El Gobierno oficializó la designación de Ana Juan como jueza federal

El gobierno nacional designó a Ana Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a través del Decreto 589/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La funcionaria, que se desempeñaba en un lugar estratégico de la Cámara Federal y despertó desde hace meses elogios y suspicacias en Comodoro Py, compareció tres veces ante la Comisión de Acuerdos en el Senado.

Tal como informó LA NACION, se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan, cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023, consiste en una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales.

Su nombre completo es Ana María Cristina Juan, tiene dos hijos y es esposa del juez federal de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi, quien lleva adelante la causa $LIBRA, mediante la cual se investiga al presidente Javier Milei.

A Juan se le asigna un estilo “directo” y “eficaz”, que la dejan en “sobradas” condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal. Además es una secretaria letrada expeditiva, cuyo extenso y ascendente recorrido le permite enfrentar sin apuros las suspicacias que se alzaron en torno a su postulación. Además, pese a ser especialista en materia penal y doctora, no es su vuelo teórico el que despierta elogios en los tribunales, sino su “personalidad” y “oficio”.

En una exposición ante la Comisión de acuerdos del Senado en abril, Juan destacó lo “difícil” que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección y afirmó: “Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos”.

La jueza se recibió hace 34 años en la Universidad de Buenos Aires y luego hizo un doctorado en Derecho por la Universidad de Palermo. Llegó a la Cámara Federal de Comodoro Py en la década de 1990, y comenzó como auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos Salas que conforman la Cámara; también ganar, por unanimidad, el primer lugar en el orden de mérito elaborado por Consejo de la Magistratura.