Afirman que el PAMI canceló deudas, pero solo a una parte de los prestadores

CÓRDOBA.- El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene una serie de deudas con prestadores que generan tensión en el sistema de atención a sus afiliados. Este martes, después de que la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) planteara la suspensión por tiempo indeterminado de la atención, desde la obra social indicaron que se emitieron las órdenes de pago.

Los reclamos son desde distintos sectores, incluidas administraciones provinciales y municipales. Fuentes del sector de los prestadores sostienen que algunos cobraron una parte de la deuda, pero no toda. Hace un mes desde el Gobierno aseguraron que en mayo estaría solucionada la situación.

Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación sobre la variación real interanual del gasto público en el primer trimestre muestran que el de las prestaciones del PAMI se contrajo 41,3%. Esa sería la magnitud del recorte en la obra social de los jubilados.

El instituto tiene asignado este año $10,17 billones. “Si bien cuenta con el doble de recursos por afiliado que otras obras sociales, el gasto es cuatro veces más” por la característica de los adultos mayores, explicó a LA NACION el economista Jorge Colina, de Idesa, quien resalta que hoy el PAMI equivale a 1% del PBI.

Jorge Colina

Este año por afiliado cuenta con unos $160.000 mensuales y la distribución del gasto es alrededor de 40% para prestadores; 38% para medicamentos; 5% insumos médicos; 2% discapacidad; 4% geriatría; 1% asistencia social; 3% prestadores propios y 7% para administración.

“Hay un desfinanciamiento estructural, lo que sumado a las fallas de gestión genera un combo muy complicado -agrega Colina-. El problema se irá profundizando por el envejecimiento poblacional. Para tener una idea, estimamos que por esa misma razón en 20 años el pago de jubilaciones equivaldrá a 1% del Producto. Es decir, serán un PAMI”.

Precisa que, en el mundo, los países con obras sociales -como Alemania u Holanda- el jubilado se queda en la misma entidad que lo cubría cuando estaba en actividad, que ya lo tiene proyectado actuarialmente a ese mayor gasto. “En la Argentina el sistema es perverso porque a los 65 años, se desentienden”, define.

Como el 28% de la recaudación del impuesto PAIS iba a la obra social, su desaparición el 23 de diciembre de 2024 (tras cinco años de vigencia) golpeó directamente el financiamiento. En ese contexto, es el Tesoro Nacional el que debe girar ese dinero.