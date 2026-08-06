En medio de la crisis con Lula, Sebastián Pareja reúne a dirigentes y legisladores de derecha de la región para definir una agenda común

Mientras recrudece la crisis diplomática con Brasil tras los dichos de Javier Milei sobre Luiz Inácio Lula da Silva, La Libertad Avanza (LLA) reunirá desde este viernes en Buenos Aires a dirigentes de derecha de más de una decena de países, entre ellos legisladores vinculados al bolsonarismo.

El encuentro forma parte de la estrategia del oficialismo para consolidar una red política regional alineada con las ideas libertarias y fortalecer el liderazgo internacional que busca construir el Presidente.

El encuentro concluirá con la firma de la “Agenda de la Libertad 2050”, un documento con el que buscarán fijar una hoja de ruta común para la región.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro y Javier Milei Ettore Chiereguini - AP

La iniciativa coincidirá con la gira que Milei inició este jueves por Ecuador y Colombia, donde mantendrá una reunión bilateral con Daniel Noboa y participará de la asunción del dirigente de derecha Abelardo de la Espriella. La combinación de ambas actividades refleja la decisión de la Casa Rosada de profundizar sus vínculos con gobiernos y dirigentes afines, en paralelo al deterioro de la relación con Lula.

La tensión con Brasil escaló esta semana luego de que Milei volviera a calificar al mandatario brasileño de “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”. Tras esos dichos, Brasil retiró a su representante en Buenos Aires y reclamó una medida recíproca con el embajador argentino Daniel Raimondi, quien regresará este viernes. El canciller Pablo Quirno relativizó el conflicto y sostuvo que “hubo insultos de ambos lados”.

En ese contexto se desarrollará “Vivac: La Experiencia Argentina”, un encuentro organizado entre el 7 y el 9 de agosto con actividades en el Congreso, el Palacio Barolo y la localidad bonaerense de Tomás Jofré, partido de Mercedes. Según la documentación del evento, el objetivo es construir una articulación continental que funcione como contrapeso del Foro de San Pablo y de los gobiernos identificados con la izquierda latinoamericana.

La organización está a cargo del Foro Alberdiano Internacional, un espacio presidido por el diputado nacional y presidente bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja.

Pareja, Karina Milei y Martín Menem

“En los últimos veinte años hubo dos modelos muy marcados en latinoamérica. Uno pretendió abarcar todo dentro del Estado y tuvo su expresión más extrema en dictaduras como la de Maduro”, razonó Pareja, que sostuvo que ese modelo todavía encuentra refugio en la provincia de Buenos Aires. “Del otro lado están las ideas de la libertad con el liderazgo regional de Javier Milei. El Foro Alberdiano nace para formar nuevos dirigentes y fortalecer una red internacional inspirada en Juan Bautista Alberdi y otros pensadores liberales”, explicó a LA NACION.

En sus documentos fundacionales, el foro se presenta como un ámbito permanente de “batalla cultural” inspirado en el ideario de Juan Bautista Alberdi y en la visión política del Presidente. Entre sus objetivos menciona la defensa del liberalismo, la formación doctrinaria de dirigentes y la consolidación territorial del proyecto libertario.

Las delegaciones llegarán desde Brasil, Honduras, Costa Rica, Chile, Paraguay, Perú, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Panamá y España. En la mayoría de los casos se trata de dirigentes opositores a los gobiernos de sus países. Entre ellos figuran representantes del Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro; una delegación del Partido Nacional de Honduras, principal fuerza opositora al gobierno de Xiomara Castro; dirigentes cercanos al chileno José Antonio Kast; y referentes de fuerzas conservadoras de Centroamérica y Europa. También asistirán dirigentes oficialistas, como el presidente del Senado paraguayo, Basilio “Bachi” Núñez, y la congresista peruana Pierangeli Dodero Jovich.

Sebastián Pareja, organizador del evento Camila Godoy

La agenda combinará actividades institucionales con instancias de formación política. El viernes las delegaciones recorrerán el Congreso y participarán de un encuentro con empresarios en el Palacio Barolo, seguido de una cena oficial.

El sábado y el domingo las actividades continuarán en Tomás Jofré, donde se realizarán paneles sobre historia del liberalismo, economía, seguridad, comunicación digital y “batalla cultural”. El cierre incluirá la firma de un documento común para definir prioridades.

Fue invitado el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para cerrar el encuentro, aunque su presencia todavía no fue confirmada. También participarán como expositores los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch, quien hablará sobre la historia del liberalismo, y Lilia Lemoine, que integrará el panel sobre batalla cultural. El economista Agustín Etchebarne analizará “los logros económicos y el paquete de reformas de la gestión nacional”, mientras que los referentes digitales Iñaki Gutiérrez y Macarena Alifraco -la única aliada a Santiago Caputo- expondrán sobre comunicación política y redes sociales.