En medio de un clima tenso, Milei busca enfriar la interna del Gobierno y fuerza reuniones para un reencuentro Menem-Caputo

El Gobierno busca dejar atrás la nueva crisis interna que quedó expuesta públicamente en los últimos días, con la acusación del asesor Santiago Caputo al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de que maneja una cuenta anónima en la red social X, que emitía críticas a la administración mileísta.

Para eso evalúa dos encuentros en la próxima semana. Mientras que el lunes, después del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, habrá reunión de Gabinete, para el martes a las 11 está previsto un encuentro de la mesa política. De ese modo, Menem y Caputo volverán a cruzarse puertas adentro.

El reencuentro fue decidido hoy por el Gobierno, que pretende salir de la interna permanente. El nuevo cortocircuito estalló el sábado pasado y mientras que Caputo hizo público su malestar en la red social, Menem solo dio explicaciones en privado. “Los problemas se arreglan ahí”, dijeron en su entorno.

Santiago Caputo y Martín Menem Archivo

Mientras que en el seno del oficialismo hay inquietud por las consecuencias que podría tener esta nueva crisis, el presidente Milei salió esta tarde a expedirse sobre el tema. “Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. De hecho, Martín lo esperó dentro de Gabinete”, dijo el mandatario en diálogo con el canal de streaming Neura.

“Esa controversia está prefabricado para generar un problema”, abundó el mandatario, sin dar mayores detalles de la interna entre Menem y Caputo, aunque dejó en claro que su interés es dar por terminada la pelea. A tal punto, que calificó como un “hermano” al asesor presidencial.

En la previa, en el Gobierno afirmaron que Milei “no se meterá en el tema” y aseguraron que estaba al tanto de “toda la situación”, a través de las posturas de cada sector: Caputo con sus señalamientos públicos contra Menem y el diputado explicando en privado.

Chats internos

Menem compartió sus explicaciones en dos grupos de WhatsApp: el del bloque libertario en la Cámara baja y el del Gabinete. Y que en gran medida no conformaron a buena parte de los receptores: “La verdad que no me pareció una buena explicación”, admitió una importante fuente del oficialismo.

Menem y Caputo volverán a verse las caras el lunes primero y luego el martes 26, en la próxima reunión de mesa política, que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni tiene en agenda. Serán las primeras oportunidades después del escándalo de este fin de semana y mientras crece la expectativa por la presentación de la declaración jurada de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que es investigado en los tribunales federales de Comodoro Py.

El episodio del sábado entre Menem y Caputo podría sumar desconfianza en lo que se converse en ese ámbito, rodeado cada vez más de recelos y suspicacias en el último tiempo. “Lo más probable es que se finja demencia”, arriesgó uno de los consultados. “No sería la primera vez”, completó otro.

La mesa política del Gobierno Presidencia

La pregunta y preocupación que sobrevuela desde el estallido de la interna Caputo-Menem, el último sábado, es hasta dónde puede escalar el caso. En el oficialismo descuentan que habrá consecuencias, pero que estas no serían en lo inmediato. El propio Milei salió esta tarde a frenar la sangría.

“La interna ya existía y estaba escalada. ¿Si puede subir aún más? Todo puede pasar", dijeron fuentes al tanto de los manejos internos. Desde allí apuntan: “Hay que ver si Karina acciona, hace algo o no, porque Javier ya sabemos que no tiene intenciones de intervenir”, completaron fuentes del corazón libertario.

Karina Milei y Santiago Caputo mantienen una interna cada vez más tensa desde el año pasado. El punto máximo fue cuando la funcionaria avanzó sobre el Ministerio de Justicia, donde Caputo tenía a Sebastián Amerio, número dos de la cartera durante los primeros 26 meses de gestión, como virtual ministro.

Santiago Caputo y Karina Milei

En marzo, la secretaria general impuso su propia cúpula en el Ministerio de Justicia con Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola. Desde entonces se evaluó que seguiría avanzando casilleros por sobre el asesor.

La incógnita es qué pasará ahora que Caputo se enfrentó públicamente contra Martín Menem, uno de los hombres de mayor confianza de la funcionaria. “Santiago mostró una faceta que nunca había mostrado”, dijo alguien de trato periódico con la funcionaria.

Caputo, por su parte, marcó nuevamente su posición este lunes. “Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei. DEL QUE SEA y me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. Gracias por su atención!”, escribió y remató con su clásico “todo marcha acorde al plan”.

Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras… — Santi C. (@slcaputo) May 18, 2026

Por lo pronto, en medio de las dudas y preocupación por lo que puede pasar, hay una coincidencia extendida. “El único beneficiado desde el sábado con todo esto fue Manuel, que tuvo un descanso”, ironizó entre sonrisas una de las voces consultadas en referencia al ministro coordinador.

Esa jornada se cumplían 70 días de comenzado el escándalo que dejó a Adorni en el centro de las polémicas por las revelaciones sobre sus viajes y patrimonio y por primera vez desde entonces pasó un fin de semana en el que no fue protagonista.