En la Iglesia piden vivir el partido “con respeto, juego limpio y sin trasladar al fútbol conflictos históricos”

En medio de expresiones que alimentan la tensión política a raíz de la semifinal del Mundial que hoy disputarán los seleccionados de la Argentina e Inglaterra, un organismo del Episcopado declaró que el partido “debe ser vivido como lo que verdaderamente es: un partido de fútbol” y señaló que “el deporte debe ser un instrumento de paz y fraternidad”.

El pronunciamiento fue realizado por la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que presiden los dirigentes laicos Ayelén Tomassini y Enrique Del Percio, y comprende una reflexión en la que invita a vivir el encuentro deportivo como una oportunidad para promover la paz, el respeto y la fraternidad.

El mensaje del organismo de la Iglesia reconoce que la causa Malvinas ocupa un lugar permanente en la memoria y el corazón de los argentinos, pero expresa que no corresponde trasladar esa historia al terreno de juego, ni cargar sobre una competencia deportiva cuestiones que pertenecen a otro ámbito de la relación entre las naciones.

“El deporte es uno de los lenguajes universales más fecundos para construir la paz”, señala el texto que lleva la firma de Fernando Brugaletta, quien encabeza la subcomisión de Paz y Deporte. La declaración fue difundida por la agencia católica AICA y destaca que la práctica deportiva enseña a reconocer la dignidad del otro, respetar las reglas, valorar el esfuerzo compartido y comprender que el verdadero triunfo también consiste en crecer como personas y como comunidad.

El papa Francisco definía el deporte como "un camino para construir la paz" Natacha Pisarenko - AP

El documento de Justicia y Paz recuerda las enseñanzas del papa Francisco, quien definía al deporte como “un camino para construir la paz” y “una escuela de respeto y de lealtad que hace crecer la cultura del encuentro”. Añade que el pontífice León XIV también alienta a redescubrir el deporte como una expresión de fraternidad entre los pueblos, capaz de tender puentes y favorecer el diálogo.

En el texto se indica que el partido entre los seleccionados de la Argentina e Inglaterra “debe ser vivido como lo que verdaderamente es: un partido de fútbol” y se afirma que la pasión por los colores nacionales puede convivir con el respeto hacia el rival y la alegría propia del deporte.

También transmite el deseo de que el partido sea “una verdadera fiesta del deporte”, en la que prevalezcan el juego limpio, el respeto mutuo y el reconocimiento del esfuerzo de ambos equipos, para ofrecer a niños y jóvenes un ejemplo de convivencia.

“Competir no es enfrentarse como enemigos, sino compartir una misma pasión desde el respeto”, concluye el documento.