En medio de la interna con el kirchnerismo, Alberto Fernández recibió el fuerte respaldo de un gobernador

En medio de fricciones internas con el kirchnerismo, el presidente Alberto Fernández viajó a San Juan para inaugurar obras con el nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. Allí fue para entregar viviendas en La Bebida a vecinos que perdieron sus casas en el sismo del 18 de enero de 2021 y los esperó el gobernador Sergio Uñac, quien le dio un fuerte espaldarazo y dijo estar dispuesto a trabajar con el primer mandatario “codo a codo” en lo institucional y lo político.

En el tramo final de un discurso en el que varias veces le dio las gracias, Uñac apoyó sin titubeos a Fernández, apuntado en los últimos días por la terminal K del Gobierno, que se ilusiona incluso con una candidatura para la Casa Rosada de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pese a que el Presidente dijo en varias oportunidades que buscará la reelección en 2023.

“Yo estoy dispuesto a que trabajemos codo a codo en lo institucional y lo político para que cada uno de los hechos que han transformado la vida de los sanjuaninos empiecen a ser un motivo de agradecimiento de San Juan para un presidente que se la jugó por todos los sanjuaninos, pero especialmente por los que más necesitan”, le dijo, por su parte, el gobernador sanjuanino este mediodía a Fernández, en un encendido discurso que terminó en un sentido abrazo y sonrisas entre ambos mandatarios.

“Generamos una sinergia, querido Alberto, que ha desembocado que a casi tres años del ejercicio de la función esta provincia haya escrito las páginas más importantes, no solo en la construcción sino en la entrega de llaves dignas que cambian el presente y futuro de muchas familias en la provincia de San Juan“, le había manifestado antes.

Incluso le dijo que hizo “cosas especiales” por los habitantes de su provincia, remarcó que estuvo presente con los vecinos después del sismo y expresó: “Compromiso asumido ha sido compromiso cumplido por este presidente”.

En tanto, el jefe de Estado se mostró efusivo y marcó sintonía con Uñac. “Con Sergio hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones”, indicó. Dijo entonces que ambos tienen como prioridad “mejorar la vida de la gente” y envió un dardo a la oposición. “La política no tiene sentido si no lo hacemos para mejorar la vida de nuestros pueblos. Algunos piensan que los problemas habitacionales deben ser resueltos por los mercados, otros creemos que los mercados no resuelven esos problemas. Es una obligación del Estado hacerse cargo de resolver los problemas de esas familias que no pueden pagar y acceder a un techo”, expresó.

Recordó también su visita a la provincia en enero de 2021, después del terremoto. “Quiero darles las gracias por sus palabras, el amor que me dieron. Quiero decirles que tengo la tranquilidad de la tarea cumplida, de la promesa empeñada; la tranquilidad de que esto no solo ocurre en San Juan con estas viviendas, llevamos entregadas 63.000 a lo largo y ancho de todo el país”, aseveró Fernández, que buscó exponer un perfil de gestión y dijo que construirá 70 mil casas para diciembre y 140 mil más en lo que queda de su administración.

“Este es un día muy gratificante que guardaré en mi memoria para siempre, como aquel día de enero en que me recibieron y me mostraron las casas y los techos derrumbados. Todo esto que hizo el gobierno nacional no lo podríamos haber hecho si San Juan no tuviera un gobernador como Uñac”, aseveró el Presidente en un nuevo guiño hacia el mandatario provincial.

Sin ahondar en el fuerte cruce que tuvo este fin de semana con el diputado nacional Máximo Kirchner, quien lo acusó de embarcarse en una “aventura personal”, el Presidente sin embargo volvió a remarcar los preceptos del peronismo. “Sepan que inexorablemente siempre voy a estar al lado de los que más necesitan porque eso lo aprendimos de chiquitos cuando abrazamos las banderas de Perón y de Evita, y nunca vamos a abandonar el ideario que nos convoca”, planteó.

Fue justo después de haberle respondido al líder de La Cámpora el domingo, cuando dijo que las ideas del hijo de la vicepresidenta estaban “equivocadas” y lanzó: “Cuando un compañero habla mal de otro compañero, empieza a dejar de ser peronista”.

LA NACION