En la costa, los dirigentes del Pro aceleran a fondo la campaña, pero esperan la definición de Macri

La interna del Pro se dirime en la arena de la costa bonaerense. En año electoral, y con la incógnita sobre si Mauricio Macri será candidato a presidente, tanto el fundador del espacio como sus delfines llegaron a Mar del Plata, Pinamar y Cariló en modo de campaña, dirimen sus peleas bajo una carpa en algún balneario, discuten acuerdos en un café, muestran sus diferencias con declaraciones o alguna foto, dan señales.

El punto más álgido tal vez fue la presentación que hizo Mauricio Macri en Mar del Plata, con la excusa de mostrar su libro Para Qué, y la necesidad de marcar la cancha. Un acá estoy que sacudió a muchos, incluso a varios de los presentes, que buscan su aval para presentarse en la carrera presidencial o en la de gobernador, como María Eugenia Vidal.

Yeza, Ritondo, un turista pinamarense y Vidal

“Creo que Mauricio no tiene necesidad de definir ahora si va a ser o no candidato, pero lo que yo ví en Mar del Plata es un Mauricio candidato”, dice a LA NACION un importante miembro del círculo cercano a Macri. En Pinamar el primero que habló fue Cristian Ritondo, que tras la presentación de Mar del Plata dijo a este medio: “Lo que digo es que si Mauricio se presenta va a ser muy difícil que alguien desde el Pro salga a discutirle ese liderazgo”.

La misma inquietud tiene Vidal, que evita mostrarse en fotos en la playa, pero este jueves hizo una recorrida sorpresa en el centro de Pinamar junto al intendente Martín Yeza y a Ritondo. Otro que da vueltas por las arenas de este balneario es Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, que el día de la presentación del libro tuvo un mano a mano a solas con Macri. Fue el único. Algunos lo interpretaron como una señal del expresidente. A Grindetti, Macri le había dedicado con un mensaje ambiguo el libro. Decía: “Vamos a hacer muchas cosas más juntos”. Parecía un aviso. Después, según dicen en el Pro, pidió alineamiento con Patricia Bullrich.

Cristian Ritondo para nota en Pinamar

Esa idea está bastante consolidada: quienes conocen a Macri afirman que si no es candidato su bendición recaerá sobre la presidenta del Partido. Con Larreta, que estuvo en Mar del Plata y hace una gira por el interior del país para mostrarse con traje de presidenciable -volverá a la costa en febrero-, hay más diferencias, según afirman. “Horacio se equivocó cuando le pegó a Macri porque creía que estaba en la lona. No se pudo recuperar desde ahí. No hay confianza. Pero además no representa como Patricia o como Vidal lo que Macri quiere”, dice uno de los dirigentes que camina por las playas bonaerenses.

El ex secretario de medios, Hernán Lombardi, es otro que se pasea por los balnearios de Pinamar. Bullrich estuvo y estará en la costa. Pero al igual que Vidal, busca no mostrarse en la playa, pero sí haciendo actividades.

Larreta fue cuestionado por algunas fotos, como la que simula la tapa del disco Abbey Road, de Los Beatles, en Mar del Plata, con Gerardo Morales, Lousteau y Santilli. Santilli es otro que anda en la arena. Ninguno descansando del todo, o mejor dicho, casi nada, porque la ansiedad por la definición de candidaturas está primero.

Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Martín Lousteau y Diego Santilli en Mar del Plata

Tanto Ritondo como Grindetti disputan la pre candidatura a gobernador dentro del Pro. El diputado nacional también se ocupa por estos días de Independiente, algo que lo une con el intendente de Lanús, que estuvo en la lista que ganó la conducción del club junto a Fabián Doman. Hay en Pinamar varios carteles de Ritondo mezclados con Independiente. Los dos quieren tener una buena temporada en el club porque la gente los asociará al resultado deportivo y podría tener un impacto electoral, según piensan. También se acercan a la costa los radicales. Este sábado lanzará su pre candidatura a gobernador Martín Tetaz y lo propio hizo Maxi Abad.

Grindetti y su esposa en Pinamar