego: si irá con fórmulas mixtas o si habrá listas únicas. Hace varios meses que la cúpula del espacio no se junta: “El silencio aturde”, afirman desde el radicalismo.

Maximiliano Ferraro, titular de la CC, consideró que “la triste realidad y la pésima administración del país” empujaron al Presidente a bajarse de la candidatura. “Se baja de donde nunca estuvo. Quizás se podría subir donde tampoco nunca estuvo: a la altura de un jefe de Estado que ofrezca, al menos, algún plan para solucionar los problemas que día a día aquejan a los argentinos: inflación, pobreza, inseguridad. Sobre eso, seguimos sin novedades”, resaltó Ferraro.