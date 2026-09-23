En modo candidato, Hernán Lacunza publicó una foto con su equipo: uno a uno, quiénes lo acompañan

Con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el exministro de Economía de la administración de Mauricio Macri Hernán Lacunza publicó una foto con parte de su equipo político y presentó a sus integrantes. Entre ellos, la figura de mayor peso es la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien comenzó a colaborar con el economista en su proyecto presidencial.

Hace algunos meses que el vicepresidente de Racing Club —ahora de licencia— reafirma su intención de ser candidato a presidente con la idea de que Pro debería presentar una lista propia, en lugar de avanzar en una alianza con La Libertad Avanza (LLA) para acompañar la reelección de Javier Milei. Lacunza sostiene, además, que cuenta con el aval del expresidente Mauricio Macri, aunque el líder de Pro todavía no hizo público su respaldo.

A través de su cuenta de X, Lacunza publicó la foto grupal con dirigentes de Pro de todo el país. “Somos Sergio, Gastón, Valentina [Etulain], Benjamín, Gabriel, Claudia, José, Martín, Vicky, Miguel, Kenji, María Eugenia [Vidal], Caro, Georgina, Marcos, Quique, Julio, Jorge, Humberto, Patricio, Claudia, Alfredo [Luis De Angeli], Pablo, Martín. Somos PRO. Nacional y federal. Estamos en tu provincia. Volver a ser”, escribió el exfuncionario.

Somos Sergio, Gastón, Valentina, Benjamín, Gabriel, Claudia, José, Martín, Vicky, Miguel, Kenji, María Eugenia, Caro, Georgina, Marcos, Quique, Julio, Jorge, Humberto, Patricio, Claudia, Alfredo, Pablo, Martín. Somos PRO. Nacional y federal. Estamos en tu provincia. Volver a ser. pic.twitter.com/pioeUwbjnz — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) September 23, 2026

Están presentes en la foto, además de Vidal: Martin Goerling, senador nacional por Misiones; Andrea Cristina, senadora por Chubut; Victoria Huala, senadora por La Pampa; los dirigentes de Pro Humberto Schiavoni, Jorge Triaca y Alfredo De Angeli; Martín Ardohain, diputado nacional por La Pampa; Emanuel Bianchetti, diputado nacional por Misiones; Julio Saad, presidente de Pro La Rioja; los dirigentes de distintas provincias Kenji Gomez, Miguel Weiss Akerkey, Ana Barretto, Marcos Fernández, Joaquín Freyle, Carolina Barone, Pablo Torello, Gabriel Santillán, Marcos Amarilla, Benjamín Terraf, Patricio Amarilla, Gastón Roma, Enrique Cesarini, Claudia Machaca, Betina Saracino, Borislava Dimitrova, Valentina Etulián y Jorge Enríquez.

La imagen fue tomada en la sede central de Pro, ubicada en Balcarce 412. Lacunza cuenta con el visto bueno de Macri, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en la Cámara baja, y el diputado Fernando de Andreis, secretario general del partido.

Lacunza se lanzó a la aventura de la candidatura hace poco más de un mes y no descarta competir en coalición junto con la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y el Partido Socialista —al estilo Cambiemos— si las negociaciones de Pro con LLA finalmente dan sus frutos.

En rigor, fue el exsenador e histórico dirigente de la UCR Ernesto Sanz quien activó el miércoles esta posibilidad, al decir que los radicales saldrían “al rescate” de Lacunza si Pro bajara su precandidatura por un acuerdo con LLA.

Hace algunos días, cerca de Lacunza señalaron que el exministro es “escéptico” sobre la posibilidad de que Pro consiga un acuerdo electoral con LLA y remarcaron que está “entusiasmado” con la postulación. “No ve un escenario de bajarse [de la contienda]. No depende de lo que hagan otros dirigentes”, afirmaron.

El precandidato aspira a recorrer un largo camino hacia los comicios presidenciales de 2027. De hecho, el fin de semana anunció que se tomará licencia como vicepresidente de Racing en plena crisis del club.